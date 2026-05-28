Ελένη Φουρέιρα: «Δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ καλλιτεχνικά με κάποιον που είναι ρατσιστής» (Video)

Για τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει τις συνεργασίες της μίλησε η Ελένη Φουρέιρα, επισημαίνοντας ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να συνυπάρξει καλλιτεχνικά με κάποιον που έχει ρατσιστικές απόψεις.

Σε συνέντευξή της στο «MAD VMA The Vidcast», η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι έχει δουλέψει με ανθρώπους που εκτιμά και με τους οποίους έχει αναπτύξει, μάλιστα, και φιλικές σχέσεις, ενώ έκανε σαφές ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια στις επιλογές της για συνεργασίες, τα οποία ποτέ δεν παραβλέπει.

«Πολλές φορές κάνεις πράγματα που δεν θα ξαναέκανες στη ζωή σου. Το να βγαίνεις, ας πούμε, σε ένα βιντεοκλίπ τόσο σέξι, στη ζωή μου δεν θα το έκανα ποτέ, γιατί ντρέπομαι. Κάπως στη δουλειά μου φαίνεται εντάξει αυτό. Οπότε, δεν ξέρω εάν θα έκανα ντουέτο με κάποιον που είχε περίεργες απόψεις, δηλαδή πολύ διαφορετικές από τις δικές μου, ή για πράγματα που εγώ είμαι πολύ πορωμένη, δεν θα έκανα συνεργασία με κάποιον που είναι ρατσιστής, πάρα πολύ δύσκολα. Και ας ήταν ο μεγαλύτερος σταρ, δεν το έχω κάνει» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

