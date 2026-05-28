Συναγερμός στην Πελοπόννησο για το πρώτο κρούσμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων – Θανατώθηκαν 106 πρόβατα

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην κτηνοτροφική κοινότητα της Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο ο εντοπισμός του πρώτου κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων σε μονάδα της περιοχής, το οποίο επιβεβαιώθηκε έπειτα από εργαστηριακούς ελέγχους.

Σε εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στη θανάτωση 106 προβάτων, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς της νόσου.

Μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου κινητοποιήθηκαν άμεσα, εφαρμόζοντας μέτρα βιοασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, όπου βρίσκεται μεγάλος αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για πιθανή μετάδοση.

Παράλληλα, έχει καθοριστεί ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων, με συνεχείς ελέγχους και διαδικασίες ιχνηλάτησης των κοπαδιών, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω διασπορά της ευλογιάς.

Οι Αρχές καλούν τους κτηνοτρόφους να εφαρμόζουν αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον περιορισμό των μετακινήσεων και στη σίτιση των ζώων εντός των εγκαταστάσεων.

Την ίδια στιγμή εξετάζεται ακόμη ένα ύποπτο περιστατικό στη Γορτυνία, με τα σχετικά δείγματα να έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

