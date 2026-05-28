search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 21:30
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 20:13

Πώς ο «λιγότερο γνωστός» παίκτης του Παγκοσμίου Κυπέλλου έγινε viral με τη βοήθεια ενός influencer

28.05.2026 20:13
tim payne

Το προφίλ του Νεοζηλανδού αμυντικού Τιμ Πέιν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες ημέρες, αφότου ένας Αργεντινός influencer αποφάσισε ότι ήταν ο λιγότερο γνωστός παίκτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Βάλεν Σκαρσίνι, γνωστός ως «elscarso» στο Instagram και το TikTok, έφτιαξε ένα βίντεο ενθαρρύνοντας το κοινό του να κάνει likes, σχόλια και follows στον λογαριασμό του αμυντικού των Γουέλινγκτον Φοίνιξ και των All Whites.

Μέσα σε λίγες μέρες, ο λογαριασμός του Payne στο Instagram αυξήθηκε από 4.715 ακολούθους σε 660.000 — ξεπερνώντας τον πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λάξον.

«Αναρωτιόμουν γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μου φουσκώνουν και βρήκα την ανάρτησή σου, φίλε», είπε ο Πέιν στο μήνυμα προς τον Σκαρσίνι.

«Εκτιμώ την αγάπη! Gracias, Hermano».

Ο Πέιν έγινε πρωτοσέλιδο το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν έσπασε την καραντίνα στην Αυστραλία και κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ επειδή πήρε ένα αμαξίδιο γκολφ για μια βόλτα με έναν συμπαίκτη του. Αργότερα, του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 500 δολαρίων από δικαστήριο του Σίδνεϊ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Ο ευέλικτος 32χρονος έχει διατηρήσει σχετικά χαμηλό προφίλ από τότε και θα επιδιώξει να προσθέσει στις 50 συμμετοχές του με τη Νέα Ζηλανδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ντάρεν Μπέιζλι για το τουρνουά.

Η Νέα Ζηλανδία, η ομάδα με τη χαμηλότερη βαθμολογία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεκινά τη μάχη της εναντίον του Ιράν στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου και αντιμετωπίζει επίσης την Αίγυπτο και το Βέλγιο στον Όμιλο G.

Διαβάστε επίσης:

«Λιώνουν» αθλητές και θεατές του Rolland Garros από τον καύσωνα – Πετσέτες, παγάκια και… ομπρέλες για να δροσιστούν (Photos/Video)

Οι 5 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2026

«Ηθική χρεοκοπία» – Πίρλο και Ματεράτσι προκαλούν οργισμένες αντιδράσεις επειδή πήγαν σε ποδοσφαιρική εκδήλωση στη Ρωσία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vroxokourtina 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιξιάτικες μπόρες σε Δυτική Αττική, Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη – Πού έπεσε χαλάζι και… βροχοκουρτίνα (Video)

COP31 Tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

«Απαράδεκτο»: Παρέμβαση των Βρυξελλών για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις συναντήσεις για την COP31 

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: 77χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στο Καραβόσταμο

trudeau alina
ΚΟΣΜΟΣ

H συγκλονιστική απάντηση της κόρης του Κάστρο για το αν ο Φιντέλ ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζάστιν Τριντό

Keanu-Reeves-new
LIFESTYLE

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με φυλάκιση για απάτη 11 εκατ. που απέσπασε από το Netflix

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 21:28
vroxokourtina 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιξιάτικες μπόρες σε Δυτική Αττική, Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη – Πού έπεσε χαλάζι και… βροχοκουρτίνα (Video)

COP31 Tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

«Απαράδεκτο»: Παρέμβαση των Βρυξελλών για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις συναντήσεις για την COP31 

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: 77χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στο Καραβόσταμο

1 / 3