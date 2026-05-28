«Λιώνουν» αθλητές και θεατές του Rolland Garros από τον καύσωνα – Πετσέτες, παγάκια και… ομπρέλες για να δροσιστούν (Photos/Video)

Ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τη ΒΔ Ευρώπη, και τη Γαλλία, έχει επηρεάσει και τους αθλητές που συμμετέχουν στο φετινό Roland Garros.

Οι τενίστες, εκτός από το μπαλάκι, παλεύουν και με τη ζέστη και… διαμαρτύρονται. Αθλήτριες όπως η Ίγκα Σφιόντεκ και η Ελίνα Σβιτολίνα τονίζουν ότι η πορεία στο τουρνουά θα κριθεί από το ποιος θα προσαρμοστεί καλύτερα στις απαιτητικές συνθήκες.

Novak Djokovic asked for an ice bag during his match, only for the ball kid to realise every bag in the freeze had already melted 🫠 pic.twitter.com/GSMeeeWjv1 — TNT Sports (@tntsports) May 27, 2026





Με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 33 βαθμούς Κελσίου στο Παρίσι και τον καυτό ήλιο να επηρεάζει αισθητά τα χωμάτινα κορτ του Roland Garros κατά τις πρώτες ημέρες της διοργάνωσης, οι αθλητές τα βρήκαν σκούρα.





Παρότι οι συνθήκες δεν θυμίζουν την αποπνικτική ζέστη που συναντούν συχνά οι αθλητές στο Australian Open τον Ιανουάριο, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις στη διαχείριση δυνάμεων και στη σωστή επιλογή χτυπημάτων.

Στη ζέστη, η μπάλα κινείται ταχύτερα στον αέρα και αναπηδά ψηλότερα πάνω στο στεγνό χώμα, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης και δυσκολεύοντας τον έλεγχο, ιδιαίτερα στα μεγάλα rallies.

🪭🪭🪭 Ni un ventilador va a poder arreglar esto para Sinner#RolandGarros pic.twitter.com/QXiOkKLGsb — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 28, 2026

«Στο τένις είσαι συνηθισμένος σε τέτοιες αλλαγές» δήλωσε η Νο7 του ταμπλό, Ελίνα Σβιτολίνα, μετά τη νίκη της με 6-0, 6-4 επί της Κέιτλιν Κεβέδο στον δεύτερο γύρο.



«Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Ακόμη και στο ίδιο τουρνουά, αν παίξεις το πρωί ή το βράδυ, οι συνθήκες αλλάζουν εντελώς. Δεν μπορείς να ελέγξεις τον καιρό. Όταν κάνει τόση ζέστη, προσπαθείς να αντέξεις όχι μόνο απέναντι στην αντίπαλό σου αλλά και απέναντι στις συνθήκες» είπε χαρακτηριστικά.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Μπελίντα Μπέντσιτς, ανέφερε από την πλευρά της ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες ταιριάζουν ιδανικά στο παιχνίδι της, μετά τη νίκη της επί της Αμερικανίδας Κάτι ΜακΝάλι με 6-4, 6-0 και την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο για πρώτη φορά από το 2022.



«Η μπάλα φεύγει πιο γρήγορα και εγώ αγαπώ τη ζέστη. Δεν μου αρέσει να παίζω όταν κάνει κρύο, υγρασία και αέρα», δήλωσε η Ελβετίδα. «Βέβαια, εγώ δεν παίζω αγώνες τεσσεράμισι ωρών όπως οι άνδρες. Τους συμπονώ πραγματικά. Όμως για το δικό μου παιχνίδι αυτές οι συνθήκες είναι ιδανικές», πρόσθεσε.

— Stan Sport (@StanSportAU) May 28, 2026

Στο φετινό τουρνουά, αρκετά σετ στους αγώνες των ανδρών ολοκληρώθηκαν ασυνήθιστα γρήγορα, με τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν να εκτιμά ότι αυτό συνδέεται τόσο με την ταχύτητα του παιχνιδιού όσο και με τη διαχείριση ενέργειας από τους αθλητές.



«Πιστεύω ότι σε κάποια από αυτά τα γρήγορα σετ, ένας παίκτης ξεκινά πολύ δυνατά και ο άλλος ίσως αφήνει το σετ να χαθεί για να κρατήσει δυνάμεις», ανέφερε.





Η Ίγκα Σφιόντεκ, κάτοχος τεσσάρων τίτλων στο Roland Garros και ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, υποστήριξε ότι οι καιρικές συνθήκες διαφέρουν αισθητά από άλλες χρονιές και εκτίμησε ότι θα αλλάξουν ξανά όσο το τουρνουά πλησιάζει προς την τελική του φάση.

«Συνήθως ο καιρός εδώ είναι τελείως διαφορετικός, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι οι συνθήκες θα αλλάξουν στο δεύτερο μέρος του τουρνουά» είπε η Πολωνή τενίστρια. «Νομίζω πως αυτή η διοργάνωση θα κριθεί από το ποιος θα καταφέρει να διαχειριστεί καλύτερα όλες αυτές τις διαφορετικές συνθήκες».

Σημειώνεται ότι ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρίπτονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς μεγάλα τμήματα της ηπείρου πλήττονται από έντονο κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς μέσα στη χρονιά.





Σύμφωνα με τις προβλέψεις, Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται μικρή αποκλιμάκωση, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν μεν υψηλές, αλλά σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα. Παράλληλα, υπάρχουν προειδοποιήσεις για καταιγίδες σε περιοχές της Βρετανίας και της Γαλλίας και για χαλαζοπτώσεις στην Ιταλία.



Στη Γαλλία, η μετεωρολογική υπηρεσία χαρακτήρισε τον καύσωνα «πρωτοφανή» για την εποχή, ενώ η Δευτέρα ήταν η θερμότερη ημέρα Μαΐου που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, ενώ μετρά και θύματα, ο θάνατος των οποίων σχετίζεται με το κύμα καύσωνα.

