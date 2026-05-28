Ανδρουλάκης κατά πάντων: «Κάνει αντιγραφές ο Τσίπρας, αναξιόπιστος ο Μητσοτάκης, οι δημοσκοπήσεις κάνουν χειραγώγηση» (video)

Σφοδρή επίθεση κατά πάντων εξαπέλυσε από τη συχνότητα του OPEN ο Νίκος Ανδρουλάκης, δύο ημέρες μετά την παρουσίαση του κόμματους του Αλέξη Τσίπρα και μία ημέρα μετά τη δημοσκόπηση της Real Polls που έφερε το ΠΑΣΟΚ τέταρτο κόμμα με μονοψήφιο ποσοστό.

Συγκεκριμένα για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε: «Εσείς δεν είδατε τις αντιγραφές; Έχει αξία η αξιοπιστία. Κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί με κάθε τρόπο κάποιον που έχει φύγει από τη ζωή.

Όσο αφορά το τι αντιγράφει ο καθένας, δείχνει πώς διαβάζει το μέλλον της χώρας. Η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Άρα νέα αρχή με παλιές πρακτικές δεν γίνεται, ούτε με εξαρτήσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης λέει θέλω να αλλάξω το άρθρο 86 και το επικαλείται. Αναξιοπιστία σημαίνει να πουλάς δάνεια σε funds και τώρα αρκετοί δανειολήπτες να βρίσκονται στο έλεος τους», είπε και πρόσθεσε:

«Υπάρχουν εξαρτήσεις. Φαίνεται από τον τρόπο που ισχυρά μιντιακά συστήματα αντιμετωπίζουν τους πολιτικούς. Υπάρχουν εξαρτήσεις, κάποιοι πουσάρονται.

Θα δει ο λαός ποιος έχει μια πορεία χωρίς εξαρτήσεις. Έχετε δει πολλά sites να αγοράστηκαν από ολιγάρχες για να στηρίξουν κάποιον. Υπάρχει σκανδαλώδη προώθηση. Ο Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο, τα είδαμε τα χαΐρια μας. Τα ίδια βλέπω από τον κ. Τσίπρα.

Δεν υπάρχουν συμφέροντα στον τόπο; Είδατε πολλά πρωτοσέλιδα να προωθούν το ΠΑΣΟΚ, είδατε πολλούς δημοσιογράφους να κάνουν τη νύχτα μέρα; Υπάρχει δημοσιογράφος που λέει ότι κακώς κινήθηκα κατά του Άδωνη Γεωργιάδη και ότι ποινικοποιώ την πολιτική ζωή του τόπου. Είναι διαστρέβλωση.

Θέλουν να ξαναπάμε κάποιοι στη συζήτηση του 2015 διότι η ΝΔ θέλει εύκολο αντίπαλο. Εμείς την αντιμετωπίζουμε στο κέντρο».

«Κάποιοι δημοσκόποι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης»

«Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Η μία μας δείχνει με μισή μονάδα διαφορά και η άλλη με 7-8 μονάδες διαφορά. Πώς γίνεται αυτό; Ο ένας τρίτος, ο άλλος τέταρτος.

Η διαφορά είναι σκανδαλώδης. Κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Έχουμε δει διάφορα στο παρελθόν. Εμείς δεν καταρρεύσαμε στις τελευταίες εκλογές όπως κάποιοι έλεγαν», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις

«Θητείες παντού και για τον Στουρνάρα»

«Δεν είπε κάποιος ότι είπαμε στο Συνέδριο ότι πρέπει να μπουν θητείες σε όλες τις θέσεις. Στηρίξαμε δυο φορές, 12 χρόνια είναι υπεραρκετά. Δεν ξέρω πολλούς τραπεζίτες να έμειναν σε τέτοιες θέσεις 20 χρόνια», είπε για το «παρών» του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα

«Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει. Εμείς παλεύουμε για τη νίκη. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο, το να κάνει κυβέρνηση έχει ελάχιστες πιθανότητες. Αν είναι πρώτο μπορεί να κάνει κυβέρνηση» απάντησε ο κ. Ανδρουλάκης σε ερώτηση για τον αν θα μπορούσε να συνεργαστεπί με το νέο κόμμα του Τσίπρα.

«Πρώτη θέση και μετά οι συμμαχίες. Αυτή είναι η απόφαση του Συνεδρίου. Αν το ΠΑΣΟΚ έχει την πρώτη εντολή θα μπορεί να έχει την επιλογή να κάνει κυβέρνηση. Τους συσχετισμούς θα τους δούμε.

Θα δούμε τις επιλογές αν είμαστε πρώτοι. Κάποια κόμματα δεν συμπλέουν μαζί μας. Η απόφαση του Συνεδρίου είναι καθαρή. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο δεν θα υπάρχει πολιτική αλλαγή. Ο λαός επιλέγει. Η ΝΔ, με αυτά που έχει κάνει, μπορεί να πει «ναι» σε αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ;»

«Ο Γεωργιάδης πουλάει τη συκοφαντία ως πολιτική κριτική»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στη διαμάχη που έχει με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

«Με χαρά να μου κάνει μήνυση», είπε για τον κ. Γεωργιάδη και συνέχισε: «Εμείς δεν κάνουμε, εντάξει, για την πολιτική. Ποια ήταν η πολιτική κριτική; Ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου σε έναν διαγωνισμό; Ότι ο ελληνικός λαός έφτιαξε ένα χρέπι; Αν φοβάται και πουλάει τη συκοφαντία ως πολιτική κριτική, συγγνώμη θα απολογηθεί εκεί που πρέπει. Αυτά που λέω δεν είναι συκοφαντίες, τα λέει η ευρωπαϊκή εισαγγελία».

«Η Τουρκία πέτυχε τον στόχο της, το καλώδιο πάγωσε»

«Τον στόχο της η Τουρκία τον πέτυχε, το καλώδιο «πάγωσε». Έχω ζητήσει από τον πρωθυπουργό να μας ενημερώσει», είπε αναφερόμενος στα εθνικά θέματα.

«Όσο ο Μητσοτάκης έλεγε για “ήρεμα νερά”, η Τουρκία θωρακίζει με νόμο τη δική της αντίληψη.

Το ίδιο έκαναν και με τη Μονή Σινά.

Τα αντανακλαστικά μας δεν είναι αυτά που πρέπει.

Δεν έρχεται ένα θερμό καλοκαίρι, κατάφερε να παγώσει η πόντιση του καλωδίου. Πρέπει να εκτεθεί η ΕΕ.

Μπορεί να μην υπάρχει μια απάντηση; Πρέπει να υπάρχει αντιμετώπιση. Δεν φέρνει αποτελέσματα η πολιτική μας», είπε για τα ελληνοτουρκικά.

