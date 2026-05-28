Βορίδης: «Αντισυστημικός χυλός» το κόμμα Καρυστιανού (video)

«Ιδεολογικά συγκεχυμένο», χαρακτήρισε το κόμμα της Μαρία Καρυστιανού ο Μάκης Βορίδης προσθέτοντας ότι αποφεύγει να αποκτήσει σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε ότι το κόμμα της κας Καρυστιανού αναλώνεται σε γενικόλογες τοποθετήσεις και πρόσθεσε ότι πρόκειται για προσπάθεια συγκρότησης ενός «αντισυστημικού χώρου», με ρητορική που βασίζεται κυρίως στην άρνηση και την κριτική προς το πολιτικό σύστημα.

Κληθείς να απαντήσει σχετικά ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι το κόμμα της κας Καρυστιανού δεν απευθύνεται στους ψηφοφόρους της ΝΔ, αλλά περισσότερο σε αυτούς που κινούνται σε αντισυστημικές ή πιο ακραίες κατευθύνσεις.

«Αυτό δεν είναι εκλογικό σώμα της ΝΔ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Βορίδης αναφερόμενος στο κόμμα Καρυστιανού έκανε λόγο για «αντισυστημικό χυλό» και επεσήμανε ότι οι επιλογές προσώπων και η συνολική ρητορική του εν λόγω κόμματος παραπέμπουν σε ένα «μίγμα» πολιτικών και ιδεολογικών στοιχείων, χωρίς σαφή κατεύθυνση, το οποίο – όπως είπε – θυμίζει τάσεις που αναπτύχθηκαν την περίοδο των μνημονίων.

«Ευθύνη της ΝΔ η επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους της»

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι ένα σημαντικό τμήμα ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε την αποχή στις τελευταίες εκλογές, σημειώνοντας ότι η ευθύνη για την επαναπροσέγγισή τους ανήκει στην κυβέρνηση.

Όπως είπε, πρόκειται για πολίτες που «δεν έχουν απορρίψει» τη Νέα Δημοκρατία, αλλά διατηρούν επιφυλάξεις.

«Έχουμε ευθύνη να εξηγήσουμε τις πολιτικές μας και να συνδεθούμε ξανά μαζί τους», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πολίτες που εξακολουθούν να προσβλέπουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η στρατηγική Τσίπρα: Στόχος η δεύτερη θέση

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι η στρατηγική του είναι «απλή και ξεκάθαρη»: να επανακαταλάβει τον χώρο της κεντροαριστεράς και να διεκδικήσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως ανέλυσε ο ίδιος, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο φυσικός εκφραστής του χώρου μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και τη δημιουργία νέων κομμάτων, αξιοποιώντας – κατά τον ίδιο – την αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης.

«Δεν τον ενδιαφέρει η πρωτιά άμεσα, αλλά να καθίσει τέσσερα χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση και να επανέλθει στη συνέχεια», σημείωσε, περιγράφοντας μια στρατηγική «σταδιακής επιστροφής στην εξουσία».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο πολιτικό του αφήγημα, χαρακτηρίζοντας γενικόλογες τις προγραμματικές του εξαγγελίες και ειρωνευόμενος συνθήματα όπως η «ζωή με αξιοπρέπεια», λέγοντας ότι δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις.

Ο κ. Βορίδης εμφανίστηκε επικριτικός και απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτέλεσε ισχυρή πολιτική απειλή για την κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα.

Επιπλέον, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη αξιοπιστίας και σοβαρότητας σε κρίσιμα ζητήματα, κάνοντας λόγο για «μη σοβαρή στάση» που, όπως είπε, έχει πολιτικό κόστος.

Ειδικότερα, αναφερόμενος σε υποθέσεις που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών, υποστήριξε ότι η κριτική της αντιπολίτευσης βασίζεται σε αποσπασματικά ή ανεπαρκή στοιχεία, ενώ υπερασπίστηκε τη στάση της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι οι θεσμικές διαδικασίες ακολουθούνται κανονικά.

«Το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό»

Κλείνοντας, ο Μάκης Βορίδης υπογράμμισε ότι το πολιτικό τοπίο παραμένει υπό διαμόρφωση, με την κρίση στην αντιπολίτευση να συνεχίζεται.

Όπως είπε, οι πολίτες που δεν πείθονται από την κυβέρνηση αναζητούν εναλλακτική έκφραση, ωστόσο – κατά την εκτίμησή του – την τελική επιλογή θα καθορίσει η ανάγκη για «σταθερή και αποτελεσματική διακυβέρνηση».

«Την ώρα της κάλπης οι επιλογές θα είναι συγκεκριμένες και εκεί θα κριθούν όλα», σημείωσε.

