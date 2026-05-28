Θεοδωρικάκος: Χρειάζεται «εθνική συμφωνία» για να πέσουν οι τιμές

Κάλεσμα προς τους παράγοντες της αγοράς απηύθυνε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να επιτευχθεί μια «εθνική συμφωνία», ώστε να ελεγχθεί η ακρίβεια.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Τ. Θεοδωρικάκος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «χρειάζεται μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Να αναλάβουν την ευθύνη τους οι δυνάμεις της επιχειρηματικότητας, η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, μειώνοντας τις τιμές σε μια σειρά προϊόντα», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το δικό της χέρι, με ελέγχους και παρεμβάσεις όπου χρειάζεται, αλλά και τονίζοντας ότι σε μια ελεύθερη οικονομία οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλάβουν και τη δική τους ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, καθώς «υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει εύκολα πέρα ή και δεν τα βγάζει καθόλου πέρα».

«Δεν λέει κανείς να μην κερδίζουν οι επιχειρήσεις, γιατί προφανώς οι επιχειρήσεις πηγαίνουν μπροστά όταν έχουν κέρδος. Αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα», πρόσθεσε, ενώ αναφέρόμενος στο διεθνές περιβάλλον, είπε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει το κόστος ενέργειας, μεταφορών και τελικά τις τιμές στην αγορά. «Είναι αναπόφευκτο αυτό να περνάει στην αγορά και να αυξάνει τον πληθωρισμό. Και μάλιστα σε μικρές αγορές, σαν τη δική μας, με πολύ μεγαλύτερο τρόπο», υπογράμμισε, εξηγώντας πως γι’ αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ, στη βιομηχανία τροφίμων και στα καύσιμα.

Κατά τα λοιπά, αναφερόμενος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός είπε ότι «όλο αυτό δείχνει μια ιδεοληπτική εμμονή, η οποία δεν έχει σχέση με τις σύγχρονες εξελίξεις και με την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αυτή η εμμονή σχετίζεται με άλλη μία εμμονή: να μην ξεκαθαρίζει ο κ. Τσίπρας τη σχέση του με το παρελθόν του. Θα πρέπει κάποιος που θέλει να διεκδικήσει ξανά την ηγεσία σε αυτόν τον τόπο, τα βασικά του μηνύματα και συμπεράσματα για τη σχέση του με το παρελθόν να τα πει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Με τόλμη και με θάρρος να αναλάβει την ευθύνη του, να παραδεχτεί τα λάθη του. Αλλά αυτό δεν το κάνει ο κ. Τσίπρας».

