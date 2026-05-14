Επιτέλους, ένα χάπι που μπορεί να αποτρέψει τον COVID μετά από έκθεση σε μολυσμένα άτομα

Ένα αντιιικό χάπι αποδείχθηκε, για πρώτη φορά, ότι προλαμβάνει τον COVID-19 σε άτομα που εκτίθενται στον ιό SARS-CoV-2 στο σπίτι, σύμφωνα με αποτελέσματα κλινικής δοκιμής που δημοσιεύθηκαν σήμερα στο New England Journal of Medicine.

Το φάρμακο θα μπορούσε να αποτελέσει σανίδα σωτηρίας για όσους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο από τον ιό, όπως οι κάτοικοι οίκων ευγηρίας ή οι λήπτες μοσχευμάτων που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Η πρόοδος αυτή έρχεται χρόνια μετά την κορύφωση της πανδημίας COVID-19, επομένως ο αντίκτυπος στον πραγματικό κόσμο μπορεί να γίνει αισθητός μόνο από μια στενή ομάδα ατόμων. Ωστόσο, «ως 78χρονος με συννοσηρότητες, σίγουρα θα το χρησιμοποιούσα αν είχα γνωστή έκθεση», λέει ο συν-συγγραφέας της μελέτης Φρέντερικ Χέιντεν, κλινικός ιολόγος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια στο Σάρλοτσβιλ.

Αντιιικό αντίδοτο

Το φάρμακο, που ονομάζεται ενσιτρελβίρη, παρασκευάζεται από την ιαπωνική φαρμακευτική εταιρεία Shionogi. Αναστέλλει ένα ένζυμο που χρειάζονται οι κορωνοϊοί για να δημιουργήσουν νέα αντίγραφα του εαυτού τους, χτυπώντας τον ίδιο στόχο με ένα από τα δύο δραστικά συστατικά του αντιιικού Paxlovid της Pfizer. Αλλά ενώ αυτό το συστατικό, η νιρματρελβίρη, απέτυχε να αποτρέψει τις οικιακές λοιμώξεις σε δοκιμές, η ενσιτρελβίρη έχει αποδώσει.

Σε μια διεθνή μελέτη με περισσότερες από 2.000 επαφές από νοικοκυριά, η οποία διεξήχθη από τον Ιούνιο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024, περίπου το 9% των ατόμων που έλαβαν εικονικό φάρμακο εντός 72 ωρών από την εμφάνιση συμπτωμάτων από έναν συγκάτοικο, εμφάνισαν και τα ίδια συμπτώματα, σε σύγκριση με μόνο περίπου 3% όσων έλαβαν πενθήμερη αγωγή με ενσιτρελβίρη. Τα ποσοστά μετάδοσης του ιού ήταν χαμηλότερα και στην ομάδα της ενσιτρελβίρης: επιβεβαιωμένες λοιμώξεις, συμπτωματικές ή μη, εμφανίστηκαν μόνο στο 14,0% όσων έλαβαν το φάρμακο, σε σύγκριση με το 21,5% όσων έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Η θεραπεία αποδείχθηκε γενικά ανεκτή, χωρίς τις παρενέργειες που σχετίζονται με τη γεύση που παρατηρούνται συχνά με το Paxlovid και, συνολικά, παρόμοια τοξικότητα με το εικονικό φάρμακο.

Το υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας ενέκρινε το ensitrelvir, που κυκλοφορεί στην αγορά με την ονομασία Xocova, τον Μάρτιο για χρήση μετά την έκθεση, βάσει αυτών των δεδομένων από τις δοκιμές. Οι ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και αλλού εξετάζουν εάν θα ακολουθήσουν το παράδειγμα, με μια απόφαση των ΗΠΑ να αναμένεται τον επόμενο μήνα περίπου.

Πολυπόθητη επιτυχία

Η επιτυχία του ενσιτρελβίρης έρχεται σε έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από επανειλημμένες αποτυχίες. Το Paxlovid είναι το πιο κοντινό χάπι που έχει φτάσει στο να επιδείξει προστασία μετά την έκθεση, μειώνοντας τις λοιμώξεις κατά περίπου 30% σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο σε μια κλινική δοκιμή πρόληψης σε νοικοκυριά. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν ήταν στατιστικά σημαντικό.

Άλλα αντιιικά και πιθανά προληπτικά φάρμακα έχουν επίσης αποτύχει και οι εγχύσεις αντισωμάτων που κάποτε λειτουργούσαν εντυπωσιακά για την αποτροπή λοιμώξεων μετά από στενές επαφές τελικά δεν τα πήγαν καλύτερα, καθώς η παραλλαγή Όμικρον και οι απόγονοί της τα ξεπέρασαν ένα προς ένα.

