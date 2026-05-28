Πώς ο «λιγότερο γνωστός» παίκτης του Παγκοσμίου Κυπέλλου έγινε viral με τη βοήθεια ενός influencer

Το προφίλ του Νεοζηλανδού αμυντικού Τιμ Πέιν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες ημέρες, αφότου ένας Αργεντινός influencer αποφάσισε ότι ήταν ο λιγότερο γνωστός παίκτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Βάλεν Σκαρσίνι, γνωστός ως «elscarso» στο Instagram και το TikTok, έφτιαξε ένα βίντεο ενθαρρύνοντας το κοινό του να κάνει likes, σχόλια και follows στον λογαριασμό του αμυντικού των Γουέλινγκτον Φοίνιξ και των All Whites.

Μέσα σε λίγες μέρες, ο λογαριασμός του Payne στο Instagram αυξήθηκε από 4.715 ακολούθους σε 660.000 — ξεπερνώντας τον πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λάξον.

«Αναρωτιόμουν γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μου φουσκώνουν και βρήκα την ανάρτησή σου, φίλε», είπε ο Πέιν στο μήνυμα προς τον Σκαρσίνι.

«Εκτιμώ την αγάπη! Gracias, Hermano».

Ο Πέιν έγινε πρωτοσέλιδο το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν έσπασε την καραντίνα στην Αυστραλία και κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ επειδή πήρε ένα αμαξίδιο γκολφ για μια βόλτα με έναν συμπαίκτη του. Αργότερα, του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 500 δολαρίων από δικαστήριο του Σίδνεϊ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Ο ευέλικτος 32χρονος έχει διατηρήσει σχετικά χαμηλό προφίλ από τότε και θα επιδιώξει να προσθέσει στις 50 συμμετοχές του με τη Νέα Ζηλανδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ντάρεν Μπέιζλι για το τουρνουά.

Η Νέα Ζηλανδία, η ομάδα με τη χαμηλότερη βαθμολογία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεκινά τη μάχη της εναντίον του Ιράν στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου και αντιμετωπίζει επίσης την Αίγυπτο και το Βέλγιο στον Όμιλο G.

