Κατάθλιψη: 6 συμβουλές για σωστή διατροφή όταν το μαγείρεμα φαίνεται αδύνατο

Για τα άτομα που υποφέρουν από κατάθλιψη, η σωστή διατροφή μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει η ζωή τους προς το καλύτερο, σύμφωνα με μια σειρά από μελέτες.

Ωστόσο, όσοι παλεύουν με την κατάθλιψη συχνά δεν γνωρίζουν τι να ψωνίσουν, πώς να ετοιμάσουν ένα ποιοτικό γεύμα ή να καθαρίσουν μετά, λέει η Amy Gorin, διαιτολόγος – διατροφολόγος φυτικής προέλευσης στο Στάμφορντ του Κονέκτικατ.

«Μερικά από τα κύρια συμπτώματα της κατάθλιψης -απώλεια κινήτρων, κακή συγκέντρωση, δυσκολία στον ύπνο και χαμηλή ενέργεια- μπορούν συχνά να οδηγήσουν σε κάποιον που δεν φροντίζει σωστά τον εαυτό του με τρόπους όπως το να μην κάνει ντους, να μην ασκείται, να μην σχεδιάζει ισορροπημένα γεύματα ή να μην μαγειρεύει», λέει η Leigh Merotto διαιτολόγος στο Τορόντο, όπως αναφέρει σε άρθρο του το everydayhealth.com.

Επίσης, μπορεί να ισχύει και το αντίθετο, προσθέτει ο Merotto. Η κατάθλιψη μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να τρώνε περισσότερο από το συνηθισμένο για να καταπραΰνουν τα συμπτώματά τους. Συχνά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταφεύγουν σε τροφές υψηλής θερμιδικής αξίας, επεξεργασμένες σε μεγάλο βαθμό, πρόχειρες τροφές, γλυκά και τηγανητά. Και επειδή αυτές οι τροφές είναι προφλεγμονώδεις και δεν έχουν θρεπτικά συστατικά υψηλής ποιότητας, μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης, σύμφωνα με έρευνες.

Έχοντας αυτό κατά νου, πώς μπορείτε να ακολουθήσετε μια διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά όταν η ψυχική και σωματική σας ενέργεια είναι χαμηλή; Ακολουθούν έξι στρατηγικές που προτείνουν ειδικοί.

1. Δοκιμάστε την παράδοση τροφίμων αν δεν έχετε όρεξη για ψώνια

Η ποιότητα του φαγητού σας έχει σημασία. Έτσι, αν δεν μπορείτε να αγοράσετε τα βασικά τρόφιμα, που συνθέτουν τη σωστή διατροφή όπως φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, άπαχο ψάρι και πουλερικά που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη διάθεσή σας, μπορείτε να τα παραγγείλετε και να σας έρθουν στο σπίτι.

2. Μπορείτε να γευματίζετε με αγαπημένα σας πρόσωπα

«Εάν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να τρώτε συχνά μαζί με άλλους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αυτό βοηθά στη μείωση του στρες και στην πιο συνειδητή κατανάλωση φαγητού κατά τη διάρκεια των γευμάτων», λέει ο Merotto.

3. Διατηρήστε το ντουλάπι σας γεμάτο με θρεπτικά βασικά είδη

Να έχετε πάντα μια ποικιλία θρεπτικών τροφίμων μακράς διαρκείας στο ντουλάπι, το ψυγείο και την κατάψυξή σας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε ότι θα μπορείτε πάντα να ετοιμάζετε γρήγορα ένα θρεπτικό γεύμα. Μερικά από αυτά είναι: Σούπες λαχανικών, φακές, φασόλια, ξηροί καρποί κλπ.

4. Ετοιμάστε μια λίστα με εξαιρετικά εύκολα γεύματα

Ένα καταθλιπτικό επεισόδιο μπορεί να σας εξαντλήσει γρήγορα την ενέργειά σας και να εμποδίσει την ικανότητά σας να μαγειρεύετε. Σχεδιάστε εκ των προτέρων μια λίστα με θρεπτικά, ελάχιστης προσπάθειας γεύματα στα οποία θα στραφείτε όταν το μαγείρεμα σας φαίνεται πολύ κουραστικό. Οι προτάσεις της:

Αβοκάντο και αυγό σε τοστ ολικής αλέσεως

Κονσέρβα τόνου με ρύζι (και αν έχετε όρεξη, σοταρισμένα λαχανικά).

Ελληνικό γιαούρτι , μια χούφτα ξηρούς καρπούς χωρίς αλάτι και κατεψυγμένα φρούτα της επιλογής σας.

Τοστ ολικής αλέσεως με φυσικό φυστικοβούτυρο και ψιλοκομμένη μπανάνα.

5. Επωφεληθείτε τρώγοντας τις ίδιες ώρες κάθε μέρα

Η τήρηση ενός καθορισμένου προγράμματος γευμάτων μπορεί να σας βοηθήσει να παραμένετε χορτάτοι ακόμη και εν μέσω ενός καταθλιπτικού επεισοδίου. Μπορεί επίσης να μειώσει το άγχος, καθώς η απόφαση για το πότε θα φάτε έχει ήδη ληφθεί.

Το βέλτιστο πρόγραμμα, λέει ο Merotto, είναι να τρώτε κάθε τρεις με τέσσερις ώρες κάθε μέρα. Ένα δείγμα προγράμματος γευμάτων θα μπορούσε να μοιάζει με αυτό:

Πρωινό: 9 π.μ. ή 10 π.μ.

Μεσημεριανό: μεσημέρι ή 1 μ.μ.

Σνακ: 3 μ.μ. ή 4 μ.μ.

Δείπνο: 6 μ.μ. ή 7 μ.μ.

6. Παραγγείλτε θρεπτικό φαγητό σε πακέτο τις μέρες που απλά δεν μπορείτε να μαγειρέψετε

Αν είναι μια από εκείνες τις μέρες που δεν έχετε καν κίνητρο να κοιτάξετε την κουζίνα, παραγγείλτε φαγητό σε πακέτο. Ωστόσο, προσπαθήστε να περιορίσετε τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και νάτριο πιο συχνά, προτείνει ο Gorin.

