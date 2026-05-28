ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 17:04
ΕΛΛΑΔΑ

28.05.2026 16:21

Φωκίδα: «Πάλευα 10 λεπτά μαζί του, είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια» είπε η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από λύκο

28.05.2026 16:21
Τη… μάχη που έδωσε για να αποφύγει την επίθεση του λύκου που ερχόταν κατά πάνω της στον δήμο Δωρίδας στη Φωκίδα ενώ βρισκόταν σε ορεινή περιοχή με το κοπάδι της, περιέγραψε μια γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο nafpaktianews, η γυναίκα με φωνές και χτυπήματα προσπάθησε να απομακρύνει το άγριο ζώο, δίνοντας μάχη για περίπου δέκα λεπτά μέχρι να καταφέρει να το διώξει.

«Ήμουν με τα ζώα δεν περίμενα ότι θα βρεθεί λύκος εκεί γιατί έχω πολλά χρόνια που πηγαίνω εκεί με τα ζώα. Εγώ φώναζα για να μην κάνει ζημιά στα ζώα και αυτό επιτέθηκε σε εμένα» δήλωσε αρχικά η ίδια και πρόσθεσε:

«Είχε ανοιχτό το στόμα μούγκριζε και έβγαζε σάλια. Το χτυπούσα με τη μαγκούρα και αυτό δεν γύριζε πίσω με τίποτα» επισήμανε η γυναίκα.

Η επίθεση κράτησε, μάλιστα αρκετή ώρα, όπως αποκάλυψε η παθούσα. «Ένα δεκάλεπτο. Ευτυχώς δεν έχασα την ψυχραιμία μου και δεν φοβήθηκα να τρέξω και να πέσω κάτω. Θα μου έκανε ζημιά. Ήταν ένα τεράστιο ζώο. Επιτέθηκε λες και ήταν λυσσασμένο σκυλί. Ερχόταν κατά πάνω μου. Το χτυπούσα όπου μπορούσα».

Σύμφωνα με το nafpaktianews η γυναίκα ενημέρωσε το Δασονομείο Ευπαλίου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία ιδιαίτερα σπάνια περίπτωση, καθώς οι λύκοι συνήθως αποφεύγουν την επαφή με ανθρώπους.

