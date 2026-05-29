Ρολάν Γκαρός: Ήττα και αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά απ’ τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σπατάλησε όλες τις ευκαιρίες που είχε για μπρέικ στο πρώτο σετ, έφερε το ματς στα ίσα (1-1), όμως δεν είχε την απαιτούμενη συγκέντρωση στο τρίτο και στο τέταρτο, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 3-1 σετ απ’ τον Ιταλό, Ματέο Αρνάλντι (νο104) στον 2ο γύρο του Ρολάν Γκαρός και να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα η πορεία του στο εφετινό γαλλικό grand slam.
Αν και πριν από δύο χρόνια, στο ίδιο μεγάλο τουρνουά, ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εκείνος που είχε… χαμογελάσει απέναντι στον Ιταλό αντίπαλό του (νίκη 3-1 σετ, ξανά στον 2ο γύρο), τούτη τη φορά ο Αρνάλντι έφερε το ματς εκεί που ήθελε, πήρε τη νίκη και την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει στον 3ο γύρο τον Βέλγο, Ραφαέλ Κολινιόν (νο62).
Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε κρατώντας το σερβίς του, ενώ ακολούθως έχασε δύο μπρέικ πόιντ για να πάρει «αέρα» δύο γκέιμ, με τον Ιταλό να ισοφαρίζει σε 1-1. Οι δύο τενίστες δεν έδωσαν ούτε μία… ευκαιρία ο ένας στον άλλον απ’ το σερβίς, με αποτέλεσμα το σετ να οδηγηθεί στο τάι-μπρέικ όπου ο Αρνάλντι έκανε ένα γρήγορο 5-1 και «καθάρισε» το σετ με 7-2.
Στο δεύτερο σετ ο Αρνάλντι ξεκίνησε με 3-0, κάνοντας μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ, όμως ο Έλληνας πρωταθλητής «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο και ισοφάρισε σε 3-3. Στο 5-5 ο Τσιτσιπάς έκανε ένα εντυπωσιακό μπρέικ στο σερβίς του Ιταλού με «λαβ-γκέιμ» και τελείωσε το σετ με τον ίδιο τρόπο (4 «αναπάντητοι» πόντοι), ισοφαρίζοντας σε 1-1 στα σετ.
Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη για τον Έλληνα πρωταθλητή. Στο τρίτο σετ, ο Αρνάλντι έκανε μπρέικ στο 4ο γκέιμ, «ξέφυγε» με 4-1 κι έφερε την κατάσταση στα δικά του χέρια, απ’ την στιγμή που κράτησε το σερβίς του, φτάνοντας στο 6-3.
Στο τέταρτο σετ ο Τσιτσιπάς άρχισε να παίρνει μεγαλύτερα ρίσκα, χωρίς όμως να «σπάσει» το σερβίς του Ιταλού, ο οποίος στο 5ο γκέιμ έκανε το δικό του μπρέικ, πήρε προβάδισμα με 3-2. Κάτι που επηρέασε ξεκάθαρα τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος έχασε κι άλλο ένα δικό του σερβίς (5-2), για να «τελειώσει» τον αγώνα ο Αρνάλντι με 6-2 (και 3-1 σετ) μέσα από μία τρομερή μάχη, κατά την οποία ο Τσιτσιπάς «έσβησε» τρία ματς πόιντ, αλλά δεν άντεξε περισσότερο.
Διαβάστε επίσης:
Η Σάκκαρη λύγισε τη Λιού με σπουδαία ανατροπή και συνεχίζει στο Ρολάν Γκαρός – Επόμενη αντίπαλός της η Τσουαλίσκα
Basketball League: Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» την ΑΕΚ στο ΣΕΦ με 94-77
Ερυθρόλευκη γιορτή: Ο Ολυμπιακός κρέμασε το 4ο λάβαρο της Euroleague στο ΣΕΦ (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.