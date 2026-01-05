search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 14:26
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

05.01.2026 12:50

Είναι αλήθεια ότι η πολύωρη έκθεση μας στο κρύο προκαλεί κρυολόγημα;

05.01.2026 12:50
cold

Εάν θεωρείτε ότι οι πολύωρη έκθεση σας στο κρύο είναι υπεύθυνη για το βήχα και τη ρινική καταρροή που σας ταλαιπωρεί τότε ίσως θα έπρεπε να αναθεωρήσετε αυτή την άποψη.

Τα κρυολογήματα είναι πιο συχνά τον χειμώνα, αλλά σχεδόν σίγουρα πρόκειται για συσχέτιση και όχι για αιτιώδη συνάφεια, όπως αναφέρει ο,καθηγητής ανοσολογίας εμβολίων στο Imperial College London John Tregoning στον Guardian.

Έξισου σημαντική είναι και η υπεριώδης ακτινοβολία η οποία μπορεί να σκοτώσει ιούς. Για παράδειγμα το φτέρνισμα σε εξωτερικούς χώρους το καλοκαίρι, μπορεί να εκθέσει τα ιικά σταγονίδια στο ηλιακό φως, το οποίο μπορεί να απενεργοποιήσει τον ιό, ενώ η ταχύτερη εξάτμιση προκαλεί την αφυδάτωσή του. Αλλά ο κύριος παράγοντας είναι η συμπεριφορά: τους ψυχρότερους μήνες, περνάμε περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους με κακό αερισμό και σε στενότερη επαφή με άλλους.

«Διαφορετικοί ιοί του κρυολογήματος και της γρίπης κορυφώνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές τον χειμώνα», λέει ο Tregoning, συγγραφέας του βιβλίου «Live Forever? A Curious Scientist’s Guide to Wellness, Ageing and Death» . «Ο ρινοϊός κορυφώνεται όταν τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο και μεταδίδουν μικρόβια σε μικρές τάξεις. Ο RSV – ένας άλλος ιός του κρυολογήματος που είναι σοβαρός σε ηλικιωμένους και μωρά – κορυφώνεται γύρω στην Πρωτοχρονιά».

Τα δεδομένα από την πανδημία Covid-19 δείχνουν πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη επαφή: πολλοί άλλοι ιοί εξαφανίστηκαν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του lockdown επειδή οι άνθρωποι δεν αλληλεπιδρούσαν. Ένα στέλεχος της γρίπης μάλιστα εξαφανίστηκε λόγω έλλειψης εξάπλωσης .

Ωστόσο, το υπερβολικό κρύο μπορεί να επηρεάσει την ευαισθησία σας σε ιούς. «Αν κρυώνατε συνέχεια, χάνατε θερμίδες και ήσασταν εξαντλημένοι, θα ήσασταν πιο επιρρεπείς σε μολύνσεις», λέει ο Tregoning. Μελέτες δείχνουν επίσης ότι οι ρινοϊοί αναπτύσσονται λίγο καλύτερα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και η ικανότητα του σώματος να αμύνεται έναντι των ιών μειώνεται ελαφρώς στον ψυχρότερο αέρα.

Η πιο αποτελεσματική προστασία; Ο εμβολιασμός κατά των χειμερινών ιών όπως η γρίπη και ο RSV. «Τα εμβόλια δεν προλαμβάνουν μόνο τη μόλυνση – έχουν και ευρύτερα οφέλη, όπως η μείωση του κινδύνου καρδιακών προσβολών », λέει ο καθηγητής.

Διαβάστε επίσης

Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων για τον θάνατο 48χρονης: «Δεν είμαστε στη δεκαετία του ’50 που έφερναν τους ασθενείς με… καΐκια»

Τατουάζ και υγεία: Μπορεί το μελάνι να συνδέεται με καρκίνο;

Οι γιορτές έφεραν την έξαρση: Σαρώνει η γρίπη Α (H3N2) – Γιατί φέτος είναι πιο σκληρή, ένας ειδικός εξηγεί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papadakis-giorgos-new
MEDIA

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

ZELENSKY_Maliuk
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αντικαθιστά τον επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας

pavlos-marinakis-4-1-26
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μαρινάκης συνέκρινε τις κατηγορίες για ευθύνες της ΕΛΑΣ για το μποτιλιάρισμα στις εθνικές οδούς με το… ξυλόλιο

chalikias-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Αν μ’ ακούς, θα γίνω σεισμός»: Το έργο του Χρίστου Χαλικιά στο Θέατρο Lib’ro

texniti-noimosini
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πόσο απειλητική για το κλίμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη; – Το ενεργειακό αποτύπωμα, το… μεθάνιο και οι… άπειρες κιλοβατώρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 14:24
papadakis-giorgos-new
MEDIA

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

ZELENSKY_Maliuk
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αντικαθιστά τον επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας

pavlos-marinakis-4-1-26
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μαρινάκης συνέκρινε τις κατηγορίες για ευθύνες της ΕΛΑΣ για το μποτιλιάρισμα στις εθνικές οδούς με το… ξυλόλιο

1 / 3