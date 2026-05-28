ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 14:35
Η BYD παρουσίασε το Dolphin G DM-i (photos)

Η BYD παρουσίασε το Dolphin G DM-i, ένα μοντέλο που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή κατηγορία Β. Χάρη στην προηγμένη υβριδική τεχνολογία Super Hybrid DM-i, το μοντέλο συνδυάζει compact διαστάσεις με την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου και τη δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα προσιτό compact αυτοκίνητο που συνδυάζει τη δυνατότητα μηδενικών εκπομπών ρύπων ενός EV με την ευελιξία και τη μεγάλη αυτονομία ενός υβριδικού μοντέλου. Η τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD προσφέρει την οδηγική αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, με άμεση και ομαλή επιτάχυνση χάρη στον ηλεκτροκινητήρα, που είναι τοποθετημένος μπροστά.

Στις μεγαλύτερες διαδρομές διαχειρίζεται έξυπνα τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος, προσφέροντας ευελιξία και αυτονομία που ξεπερνούν τα δεδομένα των συμβατικών supermini με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ, η συνολική αυτονομία του αυτοκινήτου ξεπερνά τα 1.000 χλμ. Ουσιαστικά είναι το πρώτο μοντέλο που εξελίχθηκε από τη BYD ειδικά για τις αγορές εκτός Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ευρύτερη πρόσβαση στη βιώσιμη κινητικότητα νέας ενέργειας. Οι διαστάσεις του (μήκος 4,16 μ. και πλάτος 1,825 μ.) το τοποθετούν ξεκάθαρα στην καρδιά της ευρωπαϊκής κατηγορίας Β, των supermini. Η διάθεσή του στις ευρωπαϊκές αγορές θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, ενώ οι πρώτες παραδόσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

