Αυστρία: 15 χρόνια κάθειρξη σε 21χρονο που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Η καταδίκη και η απολογία του 21χρονου

Δικαστήριο στην Αυστρία καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 15 ετών τον 21χρονο Μπεράν Α., ο οποίος παραδέχτηκε ότι σχεδίαζε τζιχαντιστική επίθεση στη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη, τον Αύγουστο του 2024.

Ο νεαρός παραδέχτηκε ακόμη ότι σχεδίαζε και άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και μία επίθεση στη Μέκκα.

Στην απολογία του, όπως αναφέρει το BBC, ζήτησε συγγνώμη.

Ο Μπεράν Α. είχε συλληφθεί έπειτα από πληροφορίες της CIA, λίγο πριν από την πρώτη από τις τρεις sold-out συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στο στάδιο «Ερνστ Χαπλ» της Βιέννης.

Και οι τρεις συναυλίες, για τις οποίες είχαν πωληθεί περίπου 200.000 εισιτήρια, είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ανησυχιών των αρχών μετά τις πληροφορίες για σχεδιαζόμενη επίθεση.

Οι κατηγορίες για σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Μπεράν Α. είχε ριζοσπαστικοποιηθεί και είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Ανέφεραν ακόμη ότι προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να αγοράσει όπλα, μεταξύ των οποίων ένα πολυβόλο και μια χειροβομβίδα.

Ο ψυχίατρος του δικαστηρίου δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος δεν παρουσίαζε σημάδια ψυχικής ασθένειας.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος

Ο Μπεράν Α. και ένας ακόμη 21χρονος, ο Άρντα Κ. από τη Σλοβακία, παραπέμφθηκαν σε δίκη στη Βιέννη με την κατηγορία ότι ήταν μέλη ομάδας του Ισλαμικού Κράτους.

Ωστόσο, ο Άρντα Κ. δεν είχε εμπλακεί στο σχέδιο επίθεσης κατά της συναυλίας της Τέιλορ Σουίφτ.

