Monsanto και Bayer μηνύουν Pfizer, BioNTech και Moderna για τα mRNA εμβόλια κατά της COVID-19

Η Monsanto κατέθεσε μήνυση τους κατασκευαστές εμβολίων κατά της COVID-19, Pfizer, BioNTech και Moderna σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ντέλαγουερ την Τρίτη για φερόμενη κατάχρηση της τεχνολογίας αγγελιοφόρου RNA στην παρασκευή των εμβολίων τους.

Οι αγωγές αφορούν παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, όπως επιβεβαίωσε στο Reuters εκπρόσωπος της Bayer. Οι εταιρείες αντέγραψαν τεχνολογία που ανέπτυξε η Monsanto τη δεκαετία του 1980 για την ενίσχυση του mRNA στις καλλιέργειες, προκειμένου να σταθεροποιήσουν το γενετικό υλικό που χρησιμοποιείται στα εμβόλιά τους, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Bayer, με τη σειρά της, υπέβαλε ξεχωριστά παρόμοια αγωγή, κατά της Johnson & Johnson (J&J) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι μια διαδικασία που βασίζεται στο DNA και χρησιμοποίησε η J&J για την παρασκευή των εμβολίων της παραβίαζε την ευρεσιτεχνία.

Ένας εκπρόσωπος της Moderna δήλωσε ότι η εταιρεία γνωρίζει την αγωγή και θα υπερασπιστεί τον εαυτό της. Εκπρόσωποι της Pfizer, της BioNTech και της Johnson & Johnson δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Οι καταγγελίες της Bayer προστίθενται σε ένα πλέγμα αγωγών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικά με τα εμβόλια κατά της COVID, στις οποίες περιλαμβάνεται και μια συνεχιζόμενη αγωγή που κατέθεσε η Moderna εναντίον της Pfizer το 2022.

Η Bayer δεν συμμετείχε στην ανάπτυξη εμβολίων κατά της COVID και δεν παράγει ούτε πουλάει καμία εκδοχή τους. Ζήτησε από τα δικαστήρια ένα απροσδιόριστο ποσό χρηματικής αποζημίωσης και δήλωσε ότι δεν επιδιώκει να εμποδίσει τις εταιρείες να παρασκευάσουν τα εμβόλιά τους.

Στις αγωγές της Bayer αναφέρεται ότι οι επιστήμονες της Monsanto πρωτοστάτησαν στην τεχνολογία τη δεκαετία του 1980 για τη μείωση της αστάθειας του mRNA, ώστε να δημιουργηθούν καλλιέργειες πιο ανθεκτικές στα παράσιτα.

Η Bayer ισχυρίστηκε ότι η Pfizer και η Moderna χρησιμοποίησαν τεχνολογία για τη βελτίωση της σταθερότητας του mRNA, η οποία παραβιάζει ένα από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της.

Τα κέρδη από τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού

Σημειώνεται ότι η Pfizer και η BioNTech κέρδισαν περισσότερα από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια από τις παγκόσμιες πωλήσεις του εμβολίου τους στην Κομισιόν το 2024, ενώ η Moderna κέρδισε 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια από το Spikevax, σύμφωνα με αναφορές της εταιρείας, ένα κλάσμα των πωλήσεών τους στο αποκορύφωμα της πανδημίας.

Η Johnson & Johnson σταμάτησε να πουλάει το εμβόλιο COVID στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2023.

