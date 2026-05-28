

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Javier Bardem και η υποψήφια για Emmy Yasmin Finney πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία μικρού μήκους “SLAPP Suit”. Η ταινία, που κυκλοφορεί σήμερα παγκοσμίως από τη διεθνή Greenpeace, αναδεικνύει την απειλή –αλλά και την αντίσταση– απέναντι στις καταχρηστικές αγωγές SLAPP που στόχο, όπως αναφέρει η οργάνωση, «έχουν να μας κλείσουν το στόμα».

Όπως σημειώνει η Greenpeace, «δισεκατομμυριούχοι και εταιρείες-ρυπαντές χρησιμοποιούν τις Στρατηγικές Αγωγές κατά της Συμμετοχής του Κοινού, γνωστές ως SLAPP, για να «θάψουν» ακτιβιστές, δημοσιογράφους, whistleblowers και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σε δικαστικά έξοδα.

Στόχος τους είναι να εξαντλήσουν τον χρόνο και τους πόρους τους και, τελικά, να καταστήσουν το κόστος της διαφωνίας υπερβολικά υψηλό.

Η αμερικανική εταιρεία αγωγών ορυκτών καυσίμων Energy Transfer εξαπολύει αλλεπάλληλες, καταχρηστικές αγωγές SLAPP κατά της Greenpeace στις ΗΠΑ και της διεθνούς Greenpeace για σχεδόν μία δεκαετία, σε μια απροκάλυπτη προσπάθεια να φιμώσει την ελευθερία του λόγου, να διαγράψει την ηγεσία των αυτοχθόνων του κινήματος Standing Rock και να τιμωρήσει την αλληλεγγύη στην ειρηνική αντίσταση κατά του αγωγού Dakota Access.»

Javier Bardem: «Πρόκειται για κάτι πολύ μεγαλύτερο»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και ακτιβιστής Javier Bardem δήλωσε:

«Γύρισα αυτή την ταινία με την Greenpeace επειδή η οργάνωση δίνει μια άνευ προηγουμένου νομική μάχη για την ελευθερία του λόγου, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για κάτι πολύ μεγαλύτερο: τις ευρείας κλίμακας προσπάθειες φίμωσης του ακτιβισμού.

Το είδος των αγωγών που χρησιμοποιεί η εταιρεία αγωγών Energy Transfer χρησιμοποιείται επίσης για να φιμώσει δημοσιογράφους, καλλιτέχνες και απλούς ανθρώπους που νοιάζονται για τις κοινότητές τους.

Το ερώτημα δεν είναι γιατί να μιλήσουμε, αλλά πώς θα μπορούσαμε να μη μιλήσουμε, αν θέλουμε να έχουμε την ίδια ελευθερία στο μέλλον;»

Yasmin Finney: «Οι “νταήδες” υποχωρούν μπροστά στη δύναμη και την ενότητα»

Η υποψήφια για Emmy ηθοποιός από το Ηνωμένο Βασίλειο, Yasmin Finney, δήλωσε:

«Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μια τεράστια μάχη.

Οι άνθρωποι που απαιτούν κάτι καλύτερο είναι αυτοί που έχτισαν τη χώρα μας, αλλά αυτό ποινικοποιείται όλο και περισσότερο.

Δεν πιστεύουν ή δε βλέπουν αρκετοί άνθρωποι ότι τα δικαιώματά μας απειλούνται πραγματικά, και γι’ αυτό κάναμε αυτή την ταινία: ο νομικός αγώνας της Greenpeace ενάντια στην Energy Transfer είναι ένα παράδειγμα αντίστασης, αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα.

Οι “νταήδες” υποχωρούν μπροστά στη δύναμη και την ενότητα, και αυτό είναι που χρειαζόμαστε περισσότερο αυτή τη στιγμή».

Shell, Total και ENI στο κάδρο των SLAPP

Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες Shell, Total και ENI έχουν επίσης καταθέσει αγωγές SLAPP κατά γραφείων της Greenpeace τα τελευταία χρόνια.

Μερικές από αυτές τις υποθέσεις σταμάτησαν επιτυχώς πριν καν ξεκινήσουν.

Εντωμεταξύ, η Greenpeace στις ΗΠΑ και η διεθνής Greenpeace συνεχίζουν τη δικαστική μάχη ενάντια στην απόφαση για αποζημίωση 345 εκατομμυρίων δολαρίων, στην καταχρηστική αγωγή της Energy Transfer στη Βόρεια Ντακότα.

Στην Ευρώπη, η διεθνής Greenpeace, με έδρα την Ολλανδία, διεκδικεί δικαιοσύνη με μια εμβληματική υπόθεση αντί-SLAPP, που στοχεύει να καταστήσει την Energy Transfer υπόλογη για τις αλλεπάλληλες καταχρηστικές αγωγές της, βάσει του ολλανδικού δικαίου και της νέας οδηγίας της ΕΕ κατά των SLAPP.

«Αν δεν υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας στην αντίσταση, παραδίδουμε το μέλλον»

Η Susannah Compton, Επικεφαλής Προγράμματος στη διεθνή Greenpeace, δήλωσε:

«Η παγκόσμια απειλή των εταιρικών τακτικών εκφοβισμού όπως οι αγωγές SLAPP αποτελεί μια υπαρξιακή κρίση για την ελευθερία του λόγου και της διαμαρτυρίας, για όποιον τολμά να μιλήσει ενάντια στους ισχυρούς — ανεξάρτητα από το αν η Greenpeace συμφωνεί μαζί του ή όχι.

Αν δεν υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας στην αντίσταση, παραδίδουμε το μέλλον σε λίγους ολιγάρχες που βλέπουν την εξουσία ως εργαλείο για την αυτοκρατορία τους και όχι ως κοινή ευθύνη».

Η απειλή ξεπερνά την Greenpeace

Η απειλή εταιρικών τακτικών εκφοβισμού όπως οι αγωγές SLAPP είναι πολύ μεγαλύτερη από τη Greenpeace.

Οι εταιρείες-ρυπαντές και οι άπληστοι ολιγάρχες γνωρίζουν ότι η διαμαρτυρία φέρνει αποτελέσματα — γι’ αυτό προσπαθούν να ανεβάσουν το τίμημα στα ύψη, ώστε κανείς να μην είναι πρόθυμος να αναλάβει το ρίσκο να υπερασπιστεί τους ανθρώπους ή τον πλανήτη, σημειώνει η οργάνωση.

