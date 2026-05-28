Επίθεση ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις μετά την απώλεια της δεύτερης θέσης από τον Τσίπρα – Τι απαντά η RealPolls, τι φοβάται η Χαριλάου  

Μέτωπο με τις δημοσκοπήσεις επιμένει, όχι μόνο να συντηρεί, αλλά και να οξύνει το ΠΑΣΟΚ, μετά τις δύο πρώτες μετρήσεις που το έφεραν να πέφτει από τη δεύτερη θέση και μάλιστα στη μία να βρίσκεται στην τέταρτη θέση, πίσω από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού.

Η στοχοποίηση δε της RealPolls, που το έδωσε τέταρτο πήρε χαρακτηριστικά οξείας κόντρας, καθώς η Χαριλάου ανέφερε ότι η εταιρεία εκπροσωπείται «από συνεργάτη του κ. Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της Πρωθυπουργίας του» με την απάντηση από την άλλη πλευρά να είναι καυστική, καθώς ξεκαθαρίζει ότι δεν την αφορούν τα πολιτικά και κομματικά παιχνίδια και να επισημαίνει ότι διεξάγει έρευνες εδώ και χρόνια με όλες τις απαιτούμενες συνθήκες και προϋποθέσεις, αλλά και με επιστημονικά εργαλεία που δεν αμφισβητούνται διεθνώς πουθενά και από κανέναν.

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, το μεσημέρι της Πέμπτης και αφού είχαν προηγηθεί διάφορες ανάλογες δηλώσεις στελεχών του, αλλά και του Νίκου Ανδρουλάκη, μιλάει για «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας».

Το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι μέσα σε δύο ημέρες δημοσιεύτηκαν γκάλοπ από την Interview, που προσδιορίζει τη διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ και την RealPolls που βρίσκει διαφορά 8 μονάδων. «Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων».

Το ΠΑΣΟΚ συγκρίνει βέβαια δημοσκοπήσεις δύο διαφορετικών εταιρειών, ενώ κανονικά οι συγκρίσεις γίνονται μεταξύ ερευνών της ίδιας εταιρείας.

Στην πραγματικότητα και επειδή οι επιθέσεις από τη Χαριλάου έχουν ξεκινήσει μέρες τώρα, ο φόβος της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ είναι ότι θα χάσει καθαρά τη δεύτερη θέση από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και ίσως να βρεθεί να πιέζεται ακόμα και για την τρίτη θέση από την Μαρία Καρυστιανού.

Η επί μακρόν δημοσκοπική στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ, στα επίπεδα του 13% με 14%, προϊδέαζε για την ευάλωτη θέση στην οποία βρισκόταν εάν εμφανίζονταν κι άλλα κόμματα που θα διεκδικούσαν μερίδιο στο χώρο της κεντροαριστεράς – κάτι που κάνει έντονα ο κ. Τσίπρας, αλλά και η Μαρία Καρυστιανού, έστω και σε μικρότερη κλίμακα.

Σε κάθε περίπτωση εάν επιβεβαιωθεί η πτώση από τη δεύτερη θέση ανατρέπει και όλη τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για «πρωτιά έστω και με μία ψήφο διαφορά» ή ακόμα και το plan b, που λέει ότι ως δεύτερο το Κίνημα μπορεί να συγκεντρώσει στις επαναληπτικές εκλογές όλη την αντιικυβερνητική ψήφο και έστω να αναδειχθεί σε ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, που θα σημάνει ότι είναι εν αναμονή κυβέρνηση.

Μία δημοσκοπική καταγραφή όμως που δείχνει ότι φαβορί για δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ, τότε μπορεί να προκαλέσει αποσυσπείρωση των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ, απογοήτευση στις γραμμές του και διαρροή ψηφοφόρων προς διάφορες πλευρές με κύριες κατευθύνσεις τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τη ΝΔ.

Η μεγάλη αγωνία είναι πλέον τι θα δείξουν και οι έρευνες που διεξάγονται ήδη και αναμένεται να δημοσιοποιηθούν από την Παρασκευή και τις επόμενες ημέρες.

Σχεδόν όλες οι εταιρείες μετρούν το νέο πολιτικό σκηνικό, ο πρώτος κύκλος αυτών των γκάλοπ αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τα μέσα προς τέλη της άλλης εβδομάδας και οι εκτιμήσεις δεν είναι ευοίωνες για το ΠΑΣΟΚ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

«Τις τελευταίες μέρες μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας.

Κατά παράβαση της απόφασης του συνδέσμου των εταιρειών δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες μέρες, πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα.

Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες.

Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων.

Αναφορικά, δε, με την εταιρεία RealPolls προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, καθώς εκπροσωπείται από τον κ. Αλληλόμη, συνεργάτη του κ. Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της Πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής.

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ αρνούνται να βγουν σε πάνελ με στελέχη άλλων κομμάτων, ακολουθώντας την τακτική των μονολόγων που έχουν εγκαινιάσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δοξάζονται αμφότεροι κρυπτόμενοι.

Όσοι παίζουν τα ρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό, θα διαψευστούν όπως πάντα με εκκωφαντικό τρόπο από τον ελληνικό λαό».

Και η απάντηση της RealPolls

Ως προς την έρευνα της RealPolls και τα όσα καταγγέλθηκαν από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η εταιρεία εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης ανακοίνωση, η οποία ήταν η ακόλουθη:

«Το τελευταίο διάστημα, συγκεκριμένος πολιτικός χώρος έχει επιλέξει να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία του κλάδου των δημοσκοπήσεων, με δηλώσεις που στρέφονται και κατά της εταιρείας μας. Η RealPolls τοποθετείται δημόσια για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης. Διευκρινίζει ότι δεν την αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά “παιχνίδια”.

Οι τεχνικές που ακολουθεί η RealPolls είναι ίδιου τύπου με αυτές που χρησιμοποιούν, κάποιες από τις μεγαλύτερες διεθνείς δημοσκοπικές και δεν αμφισβητούνται πουθενά και από κανέναν.

Στην πορεία της, η RealPolls διενήργησε έρευνες πριν από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν και επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τα αποτελέσματα των καλπών.

Στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας (2023), η RealPolls υπήρξε η μόνη εταιρεία που εντόπισε εγκαίρως τόσο την είσοδο του Χάρη Δούκα στον δεύτερο γύρο όσο και την τελική του επικράτηση.

Στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (2023), η RealPolls επιβεβαιώθηκε πλήρως και στους δύο γύρους, προβλέποντας τόσο το προβάδισμα 8 μονάδων του Στέφανου Κασσελάκη στον πρώτο γύρο όσο και την άνετη τελική του επικράτηση στον δεύτερο.

Τέλος, στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023, η RealPolls προέβλεψε τα εκλογικά αποτελέσματα ακόμα και τηνμεγάλη άνοδο των «Σπαρτιατών», πού ήταν από τις εκπλήξεις της αναμέτρησης.

Η δημόσια κριτική και ο θεσμικός διάλογος είναι θεμιτά και επιθυμητά. Δηλώσεις και αναφορές, που συνιστούν προσπάθεια απαξίωσης της εταιρείας και, ευρύτερα, του ίδιου του θεσμού της έρευνας κοινής γνώμης δεν συνιστούν κριτική.

Για τις αναφορές αυτές ή/και κάθε άλλη επιζήμια ή/και ψευδή ή/και προσβλητική, η εταιρεία επιφυλάσσει ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού».

Διαβάστε επίσης

Θεοδωρικάκος: Χρειάζεται «εθνική συμφωνία» για να πέσουν οι τιμές

Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε ένα νέο λειτουργικό σύστημα για την κυβέρνηση

Καρυστιανού για Τσίπρα: Νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου