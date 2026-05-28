search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 17:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 16:42

«Υπερβολικό το πρόστιμο»: Τι απαντά η Temu για την «καμπάνα» 200 εκατ. ευρώ της Κομισιόν

28.05.2026 16:42
temu_0302_1460-820_new
credit: AP

Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη γιγάντια κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu, επειδή προσφέρει στην πλατφόρμα της παράνομα προϊόντα, με την εταιρεία να το χαρακτηρίζει υπερβολικό

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν κατηγορεί την Temu ότι άφησε ανεξέλεγκτη τη διακίνηση επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων προς εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές. 

Η απόφασή της για το πρόστιμο «δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών μας» αναφέρει η Temu.

Ειδικότερα, στην απάντησή της, η Temu αναφέρει:

«Η Temu αναγνωρίζει και σέβεται τους στόχους του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), καθώς και την ανάγκη ύπαρξης σαφών, συνεπών και εφαρμόσιμων κανόνων σε ολόκληρη την ψηφιακή οικονομία. Ωστόσο, διαφωνούμε με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρούμε ότι το επιβληθέν πρόστιμο είναι δυσανάλογο.

Η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση της Temu στο πλαίσιο του DSA το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών μας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η Temu συνεργάστηκε εποικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ έκτοτε έχει προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες για την ενίσχυση της αξιολόγησης κινδύνων, της διακυβέρνησης της πλατφόρμας και της προστασίας των χρηστών.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές καλή τη πίστει και να εργαζόμαστε με στόχο μια αγορά που εξυπηρετεί υπεύθυνα τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες. Παράλληλα, εξετάζουμε προσεκτικά την απόφαση και αξιολογούμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές μας».

Γιατί επιβλήθηκε πρόστιμο 

Η Temu «δεν αναγνώρισε, δεν ανέλυσε ούτε αξιολόγησε επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με παράνομα προϊόντα που προσφέρονται στην πλατφόρμα της, όπως και τις βλάβες που προκαλούν στους καταναλωτές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανακοίνωσε νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας.

Σ’ αυτά περιλαμβάνονται μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιγνίδια που περιέχουν χημικά τα οποία υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια ασφαλείας και δημιουργούν κίνδυνο ασφυξίας.

«Η αξιολόγηση των κινδύνων εκ μέρους της Temu υποβαθμίζει συγκεκριμένους κινδύνους (…) δεν βασίζεται σε στέρεες αποδείξεις και δεν είναι συνολική», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Χένα Βίρκουνεν.

«Αφήνει στο σκοτάδι ρυθμιστικές αρχές, χρήστες και το κοινό σχετικά με την αληθινή κλίμακα του εν δυνάμει κινδύνου που δημιουργούν παράνομα προϊόντα τα οποία πωλούνται στην πλατφόρμα Temu. Είναι τώρα καιρός για την Temu να συμμορφωθεί με το νόμο», πρόσθεσε.

Η εν λόγω πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου λειτουργεί από το 2023 στην Ευρώπη και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από ενδύματα μέχρι υποδήματα και ηλεκτρονικά είδη, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Οι επιθετικές στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολουθεί και οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές της την έχουν βοηθήσει να επεκταθεί και να ανταγωνίζεται καθιερωμένες εταιρείες όπως η Amazon.

Διαβάστε επίσης:

Οι Φρουροί απειλούν με «σκληρή απάντηση» εάν οι ΗΠΑ χτυπήσουν ξανά το Ιράν – «Η περιοχή δεν θα δει ειρήνη μέχρι να εξαλειφθούν οι Σιωνιστές»

CNN: Το Ιράν ανακτά την πρόσβαση στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις – Άθικτοι οι πύραυλοι

Ελβετία: H στιγμή της σύλληψης του 31χρονου που μαχαίρωσε 3 άτομα φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
who_kapnisma_2805_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΥ για το κάπνισμα: «Η καπνοβιομηχανία βασίζεται στη διατήρηση του εθισμού των νέων ανθρώπων» (video)

spielberg_2805_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Steven Spielberg: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν υποκαθιστά την ψυχή» (photos/videos)

ilektroniki_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Μaster στην… απάτη από 27χρονο- Με πρόσχημα προσλήψεις, έκλεβε στοιχεία και νοίκιαζε Airbnb – Πώς έβγαλε 22.000 ευρώ σε 48 ώρες

patisia-pyrovolismoi
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι τρεις συλληφθέντες, βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη

temu_0302_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Υπερβολικό το πρόστιμο»: Τι απαντά η Temu για την «καμπάνα» 200 εκατ. ευρώ της Κομισιόν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 17:07
who_kapnisma_2805_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΥ για το κάπνισμα: «Η καπνοβιομηχανία βασίζεται στη διατήρηση του εθισμού των νέων ανθρώπων» (video)

spielberg_2805_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Steven Spielberg: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν υποκαθιστά την ψυχή» (photos/videos)

ilektroniki_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Μaster στην… απάτη από 27χρονο- Με πρόσχημα προσλήψεις, έκλεβε στοιχεία και νοίκιαζε Airbnb – Πώς έβγαλε 22.000 ευρώ σε 48 ώρες

1 / 3