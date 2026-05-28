Τι είναι η γαστρεντερίτιδα από νοροϊό – Ο κίνδυνος για επιδημία και ποια τα μέτρα πρόληψης που τον περιορίζουν

Η ανησυχία που έχουν προκαλέσει τα πολλαπλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό Νοσοκομείο, δεν είναι αδικαιολόγητη, καθώς πρόκειται για μια ασθένεια με υψηλή μεταδοτικότητα που συχνά οδηγεί σε επιδημίες μεγάλης έκτασης.

Ο νοροϊός μεταδίδεται κατά κανόνα από άτομο σε άτομο, μέσω επαφής με μολυσμένες επιφάνειες ή αντικείμενα, με αερολύματα (aerosols), καθώς και μέσω κατανάλωσης μολυσμένου τροφίμου ή νερού σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα πρόληψης. Η περίοδος επώασης του νοροϊού είναι 12-48 ώρες. Οι ασθενείς μεταδίδουν τον ιό κυρίως όσο έχουν συμπτώματα, αλλά πιθανόν και πριν αυτά εκδηλωθούν, ενώ είναι μεταδοτικοί έως και 48 ώρες μετά την αποδρομή τους.

Ο νοροϊός μεταδίδεται εύκολα, ωστόσο, η υιοθέτηση των ακόλουθων μέτρων συμβάλει στον περιορισμό της μετάδοσής του.

Οι πέντε Χρυσές συμβουλές για την αντιμετώπιση της επιδημίας γαστρεντερίτιδας

1. Συχνό και πολύ καλό πλύσιμο των χεριών

Πλένουμε τα χέρια μας συχνά με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και ειδικά:

Μετά τη χρήση της τουαλέτας ή την αλλαγή της πάνας

Πριν την κατανάλωση, την προετοιμασία ή τον χειρισμό τροφίμων

Πριν την παροχή φροντίδας σε άλλους

Οι γονείς θα πρέπει να φροντίζουν ώστε και τα παιδιά της οικογένειας να κάνουν το ίδιο.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε αντισηπτικά διαλύματα χεριών σε συνδυασμό με το πλύσιμο των χεριών, όμως σε καμία περίπτωση η χρήση τους δεν το υποκαθιστά

2. Σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών μετα από μόλυνση

Απομονώνουμε την περιοχή όπου συνέβη το περιστατικό και απολυμαίνουμε την περιοχή σε ακτίνα 2 μέτρων από αυτήν.

Χρησιμοποιούμε γάντια μιας χρήσης και χειρουργική μάσκα και σκουπίζουμε άμεσα όλη την περιοχή με χαρτί το οποίο απορρίπτουμε σε μια πλαστική σακούλα σκουπιδιών.

Απολυμαίνουμε την περιοχή, χρησιμοποιώντας οικιακή χλωρίνη.

Αφήνουμε το διάλυμα χλωρίνης στην περιοχή για τουλάχιστον 5 λεπτά

3. Σχολαστικό πλύσιμο μολυσμένων υφασμάτων

Χρησιμοποιούμε γάντια μίας χρήσης και χειριζόμαστε τα υφάσματα (ρούχα, κλινοσκεπάσματα, εσώρουχα, πετσέτες) προσεκτικά χωρίς να τα μετακινούμε άσκοπα.

Πλένουνε τα ρούχα με απορρυπαντικό και ζεστό νερό στη μέγιστη διαθέσιμη διάρκεια κύκλου στους 60oC και στη συνέχεια αν υπάρχει διαθέσιμο στεγνωτήριο τα στεγνώνουμε στην υψηλότερη θερμοκρασία.

4. Ασφαλής χειρισμός και προετοιμασία τροφίμων

Πριν την προετοιμασία και την κατανάλωση των τροφίμων:

Πλένουμε προσεκτικά τα φρούτα και τα λαχανικά .

Ο νοροϊός είναι σχετικά ανθεκτικός στη θερμότητα και μπορεί να επιβιώσει σε θερμοκρασίες έως και 63 o C. Τα οστρακοειδή μπορεί να αποτελούν πηγή μετάδοσης του νοροϊού. Για τον λόγο αυτό μαγειρεύουμε τα στρείδια και άλλα οστρακοειδή επαρκώς ώστε η ελάχιστη εσωτερική τους θερμοκρασία να είναι μεγαλύτερη από 63 o C . Το γρήγορο μαγείρεμα στον ατμό δεν εξουδετερώνει τον νοροϊό.

Καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε σχολαστικά τα οικιακά σκεύη, τις επιφάνειες κοπής και άλλες επιφάνειες στον χώρο της κουζίνας με σαπούνι και νερό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προετοιμασία του φαγητού.

Απορρίπτουμε τρόφιμα που πιθανόν είναι επιμολυσμένα με νοροϊό. Τρόφιμα επιμολυσμένα με νοροϊό μπορεί να έχουν φυσιολογική όψη, οσμή ή γεύση.

5. Όταν κάποιος νοσεί από ιογενή γαστρεντερίτιδα, θα πρέπει για όσο διαρκούν τα συμπτώματά του και για διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών μετά την υποχώρησή τους:

Να μην συμμετέχει στην προετοιμασία του φαγητού ή στην παροχή φροντίδας υγείας σε άλλα άτομα και να περιορίσει την άμεση επαφή με τους οικείους του

Να απέχει από τον παιδικό σταθμό ή το σχολείο (είτε είναι μαθητής, είτε εργάζεται εκεί)

Να απέχει από τα εργασιακά του καθήκοντα και ιδιαίτερα εάν πρόκειται για εργαζόμενο σε χειρισμό τροφίμων και σε χώρους όπως νοσοκομεία, γηροκομεία ή άλλα ιδρύματα, όπου φιλοξενούνται άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Επίσης, να αποφεύγει την επίσκεψη στους προαναφερθέντες χώρους

Να μην συμμετέχει σε δραστηριότητες, όπως κολύμβηση σε πισίνα, επίσκεψη σε σπα, ομαδικά αθλήματα.

Λόγω του ότιοι γαστρεντερίτιδες από νοροϊό χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταδοτικότητα με αποτέλεσμα να οδηγούν σε επιδημίες μεγάλης έκτασης, το προσωπικό των δομών όπου παρατηρείται υψηλός συγχρωτισμός όπως νοσοκομεία, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, βρεφονηπιακοί σταθμοί πρέπει να είναι ενημερωμένο.

