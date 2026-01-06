search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 16:00
ΥΓΕΙΑ

06.01.2026 14:44

Ερευνητές έκαναν σεξ σε μαγνητικό τομογράφο – Τα ευρήματα από το πείραμα

06.01.2026 14:44
Σημαντικά ευρήματα για το ανθρώπινο σώμα προέκυψαν από επιστημονική έρευνα που διεξήχθη στην Ολλανδία με τρόπο ελαφρώς… ανορθόδοξο, θα έλεγε κανείς!

Κι αυτό γιατί οι ερευνητές που συμμετείχαν, έκαναν σεξ μέσα σε μαγνητικό τομογράφο προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκεια της επαφής.

Με επικεφαλής τον Ολλανδό επιστήμονα Menko Victor «Pek» van Andel, οι ερευνητές Ida Sabelis και ο σύντροφός της, Jupp, συμμετείχαν στο πρωτόγνωρο πείραμα μέσα στο μηχάνημα μαγνητικής τομογραφίας (MRI). Το ζευγάρι κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι ο χώρος ήταν περιορισμένος και αυτό δημιουργούσε δυσκολίες. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν, δε, στο British Medical Journal και ήταν πολύτιμα.

Τα ευρήματα της έρευνας

Σύμφωνα με τις μαγνητικές τομογραφίες από το πείραμα, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, το ανδρικό μόριο δεν παραμένει ευθύ. Αντιθέτως, καμπυλώνεται προκειμένου να προσαρμόζεται στο σχήμα του γυναικείου κόλπου -σε αντίθεση με όσα υποστήριζαν παλαιότερες θεωρίες, που φτάνουν πίσω στην εποχή του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Συνολικά, μεταξύ 1991 και 1999, οκτώ ζευγάρια και τρεις γυναίκες συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ πραγματοποιήθηκαν 13 καταγεγραμμένες σεξουαλικές επαφές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στις δύσκολες συνθήκες, στους άνδρες χορηγήθηκε Viagra. 

Επιπλέον, σε καθεμιά από τις καταγεγραμμένες επαφές παρατηρήθηκε πως στις γυναίκες, η ουροδόχος κύστη κατά τη διάρκεια της επαφής γέμιζε γρήγορα, παρότι πριν το πείραμα είχαν πάει στην τουαλέτα. Η αιτία της τελευταίας αυτής διαπίστωσης παραμένει, μάλιστα, αδιευκρίνιστη.

