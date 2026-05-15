ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:14
Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

15.05.2026 08:45

Ψυχίατροι για τη διπλή αυτοκτονία στην Ηλιούπολη: «Προτάσεις για ένα σχέδιο δράσης για την προστασία των παιδιών»

«Η ψυχική υγεία των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τους ειδικούς- είναι κοινή υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας».

Με αυτό το μήνυμα η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ)  και η Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων – Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος (ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ), κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και στην Πολιτεία, με αφορμή το τραγικό και πρωτοφανές γεγονός της διπλής αυτοκτονίας των δυο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε χθες, λίγο πριν τις 20.00 το βράδυ, όπου άφησε την τελευταία του πνοή και το δεύτερο κορίτσι που νοσηλευόταν σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, από τις 12 Μαΐου.

Οι δύο ενώσεις εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήρια τους στις οικογένειες των δυο κοριτσιών που χάθηκαν τόσο άδικα. Παράλληλα η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων – Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, αισθάνονται την υποχρέωση να επισημάνουν μια εξίσου κρίσιμη διάσταση: η εκτεταμένη και ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση λεπτομερειών γύρω από περιστατικά αυτοκτονίας — αντί να συμβάλλει στην πρόληψη — ενδέχεται να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Στην βιβλιογραφία περιγράφεται σοβαρός κίνδυνος για αύξηση των αυτοκτονικών πράξεων (μιμητισμός) που ακολουθούν μια αδιάκριτη δημοσιογραφική κάλυψη τέτοιων γεγονότων, ιδίως στην εφηβική ηλικία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μέσα από τις κατευθυντήριες οδηγίες του για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τονίζει ότι η υπεύθυνη αναφορά — χωρίς αναλυτικές περιγραφές μεθόδων, χωρίς εξιδανίκευση και χωρίς υπερβολική επανάληψη — είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική πρόληψη. Η επιλογή του τρόπου και της έκτασης της ενημέρωσης από τα ΜΜΕ συνιστά, σήμερα, πράξη δημόσιας υγείας.

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων – Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, καλούν σε άμεση και συντονισμένη συνεργασία όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, γονείς, υπευθύνους πολιτικής και εκπροσώπους των ΜΜΕ.

«Το σημερινό, ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό και ψηφιακό περιβάλλον δημιουργεί νέες προκλήσεις για την ψυχική υγεία των εφήβων, όπως απομόνωση, κυβερνο-εκφοβισμό, αισθήματα αδιεξόδου και απελπισίας που απαιτούν συστηματική, διεπιστημονική και πολυεπίπεδη ανταπόκριση».

Προτάσεις

Μάλιστα οι δυο ενώσεις προτείνουν, σε δεύτερο χρόνο, την έναρξη ενός ουσιαστικού εθνικού διαλόγου που θα οδηγήσει:

  • στην ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία,
  • στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την αναγνώριση σημείων κινδύνου,
  • στην ευαισθητοποίηση των οικογενειών,
  • στην ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας των νέων
  • στη θέσπιση σαφών κατευθυντήριων γραμμών για τα ΜΜΕ, εμπνευσμένων από τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά στην δημοσιοποίηση αυτοκτονικών περιστατικών.

Κάθε μέρα πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μας για την ομορφιά που κρύβει η ζωή και περιμένει να την ανακαλύψουν.

