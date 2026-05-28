Μαρία Λεπενιώτη: Η εμβληματική Πρόεδρος της Δίκης της Χρυσής Αυγής, στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα

Ένα πρόσωπο «έκπληξη» συνόδευσε το μεσήμερι της Πέμπτης τον Αλέξη Τσίπρα κατά την άφιξή του στον Άρειο Πάγο για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ».

Δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό βρισκόταν η εμβληματική δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη, η Αρεοπαγίτης που από τη θέση της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών ανακοίνωσε την ιστορική απόφαση καταδίκης της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το «στρατηγείο» του πρώην πρωθυπουργού η Μαρία Λεπενιώτη έχει συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται ότι η διακεκριμένη δικαστικός έχει αφυπηρετήσει από το Σώμα.

Ποια είναι η Μαρία Λεπενιώτη

Η Μαρία Λεπενιώτη, εισήλθε στο δικαστικό Σώμα το 1984 σε ηλικία 26 ετών. Είναι άριστη νομικός με μεταπτυχιακό τίτλο στο αστικό και εργατικό δίκαιο. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής προήχθη από εφέτη σε πρόεδρο εφετών και αργότερα αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

Στο παρελθόν έχει χειριστεί πολλές ιδιαίτερες δίκες, όπως εκείνη για το αποκαλούμενο «συνδικάτο του εγκλήματος», δίκες εκβιαστών, τη δίκη για εξοπλιστικά με βασικό κατηγορούμενο πρώην υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου κ.α .

Μάλιστα η Λεπενιώτη ήταν η ανακρίτρια που είχε χειριστεί την υπόθεση της επίθεσης σε βάρος του Δημήτρη Κουσουρή από ομάδα μελών της Χρυσής Αυγής με επικεφαλής το τότε στέλεχος της Αντώνη Ανδρουτσόπουλο ή «Περίανδρο».

