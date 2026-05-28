search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 17:08
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 14:51

Ποιο συστατικό στη σαλάτα «καθυστερεί» τη γήρανση!

28.05.2026 14:51
salata-new

Το ελαιόλαδο είναι από τα πιο βασικά στοιχεία της καθημερινής διατροφής σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιείται σε σαλάτες, στο μαγείρεμα, αλλά και ως τελικό «άγγιγμα» σε πολλά φαγητά, όπως ζυμαρικά, λαχανικά και ψάρια. Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερη φήμη, καθώς θεωρείται ένα από τα πιο ωφέλιμα λίπη για την υγεία.

Ελαιόλαδο και υγιής γήρανση

Ακόμη και μια μικρή καθημερινή ποσότητα ελαιολάδου μπορεί να συμβάλει στην υγιή γήρανση του οργανισμού. Η ωφέλιμη αυτή δράση αποδίδεται κυρίως στα μονοακόρεστα «καλά» λιπαρά και στις πολυφαινόλες που περιέχει.

Οι πολυφαινόλες είναι φυσικές φυτικές ενώσεις με ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, οι οποίες βοηθούν στην προστασία των κυττάρων, στη μείωση της φλεγμονής και στη διατήρηση της υγείας των αγγείων και της καρδιάς.

Σε μελέτη που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άτομα που κατανάλωναν τροφές πλούσιες σε πολυφαινόλες – όπως ελαιόλαδο, φρούτα και καφέ – είχαν μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν γρήγορη βιολογική γήρανση.

Με απλά λόγια, ο οργανισμός τους «γερνούσε» πιο αργά σε σχέση με όσους κατανάλωναν λιγότερες φορές αυτές τις ουσίες.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι οι πολυφαινόλες προστατεύουν το σώμα από το οξειδωτικό στρες και τη χρόνια φλεγμονή, δύο παράγοντες που συνδέονται με τη γήρανση και την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στα τελομερή, τα οποία λειτουργούν σαν «βιολογικό ρολόι» των κυττάρων. Η μελέτη έδειξε ότι η υψηλή πρόσληψη πολυφαινολών σχετίζεται με πιο αργή φθορά τους, άρα και με αυξημένες πιθανότητες μακροζωΐας.

Το ελαιόλαδο με τα περισσότερα οφέλη

Το πιο ωφέλιμο είδος ελαιολάδου φαίνεται να είναι το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ειδικά όταν είναι αγουρέλαιο. Στην συγκεκριμένη μορφή διατηρεί περισσότερες πολυφαινόλες, κάτι που εξηγεί τη χαρακτηριστική έντονη γεύση, την ελαφριά πικράδα και την «πικάντικη» αίσθηση στον λαιμό.

Τέλος, οι ειδικοί τονίζουν ότι το ελαιόλαδο αποδίδει τα μέγιστα οφέλη όταν εντάσσεται σε μια συνολικά ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή και δεν καταναλώνεται υπερβολικά, καθώς παραμένει ένα λιπαρό τρόφιμο πλούσιο σε θερμίδες.

Πηγή: ygeiamou

Τι είναι η γαστρεντερίτιδα από νοροϊό – Ο κίνδυνος για επιδημία και ποια τα μέτρα πρόληψης που τον περιορίζουν

Ώμος: Οι «αθόρυβες» βλάβες, οι σύγχρονες προσεγγίσεις και η αποκατάσταση

Αττικό – γαστρεντερίτιδα: Καθησυχαστική η διοίκηση, ανησυχούν οι εργαζόμενοι και η ΠΟΕΔΗΝ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
who_kapnisma_2805_1920-1080_new

ΠΟΥ για το κάπνισμα: «Η καπνοβιομηχανία βασίζεται στη διατήρηση του εθισμού των νέων ανθρώπων» (video)

spielberg_2805_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Steven Spielberg: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν υποκαθιστά την ψυχή» (photos/videos)

ilektroniki_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Μaster στην… απάτη από 27χρονο- Με πρόσχημα προσλήψεις, έκλεβε στοιχεία και νοίκιαζε Airbnb – Πώς έβγαλε 22.000 ευρώ σε 48 ώρες

patisia-pyrovolismoi
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι τρεις συλληφθέντες, βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη

temu_0302_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Υπερβολικό το πρόστιμο»: Τι απαντά η Temu για την «καμπάνα» 200 εκατ. ευρώ της Κομισιόν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 17:07
who_kapnisma_2805_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΥ για το κάπνισμα: «Η καπνοβιομηχανία βασίζεται στη διατήρηση του εθισμού των νέων ανθρώπων» (video)

spielberg_2805_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Steven Spielberg: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν υποκαθιστά την ψυχή» (photos/videos)

ilektroniki_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Μaster στην… απάτη από 27χρονο- Με πρόσχημα προσλήψεις, έκλεβε στοιχεία και νοίκιαζε Airbnb – Πώς έβγαλε 22.000 ευρώ σε 48 ώρες

1 / 3