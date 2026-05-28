Αττικό – γαστρεντερίτιδα: Καθησυχαστική η διοίκηση, ανησυχούν οι εργαζόμενοι και η ΠΟΕΔΗΝ

Καθησυχαστική εμφανίζει η διοίκηση του Νοσοκομείου Αττικόν για τα εννέα επιβεβαιωμένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε ασθενείς, συνοδούς και υγειονομικούς. Ωστόσο η εικόνα που δίνουν οι εργαζόμενοι είναι εντελώς διαφορετική, καθώς μιλούν για δεκάδες ύποπτα κρούσματα εκ των οποίων μόνο τα εννέα έχουν επιβεβαιωθεί.

Αναλυτικά σύμφωνα με πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημοσία Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, τα περιστατικά ξεκίνησαν από τη νευροχειρουργική κλινική στις 21 Μαΐου και έως και τις 26 Μαΐου είχαν εντοπιστεί 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς. Από αυτά τα εννέα είναι επιβεβαιωμένα και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση. Από τα εννέα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό.

Την ίδια ώρα ο σύλλογος εργαζομένων του νοσοκομείου κάνει λόγο για 25 υγειονομικούς και δεκάδες ασθενείς και συνοδούς με γαστρεντερίτιδα.

Από την πλευρά της η διοίκηση με ανακοίνωση της επιβεβαιώνει μόνο τα εννέα κρούσματα όπως έδειξαν οι εργαστηριακές εξετάσεις αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περισσότερα καθώς είναι σε εξέλιξη ο εργαστηριακό έλεγχος.

Αναλυτικά, η διοίκηση αναφέρει στην ανακοίνωση της που υπογράφουν οι καθηγητές Σ. Πουρνάρας και Σ. Τσιόδρας: «Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η οξείας γαστρεντερίτιδα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμώξεων, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδας συμβατής με λοίμωξη από νοροϊό, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά τόσο σε νοσοκομειακές μονάδες όσο και στην κοινότητα διεθνώς, ιδιαίτερα λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού.

Δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος έχει επιβεβαιώσει την παρουσία νοροϊού σε εννιά (9) ύποπτα περιστατικά. Η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται. Τα περιστατικά που καταγράφηκαν αφορούν σε ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας, με ήπια και αυτοπεριοριζόμενη συμπτωματολογία.

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου. Έχουν ήδη εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

αυστηρή τήρηση της υγιεινής χεριών (με σαπούνι και νερό λόγω της αντοχής του νοροϊού στα αλκοολούχα αντισηπτικά)

εντατικοποίηση καθαρισμών και απολυμάνσεων επιφανειών (με διάλυμα χλωρίνης)

χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, όπου απαιτείται

απομόνωση περιστατικών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα

επιδημιολογική επιτήρηση ασθενών και προσωπικού

οδηγίες προς συνοδούς και προσωπικό

Περιορισμός επισκεπτών

Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση».

