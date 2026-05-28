H συγκλονιστική απάντηση της κόρης του Κάστρο για το αν ο Φιντέλ ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζάστιν Τριντό

Η κόρη του εκλιπόντος Κουβανού ηγέτη Φιντέλ Κάστρο έδωσε μια εκπληκτική απάντηση όταν ρωτήθηκε αν είναι ετεροθαλής αδελφή του πρώην Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό.

Οι φήμες ότι ο Κουβανός κομμουνιστής επαναστάτης ήταν πατέρας του Τριντό κυκλοφορούν από τότε που πέθανε ο Κάστρο το 2016, με τους παρατηρητές να επισημαίνουν φυσικές ομοιότητες μεταξύ του πρώην Καναδού πρωθυπουργού και φωτογραφιών ενός νεαρού Κάστρο.

Οι φήμες επανεμφανίστηκαν αρκετές φορές τα χρόνια που ακολούθησαν, ιδιαίτερα όταν η μητέρα του παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με τον Κάστρο, και αφού ο μεγαλύτερος γιος του Κάστρο άφησε ένα σημείωμα αυτοκτονίας αναφέροντας τον Τριντό ως ετεροθαλή αδελφό του.

Ωστόσο, ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Τριντό είναι γιος του Κάστρο, επειδή η Μάργκαρετ δεν επισκέφθηκε την Κούβα και δεν γνώρισε τον Κάστρο μέχρι τέσσερα χρόνια μετά τη γέννησή του.

Αλλά η κόρη του Κάστρο, Αλίνα Φερνάντεζ, αναζωπύρωσε τις φήμες για άλλη μια φορά, αφού αρνήθηκε να τις διαψεύσει σε πρόσφατη συνέντευξή της στο NewsNation.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η παρουσιάστρια Κέιτι Πάβλιτς ρώτησε τη Φερνάντεζ: «Για χρόνια ακούμε φήμες ότι ο Τζάστιν Τριντό, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, θα μπορούσε να είναι ετεροθαλής αδελφός σας. Τι γνώμη έχετε γι’ αυτό;»

Με ένα σαρκαστικό χαμόγελο, ο Φερνάντεζ απάντησε: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η μητέρα του επισκεπτόταν τη χώρα πολύ συχνά».

Η Πάβλιτς είπε στη συνέχεια: «Υποθέτω ότι αυτή είναι μια μισή απάντηση. Σκοπεύετε να τον καλέσετε και ίσως να μάθετε;».

Η Φερνάντεζ απάντησε: «Όχι, όχι, δεν θα το κάνω. Αν θέλει, θα είναι ευπρόσδεκτος, αλλά εγώ δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω. Νομίζω ότι το κρατάει για τον εαυτό του και πρέπει να το σεβαστείτε».

Οι απαντήσεις της Φερνάντεζ σίγουρα θα προστεθούν στις έμμεσες ενδείξεις τις οποίες επικαλούνται οι συνωμοσιολόγοι.

Ο Τζάστιν Τριντό είναι γιος του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά Πιερ Τριντό και της ακτιβίστριας Μάργκαρετ Σινκλέρ, η οποία πήρε το όνομα του συζύγου της. Γεννήθηκε το 1971 και οι γονείς του χώρισαν 13 χρόνια αργότερα, κατά τους τελευταίους μήνες της θητείας του πατέρα του.

Η Μάργκαρετ Τριντό θα παραδεχόταν αργότερα – στο βιβλίο της “Συνέπειες” του 1982 – ότι είχε σχέσεις με τους ηθοποιούς Τζακ Νίκολσον και Ράιαν Ο’Νιλ, και τον τραγουδιστή Λου Ρολς, καθώς η σχέση διαλύθηκε.

Και μέσω της δημόσιας περσόνας της, είπε ότι συνδέθηκε με μέλη των Rolling Stones, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ – ακόμη και με τον ηγέτη της κουβανικής επανάστασης Φιντέλ Κάστρο.

Η τελευταία από αυτές τις σχέσεις έχει οδηγήσει σε εικασίες την τελευταία δεκαετία, κάποιες από αυτές διατυπωμένες από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο Πιερ Τριντό δεν είναι πραγματικά ο πατέρας του Τζάστιν Τριντό.

Οι φήμες ξεκίνησαν το 2016 και εξερράγησαν δύο χρόνια αργότερα, όταν ο μεγαλύτερος γιος του Κάστρο, Φιντελίτο, αυτοκτόνησε το 2018 και πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε αφήσει ένα σημείωμα που αναφερόταν στον Τριντό ως ετεροθαλή αδελφό του.

Έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες του Φιντέλ Κάστρο που κρατάει τον Τζάστιν Τριντό το 1976, καθώς ο Καναδός πρωθυπουργός και η σύζυγός του προσγειώνονταν στην Αβάνα σε μια ιστορική επίσκεψη, καθιστώντας τον, τον πρώτο ηγέτη του ΝΑΤΟ που πάτησε το πόδι του στην Κούβα του Κάστρο.

Δεν υπάρχουν όμως στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Μάργκαρετ ή ο σύζυγός της είχαν γνωρίσει τον Κάστρο πριν γεννηθεί ο Τζάστιν.

«Οι ειδικοί λένε ότι θα ήταν αδύνατο μια προηγούμενη επίσκεψη στην Κούβα να περάσει απαρατήρητη», σημείωσε το AP το 2018.

«Τα κουβανικά μέσα ενημέρωσης ήταν ασυνήθιστα ανοιχτά σχετικά με τον θάνατο του μεγαλύτερου γιου του Κάστρο, Φιντελίτο, περιγράφοντάς τον ως αυτοκτονία μετά από μακρά κατάθλιψη. Ούτε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ούτε οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι που κάλυψαν τον θάνατο έχουν αναφέρει την ύπαρξη σημειώματος αυτοκτονίας».

Παρ’ όλα αυτά, ο Πρόεδρος Τραμπ διασκέδασε τις φήμες στο βιβλίο του του 2024, Save America. «Η μητέρα του ήταν όμορφη και άγρια. Τη δεκαετία του 1970, πήγαινε σε κλαμπ» με τους Rolling Stones, αλλά ήταν επίσης κάπως συνδεδεμένη με τον Φιντέλ Κάστρο», έγραψε.

«Έλεγε ότι ήταν “ο πιο σέξι άντρας που έχω γνωρίσει ποτέ” και πολλοί λένε ότι ο Τζάστιν είναι γιος του. Ορκίζεται ότι δεν είναι, αλλά πώς στο καλό θα το ήξερε!».

«Ο Κάστρο είχε ωραία μαλλιά, ο “πατέρας” όχι, ο Τζάστιν έχει ωραία μαλλιά και έχει γίνει κομμουνιστής όπως ο Κάστρο», έχει δηλώσει ο Τραμπ.

Παρά τους ισχυρισμούς του προέδρου και τη δημοτικότητα των φημών, δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι ο Φιντέλ Κάστρο ήταν πράγματι ο πατέρας του Τζάστιν Τριντό.

