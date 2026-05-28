Ένα… πιάνο για τους επιβάτες στο μετρό του Συντάγματος (Photos)

Διαθέσιμο για χρήση από τους επιβάτες είναι πλέον ένα πιάνο που «εγκαταστάθηκε» στο μετρό, στον σταθμό του Συντάγματος.

Οι επιβάτες και οι περαστικοί θα μπορούν να παίξουν ελεύθερα μουσική, δίνοντας έναν άλλο… τόνο στην αναμονή στον σταθμό.

Ανάλογες εικόνες βλέπει ο επισκέπτης στο δίκτυο του Μετρό Παρισιού, το οποίο αποτέλεσε και την αρχική έμπνευση για την Αθήνα.

Δείτε φωτογραφίες:

