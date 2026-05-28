Τι είναι η γαστρεντερίτιδα από νοροϊό – Ο κίνδυνος για επιδημία και ποια τα μέτρα πρόληψης που τον περιορίζουν

Η ανησυχία που έχουν προκαλέσει τα πολλαπλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό Νοσοκομείο, δεν είναι αδικαιολόγητη, καθώς πρόκειται για μια ασθένεια με υψηλή μεταδοτικότητα που συχνά οδηγεί σε επιδημίες μεγάλης έκτασης.
Ο νοροϊός μεταδίδεται κατά κανόνα από άτομο σε άτομο, μέσω επαφής με μολυσμένες επιφάνειες ή αντικείμενα, με αερολύματα (aerosols), καθώς και μέσω κατανάλωσης μολυσμένου τροφίμου ή νερού σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.
Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα πρόληψης. Η περίοδος επώασης του νοροϊού είναι 12-48 ώρες. Οι ασθενείς μεταδίδουν τον ιό κυρίως όσο έχουν συμπτώματα, αλλά πιθανόν και πριν αυτά εκδηλωθούν, ενώ είναι μεταδοτικοί έως και 48 ώρες μετά την αποδρομή τους.
Ο νοροϊός μεταδίδεται εύκολα, ωστόσο, η υιοθέτηση των ακόλουθων μέτρων συμβάλει στον περιορισμό της μετάδοσής του.
1. Συχνό και πολύ καλό πλύσιμο των χεριών
Πλένουμε τα χέρια μας συχνά με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και ειδικά:
2. Σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών μετα από μόλυνση
3. Σχολαστικό πλύσιμο μολυσμένων υφασμάτων
4. Ασφαλής χειρισμός και προετοιμασία τροφίμων
Πριν την προετοιμασία και την κατανάλωση των τροφίμων:
5. Όταν κάποιος νοσεί από ιογενή γαστρεντερίτιδα, θα πρέπει για όσο διαρκούν τα συμπτώματά του και για διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών μετά την υποχώρησή τους:
Λόγω του ότιοι γαστρεντερίτιδες από νοροϊό χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταδοτικότητα με αποτέλεσμα να οδηγούν σε επιδημίες μεγάλης έκτασης, το προσωπικό των δομών όπου παρατηρείται υψηλός συγχρωτισμός όπως νοσοκομεία, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, βρεφονηπιακοί σταθμοί πρέπει να είναι ενημερωμένο.
