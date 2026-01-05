Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη γρίπη του… στομάχου

Ο νοροϊός, η πιο κοινή αιτία της «ιογενούς γαστρικής γρίπης», αυτή την εποχή βρίσκεται σε άνοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα οι λοιμώξεις από νοροϊό προκαλούν οξεία γαστρεντερίτιδα, ένα στομαχικό νόσημα με κράμπες, διάρροια, έμετο και άλλα συμπτώματα.

Τα κρούσματα νοροϊού είναι πιο συχνά μεταξύ Νοεμβρίου και Απριλίου και εκτιμάται ότι 19 έως 21 εκατομμύρια άνθρωποι αρρωσταίνουν από τον ιό κάθε χρόνο, γι’ αυτό και έχει ονομαστεί «το μικρόβιο του χειμερινού εμετού».

«Ο νοροϊός αυξάνεται κλασικά τους χειμερινούς μήνες για πολλούς λόγους, αλλά ο κυριότερος είναι ότι όλοι συγκεντρώνονται σε εσωτερικούς χώρους, ειδικά κατά τη διάρκεια των γιορτών», λέει ο Scott Roberts, MD , ειδικός στις μολυσματικές ασθένειες του Yale Medicine, που μοιράζετε μαζί μας όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον νοροϊό.

1. Ο νοροϊός: Ποια είναι η γρίπη του στομάχου που είναι εξαιρετικά μεταδοτική

«Ένα άτομο που έχει αρρωστήσει με νοροϊό αποβάλλει δισεκατομμύρια σωματίδια του ιού στα κόπρανα ή στον εμετό του», λέει ο Δρ. Ρόμπερτς. «Και χρειάζεται μόνο έκθεση σε μόλις 10 σωματίδια για να αναπτύξει ένα άτομο μια λοίμωξη». Επιπλέον, ενώ οι άνθρωποι είναι πιο μεταδοτικοί όταν είναι άρρωστοι και λίγες ημέρες μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων τους, μπορούν ακόμα να μεταδώσουν τον ιό για δύο εβδομάδες ή και περισσότερο μετά, προσθέτει.

«Ο νοροϊός είναι πολύ ανθεκτικός στο περιβάλλον και μπορεί να επιβιώσει σε επιφάνειες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα—περισσότερο από τα περισσότερα παθογόνα. Μία μόνο επαφή με ένα μολυσμένο αντικείμενο ή επιφάνεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόλυνση».

Ο ιός μπορεί επίσης να μολύνει τρόφιμα και ποτά και προκαλεί το 58% των τροφιμογενών ασθενειών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το CDC.

Ενώ μια επιδημία νοροϊού μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε, είναι ιδιαίτερα συχνή σε μέρη όπου οι άνθρωποι βρίσκονται σε στενή επαφή, όπως σχολεία και γηροκομεία.

2. Το βασικό μέτρο πρόληψης.

Το σωστό πλύσιμο των χεριών είναι το κλειδί για την πρόληψη μιας λοίμωξης από νοροϊό. Αυτό σημαίνει συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό, ειδικά πριν από το φαγητό ή το χειρισμό τροφίμων, πριν από τη χορήγηση ή τη λήψη φαρμάκων και μετά τη χρήση της τουαλέτας ή την αλλαγή πάνας.

Τα απολυμαντικά χεριών δεν λειτουργούν καλά για αυτόν τον ιό. «Ο νοροϊός έχει μια κάψουλα γύρω από τον ιό που τον προστατεύει από τα περισσότερα συνήθη απολυμαντικά, όπως τα τζελ απολύμανσης χεριών με βάση το αλκοόλ», λέει ο Δρ. Ρόμπερτς. Αλλά το έντονο πλύσιμο με απλό σαπούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα δημιουργεί τριβή που απομακρύνει καλύτερα τα ιικά σωματίδια.

Άλλες στρατηγικές πρόληψης από το CDC περιλαμβάνουν:

Πλύνετε προσεκτικά όλα τα φρούτα και τα λαχανικά με τρεχούμενο νερό, χωρίς σαπούνι ή ειδικά καθαριστικά για λαχανικά. Τρίψτε τα λαχανικά όπως τα αγγούρια με μια καθαρή βούρτσα για λαχανικά. Στεγνώστε τα προϊόντα με ένα καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας.

Προσεκτικό τακτικό καθαρισμό και απολύμανση των σκευών κουζίνας, των σανίδων κοπής, των πάγκων και των επιφανειών, ειδικά μετά τον χειρισμό οστρακοειδών . Απολυμάνετε τα χρησιμοποιώντας διάλυμα χλωρίνης με συγκέντρωση 1.000 έως 5.000 ppm (5 έως 25 κουταλιές της σούπας οικιακής χλωρίνης [5% έως 8%] ανά γαλόνι νερού) ή χρησιμοποιήστε ένα απολυμαντικό προϊόν που έχει καταχωρηθεί από την EPA κατά του νοροϊού. Αφήστε το απολυμαντικό χλωρίνης στην πληγείσα περιοχή για τουλάχιστον 5 λεπτά. Αυτό είναι επίσης ένα καλό βήμα που πρέπει να κάνετε εάν ο νοροϊός έχει μολύνει κάποιο μέλος της οικογένειάς σας.

Πλύνετε τα ρούχα και τα λινά που μπορεί να έχουν εκτεθεί με απορρυπαντικό και ζεστό νερό στη μέγιστη διαθέσιμη διάρκεια κύκλου. Οσοι έχετε στεγνωτήριο βάλτε τα στην υψηλότερη θερμοκρασία.

3. Δεν υπάρχει θεραπεία για τον νοροϊό

Δεν υπάρχει φάρμακο που να αντιμετωπίζει ειδικά τον νοροϊό—τα αντιβιοτικά αντιμετωπίζουν βακτηριακές ασθένειες, όπως η βακτηριακή πνευμονία, και δεν βοηθούν με τους ιούς.

Αλλά βοηθάει πολύ εάν γνωρίζετε τι σας περιμένει αν αρρωστήσετε. Οι άνθρωποι εμφανίζουν συμπτώματα εντός 12 έως 48 ωρών από την έκθεση στον νοροϊό. Η κόπωση είναι συχνή, επομένως η ξεκούραση είναι σημαντική. Η διάρροια και ο έμετος προκαλούν απώλεια υγρών από το σώμα, επομένως θα χρειαστεί να ενυδατώνεστε — εκτός από το νερό, δοκιμάστε χυμό φρούτων με νερό, ζωμό και αθλητικά ποτά χαμηλών θερμίδων (αλλά αποφύγετε τα καφεϊνούχα και τα ζαχαρούχα ποτά). Εάν τα ούρα είναι ανοιχτό κίτρινο — και όχι σκούρα — αυτό είναι σημάδι ότι το σώμα λαμβάνει αρκετά υγρά.

