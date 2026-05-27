Το κλιματικό κόστος των πτήσεων απελάσεων μεταναστών από τις ΗΠΑ είναι τεράστιο και επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον (εκτός των άλλων).

Οι πτήσεις της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης για μεταφορές κρατουμένων και απελάσεις μεταναστών προκαλούν εκατοντάδες χιλιάδες τόνους εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων που δημοσιεύει ο Guardian.

Η εκστρατεία μαζικών απελάσεων του Ντόναλντ Τραμπ έχει οδηγήσει σε αύξηση τουλάχιστον 80% των σχετικών πτήσεων σε ετήσια βάση, καθώς οι αρχές μεταφέρουν ανθρώπους σε κέντρα κράτησης μακριά από τον τόπο διαμονής τους ή τους απελαύνουν σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αεροπορικές επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, ICE, εξέπεμψαν περίπου 335.876 τόνους διοξειδίου του άνθρακα το 2025, ποσότητα αυξημένη κατά 88% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα στοιχεία για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026 δείχνουν ότι οι εκπομπές ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο φέτος.

Ρεκόρ πτήσεων και αύξηση απελάσεων

Η Human Rights First κάνει λόγο για «εντυπωσιακή αύξηση» τόσο στον αριθμό των πτήσεων όσο και στους προορισμούς τους. Μόνο τον περασμένο μήνα καταγράφηκαν 245 πτήσεις απελάσεων, αριθμός ρεκόρ.

Σύμφωνα με το Deportation Data Project, οι μετανάστες χωρίς ποινικές καταδίκες συνελήφθησαν τον Ιανουάριο με ρυθμό οκτώ φορές υψηλότερο σε σχέση με το εξάμηνο πριν από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία.

Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ότι στόχος είναι οι «χειρότεροι από τους χειρότερους» εγκληματίες, από τους περισσότερους από 60.000 κρατούμενους στις αρχές Απριλίου, πάνω από το 70% δεν είχε ποινικές καταδίκες.

Τι προκαλείται στο περιβάλλον

Οι εκπομπές από τις πτήσεις του ICE δεν επιβαρύνουν μόνο το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα των ΗΠΑ, αλλά συμβάλλουν άμεσα στην κλιματική κρίση. Σύμφωνα με την ανάλυση, μόνο στους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026 οι πτήσεις της υπηρεσίας προκάλεσαν 139.594 τόνους εκπομπών άνθρακα.

Αν ο ρυθμός αυτός συνεχιστεί, οι ετήσιες εκπομπές του 2026 θα είναι σχεδόν 25% υψηλότερες από το ήδη αυξημένο σύνολο του 2025.

Οι εκπομπές αυτές επιδεινώνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη, την ώρα που η ίδια η κλιματική αλλαγή αποτελεί ήδη παράγοντα που ωθεί ανθρώπους στη μετανάστευση.

Ρύπανση και στις τοπικές κοινότητες

Η περιβαλλοντική επιβάρυνση δεν περιορίζεται στην ατμόσφαιρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κοινότητες που λειτουργούν ως κόμβοι για αυτές τις πτήσεις, όπως το Φοίνιξ στην Αριζόνα, το Ελ Πάσο και το Χάρλινγκεν στο Τέξας και η Αλεξάντρια στη Λουιζιάνα, δέχονται και τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τα αεροσκάφη που παραμένουν με τις μηχανές σε λειτουργία, απογειώνονται και προσγειώνονται συχνά στις ίδιες περιοχές επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα. Σύμφωνα με τον καθηγητή πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανικής του Στάνφορντ, Mark Z. Jacobson, οι εκπομπές των αεροδρομίων βρίσκονται ήδη κοντά στην επιφάνεια, ενώ ακόμη και η ρύπανση από πτήσεις που βρίσκονται στον αέρα καταλήγει με τον χρόνο χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα.

Όπως σημειώνει, κάθε επιπλέον τόνος άνθρακα, μαύρου άνθρακα και μεθανίου που προστίθεται στην ατμόσφαιρα συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Παράλληλα, οι ατμοσφαιρικοί ρύποι συνδέονται με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, όπως πνευμονικά προβλήματα, βρογχίτιδα και πρόωρους θανάτους.

Οι πτήσεις της βίας

Οι επιχειρήσεις του ICE πραγματοποιούνται κυρίως με ναυλωμένες πτήσεις, αλλά και με στρατιωτικά αεροσκάφη, αεροσκάφη της ακτοφυλακής ή διεθνείς αερομεταφορείς. Η επέκταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκε από αύξηση προϋπολογισμού ύψους 205 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την Human Rights First, περίπου 22 αεροσκάφη εκτελούν κατά μέσο όρο 58 πτήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας κάθε ημέρα. Οι πτήσεις πλέον κατευθύνονται σε πολύ περισσότερες χώρες: 79 κατά τον πρώτο χρόνο της επιστροφής Τραμπ, έναντι 45 κατά τον τελευταίο χρόνο της προεδρίας Μπάιντεν.

Την ίδια ώρα, οι εσωτερικές μεταφορές κρατουμένων εντός των ΗΠΑ αυξήθηκαν τουλάχιστον κατά 132%, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του συστήματος κράτησης και απελάσεων.

