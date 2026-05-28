«Υπερβολικό το πρόστιμο»: Τι απαντά η Temu για την «καμπάνα» 200 εκατ. ευρώ της Κομισιόν

Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη γιγάντια κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu, επειδή προσφέρει στην πλατφόρμα της παράνομα προϊόντα, με την εταιρεία να το χαρακτηρίζει υπερβολικό

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν κατηγορεί την Temu ότι άφησε ανεξέλεγκτη τη διακίνηση επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων προς εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές.

Η απόφασή της για το πρόστιμο «δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών μας» αναφέρει η Temu.

Ειδικότερα, στην απάντησή της, η Temu αναφέρει:

«Η Temu αναγνωρίζει και σέβεται τους στόχους του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), καθώς και την ανάγκη ύπαρξης σαφών, συνεπών και εφαρμόσιμων κανόνων σε ολόκληρη την ψηφιακή οικονομία. Ωστόσο, διαφωνούμε με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρούμε ότι το επιβληθέν πρόστιμο είναι δυσανάλογο.

Η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση της Temu στο πλαίσιο του DSA το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών μας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η Temu συνεργάστηκε εποικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ έκτοτε έχει προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες για την ενίσχυση της αξιολόγησης κινδύνων, της διακυβέρνησης της πλατφόρμας και της προστασίας των χρηστών.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές καλή τη πίστει και να εργαζόμαστε με στόχο μια αγορά που εξυπηρετεί υπεύθυνα τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες. Παράλληλα, εξετάζουμε προσεκτικά την απόφαση και αξιολογούμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές μας».

Γιατί επιβλήθηκε πρόστιμο

Η Temu «δεν αναγνώρισε, δεν ανέλυσε ούτε αξιολόγησε επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με παράνομα προϊόντα που προσφέρονται στην πλατφόρμα της, όπως και τις βλάβες που προκαλούν στους καταναλωτές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανακοίνωσε νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας.

Σ’ αυτά περιλαμβάνονται μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιγνίδια που περιέχουν χημικά τα οποία υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια ασφαλείας και δημιουργούν κίνδυνο ασφυξίας.

«Η αξιολόγηση των κινδύνων εκ μέρους της Temu υποβαθμίζει συγκεκριμένους κινδύνους (…) δεν βασίζεται σε στέρεες αποδείξεις και δεν είναι συνολική», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Χένα Βίρκουνεν.

«Αφήνει στο σκοτάδι ρυθμιστικές αρχές, χρήστες και το κοινό σχετικά με την αληθινή κλίμακα του εν δυνάμει κινδύνου που δημιουργούν παράνομα προϊόντα τα οποία πωλούνται στην πλατφόρμα Temu. Είναι τώρα καιρός για την Temu να συμμορφωθεί με το νόμο», πρόσθεσε.

Η εν λόγω πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου λειτουργεί από το 2023 στην Ευρώπη και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από ενδύματα μέχρι υποδήματα και ηλεκτρονικά είδη, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Οι επιθετικές στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολουθεί και οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές της την έχουν βοηθήσει να επεκταθεί και να ανταγωνίζεται καθιερωμένες εταιρείες όπως η Amazon.

