ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος στα μέλη του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά περίπτωση διώξεις ασκήθηκαν για τα αδικήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της άμεσης συνέργειας στην απάτη, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μετά την άσκηση της δίωξης οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

17 συλλήψεις και έρευνες σε ΚΥΔ

Σε επιχείρηση του λεγόμενου «Ελληνικού FBI» πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Αθήνα και Καβάλα.

Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οκτώ κατοικίες και δύο Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο υπάλληλοι ΚΥΔ φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης.

Ενδεικτική της έκτασης των ερευνών ήταν η αστυνομική επιχείρηση σε ΚΥΔ στον Λαγκαδά, όπου για περισσότερες από τρεις ώρες οι αστυνομικοί αναζητούσαν έγγραφα και στοιχεία που συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος.

Οι ρόλοι

Η έρευνα των Αρχών κατέγραψε συγκεκριμένη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων. Έξι αρχηγικά μέλη φέρονται να είχαν τον κεντρικό σχεδιασμό και τον εντοπισμό αγροτεμαχίων, βασικά μέλη παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς για τη διακίνηση των χρημάτων, ενώ τα υπόλοιπα μέλη υπέβαλαν τις ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης.

Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει επίσης ότι η πραγματική επαγγελματική δραστηριότητα πολλών κατηγορουμένων δεν είχε καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα.

Μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται καθαρίστρια, ανειδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομείς και σερβιτόροι, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, ενισχύει την εκτίμηση ότι οι συμμετοχές εξυπηρετούσαν κυρίως την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

«Πρέπει να δρομολογηθούν και άλλοι έλεγχοι. Δεν στενοχωριέμαι για εμένα αλλά επειδή είμαι πατέρας πέντε παιδιών που ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία», δηλωσε στην ΕΡΤ κάτοικος του Λαγκαδά.

Η μεθοδολογία

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη της οργάνωσης αξιοποιούσαν εξειδικευμένη γνώση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και κενά στους μηχανισμούς ελέγχου.

Η μέθοδος που ακολουθούσαν φέρεται να βασιζόταν στον εντοπισμό επιλέξιμων αλλά μη δηλωμένων αγροτεμαχίων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στη συνέχεια τα καταχωρούσαν ψευδώς στις αιτήσεις ενίσχυσης που υπέβαλλαν προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ιδιαίτερα σοβαρό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι στις επίμαχες αιτήσεις δηλώθηκαν ψευδώς ως εκμισθωτές περισσότερα από 1.500 φυσικά πρόσωπα. Από το 2022 και μετά, σύμφωνα με τη δικογραφία, η οργάνωση φέρεται να τροποποίησε τη μεθοδολογία δράσης της προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό των παράνομων ενεργειών της και να καλύπτει τα ίχνη της.

Διαβάστε επίσης

Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι τρεις συλληφθέντες, βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη

Φωκίδα: «Πάλευα 10 λεπτά μαζί του, είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια» είπε η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από λύκο

Τραγωδία στη Ζαγορά: 9χρονο αγοράκι βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι του