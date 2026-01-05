Είναι αλήθεια ότι η πολύωρη έκθεση μας στο κρύο προκαλεί κρυολόγημα;

Εάν θεωρείτε ότι οι πολύωρη έκθεση σας στο κρύο είναι υπεύθυνη για το βήχα και τη ρινική καταρροή που σας ταλαιπωρεί τότε ίσως θα έπρεπε να αναθεωρήσετε αυτή την άποψη.

Τα κρυολογήματα είναι πιο συχνά τον χειμώνα, αλλά σχεδόν σίγουρα πρόκειται για συσχέτιση και όχι για αιτιώδη συνάφεια, όπως αναφέρει ο,καθηγητής ανοσολογίας εμβολίων στο Imperial College London John Tregoning στον Guardian.

Έξισου σημαντική είναι και η υπεριώδης ακτινοβολία η οποία μπορεί να σκοτώσει ιούς. Για παράδειγμα το φτέρνισμα σε εξωτερικούς χώρους το καλοκαίρι, μπορεί να εκθέσει τα ιικά σταγονίδια στο ηλιακό φως, το οποίο μπορεί να απενεργοποιήσει τον ιό, ενώ η ταχύτερη εξάτμιση προκαλεί την αφυδάτωσή του. Αλλά ο κύριος παράγοντας είναι η συμπεριφορά: τους ψυχρότερους μήνες, περνάμε περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους με κακό αερισμό και σε στενότερη επαφή με άλλους.

«Διαφορετικοί ιοί του κρυολογήματος και της γρίπης κορυφώνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές τον χειμώνα», λέει ο Tregoning, συγγραφέας του βιβλίου «Live Forever? A Curious Scientist’s Guide to Wellness, Ageing and Death» . «Ο ρινοϊός κορυφώνεται όταν τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο και μεταδίδουν μικρόβια σε μικρές τάξεις. Ο RSV – ένας άλλος ιός του κρυολογήματος που είναι σοβαρός σε ηλικιωμένους και μωρά – κορυφώνεται γύρω στην Πρωτοχρονιά».

Τα δεδομένα από την πανδημία Covid-19 δείχνουν πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη επαφή: πολλοί άλλοι ιοί εξαφανίστηκαν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του lockdown επειδή οι άνθρωποι δεν αλληλεπιδρούσαν. Ένα στέλεχος της γρίπης μάλιστα εξαφανίστηκε λόγω έλλειψης εξάπλωσης .

Ωστόσο, το υπερβολικό κρύο μπορεί να επηρεάσει την ευαισθησία σας σε ιούς. «Αν κρυώνατε συνέχεια, χάνατε θερμίδες και ήσασταν εξαντλημένοι, θα ήσασταν πιο επιρρεπείς σε μολύνσεις», λέει ο Tregoning. Μελέτες δείχνουν επίσης ότι οι ρινοϊοί αναπτύσσονται λίγο καλύτερα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και η ικανότητα του σώματος να αμύνεται έναντι των ιών μειώνεται ελαφρώς στον ψυχρότερο αέρα.

Η πιο αποτελεσματική προστασία; Ο εμβολιασμός κατά των χειμερινών ιών όπως η γρίπη και ο RSV. «Τα εμβόλια δεν προλαμβάνουν μόνο τη μόλυνση – έχουν και ευρύτερα οφέλη, όπως η μείωση του κινδύνου καρδιακών προσβολών », λέει ο καθηγητής.

