Ποιο συστατικό στη σαλάτα «καθυστερεί» τη γήρανση!

Το ελαιόλαδο είναι από τα πιο βασικά στοιχεία της καθημερινής διατροφής σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιείται σε σαλάτες, στο μαγείρεμα, αλλά και ως τελικό «άγγιγμα» σε πολλά φαγητά, όπως ζυμαρικά, λαχανικά και ψάρια. Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερη φήμη, καθώς θεωρείται ένα από τα πιο ωφέλιμα λίπη για την υγεία.

Ελαιόλαδο και υγιής γήρανση

Ακόμη και μια μικρή καθημερινή ποσότητα ελαιολάδου μπορεί να συμβάλει στην υγιή γήρανση του οργανισμού. Η ωφέλιμη αυτή δράση αποδίδεται κυρίως στα μονοακόρεστα «καλά» λιπαρά και στις πολυφαινόλες που περιέχει.

Οι πολυφαινόλες είναι φυσικές φυτικές ενώσεις με ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, οι οποίες βοηθούν στην προστασία των κυττάρων, στη μείωση της φλεγμονής και στη διατήρηση της υγείας των αγγείων και της καρδιάς.

Σε μελέτη που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άτομα που κατανάλωναν τροφές πλούσιες σε πολυφαινόλες – όπως ελαιόλαδο, φρούτα και καφέ – είχαν μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν γρήγορη βιολογική γήρανση.

Με απλά λόγια, ο οργανισμός τους «γερνούσε» πιο αργά σε σχέση με όσους κατανάλωναν λιγότερες φορές αυτές τις ουσίες.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι οι πολυφαινόλες προστατεύουν το σώμα από το οξειδωτικό στρες και τη χρόνια φλεγμονή, δύο παράγοντες που συνδέονται με τη γήρανση και την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στα τελομερή, τα οποία λειτουργούν σαν «βιολογικό ρολόι» των κυττάρων. Η μελέτη έδειξε ότι η υψηλή πρόσληψη πολυφαινολών σχετίζεται με πιο αργή φθορά τους, άρα και με αυξημένες πιθανότητες μακροζωΐας.

Το ελαιόλαδο με τα περισσότερα οφέλη

Το πιο ωφέλιμο είδος ελαιολάδου φαίνεται να είναι το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ειδικά όταν είναι αγουρέλαιο. Στην συγκεκριμένη μορφή διατηρεί περισσότερες πολυφαινόλες, κάτι που εξηγεί τη χαρακτηριστική έντονη γεύση, την ελαφριά πικράδα και την «πικάντικη» αίσθηση στον λαιμό.

Τέλος, οι ειδικοί τονίζουν ότι το ελαιόλαδο αποδίδει τα μέγιστα οφέλη όταν εντάσσεται σε μια συνολικά ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή και δεν καταναλώνεται υπερβολικά, καθώς παραμένει ένα λιπαρό τρόφιμο πλούσιο σε θερμίδες.

Πηγή: ygeiamou

