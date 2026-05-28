Basketball League: Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» την ΑΕΚ στο ΣΕΦ με 94-77

Ο Ολυμπιακός, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την κατάκτηση της Euroleague, επέστρεψε στη δράση για τα ημιτελικά της Greek Basketball League και επικράτησε εύκολα της ΑΕΚ με 94-77 στο κατάμεστο ΣΕΦ, κάνοντας το 1-0 στη σειρά.

Παρά το γεγονός ότι δεν είχε πραγματοποιήσει ουσιαστικά προπόνηση μετά τον θρίαμβο στο Final Four της Euroleague, ο πρωταθλητής Ευρώπης πήρε χωρίς δυσκολία τη νίκη, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιλέγει να ξεκουράσει τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Εβάν Φουρνιέ.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής σε όλο το ρόστερ, με τον Άλεκ Πίτερς να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ με 17 πόντους. Ακολούθησαν ο Χολ με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ, καθώς και ο Βεζένκοφ που επίσης σημείωσε 13 πόντους.

Αρνητική στιγμή της αναμέτρησης αποτέλεσε ο τραυματισμός του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο.

Από πλευράς ΑΕΚ, κορυφαίος ήταν ο Γκρέι με 22 πόντους.

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά το Σάββατο, 30/5, στα Άνω Λιόσια για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 46-38, 71-57, 94-77.

