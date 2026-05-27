Το Μέγαρο Μουσικής στην Πνύκα – Η Αθήνα στο επίκεντρο ενός μοναδικού πανευρωπαϊκού μουσικού γεγονότος

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 21 Ιουνίου 2026, ημέρα της Γιορτής της Μουσικής, ενώνει την Αθήνα με τις σημαντικότερες μουσικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, παρουσιάζοντας το μεγάλο πανευρωπαϊκό εγχείρημα EUROPIANO.

Τα μεγάλα κοντσέρτα για πιάνο της Ευρώπης, μια φιλόδοξη παραγωγή των ARTE, ZDF / ARTE, ARTE GEIE, ARTE France και NDR / ARTE, σε συνεργασία με κορυφαίους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς οργανισμούς και τηλεοπτικούς φορείς.

Το Μέγαρο, σε συνεργασία με την Unitel blue και το ARTE, συμμετέχει σε αυτή τη μοναδική μουσική διαδρομή που θα ενώσει δέκα ευρωπαϊκές πόλεις μέσα από ένα συνεχές τηλεοπτικό και ψηφιακό πρόγραμμα διεθνούς εμβέλειας, το οποίο αναμένεται να παρακολουθήσουν εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Από τη Βιέννη και το Παρίσι έως τη Στοκχόλμη, τη Λισαβόνα και την Αθήνα, σπουδαία έργα του παγκόσμιου πιανιστικού ρεπερτορίου, θα παρουσιαστούν σε ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους, αναδεικνύοντας τη μουσική ως κοινή ευρωπαϊκή γλώσσα.

Η ελληνική συμμετοχή θα κινηματογραφηθεί στο Λόφο της Πνύκας, με φόντο τον αττικό ουρανό και την Ακρόπολη. Η Deutsche Kammer philharmonie Bremen (Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης), υπό τη μουσική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Καρύδη και με σολίστ τον διακεκριμένο πιανίστα Lukas Sternath (Λούκας Στέρνατ) θα ερμηνεύσει το Κοντσέρτο αρ. 5 για πιάνο και ορχήστρα του Ludwig van Beethoven, το περίφημο «Αυτοκρατορικό».

Ο Κωνσταντίνος Καρύδης είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μαέστρους της γενιάς του, με λαμπρή διεθνή πορεία, ενώ ο Λούκας Στέρνατ αναδείχθηκε μέσα από τον θεσμό των Rising Stars του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής (ECHO), με την εμπιστοσύνη του Musikverein και του Konzerthaus της Βιέννης. Είναι ήδη αγαπητός στο ελληνικό κοινό από την περσινή εμφάνισή του στο Μέγαρο σε ρεσιτάλ και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά.

Η ελληνική συμμετοχή θα μεταδοθεί από το ARTE, το γαλλογερμανικό κανάλι που εκπέμπει δορυφορικά σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ώρα υψηλής τηλεθέασης (prime time), προσφέροντας στην Αθήνα και στο ελληνικό πολιτιστικό τοπίο μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή προβολή.

Η εικόνα της πόλης, συνδεδεμένη με ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, θα ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ευρώπη ως μέρος ενός σπάνιου γεγονότος μεγάλης καλλιτεχνικής και συμβολικής αξίας.

Η κινηματογράφηση της ελληνικής συμμετοχής πραγματοποιείται στο πλαίσιο διεθνούς τηλεοπτικής παραγωγής υψηλών τεχνικών και καλλιτεχνικών απαιτήσεων για το ARTE, με ειδικές συνθήκες σκηνοθεσίας και ηχογράφησης που διασφαλίζουν την ποιότητα της μετάδοσης και της κινηματογραφικής αποτύπωσης του έργου στον ιστορικό χώρο της Πνύκας.

Το κοινό της Αθήνας θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή μουσική γιορτή στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη δημόσια προβολή του EUROPIANO.

Από τις 16:30 έως τις 23:00 θα μεταδοθούν ζωντανά σε μεγάλη οθόνη όλες οι συναυλίες της διοργάνωσης από τις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές πόλεις, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία συνεχούς μουσικής περιήγησης στην Ευρώπη.

Στο EUROPIANO συμμετέχουν κορυφαίοι πιανίστες της διεθνούς σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Martha Argerich, Yulianna Avdeeva, Rafał Blechacz, Bruce Liu, Eric Lu, Mao Fujita, Lukas Sternath, Hayato Sumino umino, Nobuyuki Tsujii και Anna Vinnitskaya, εκπροσωπώντας διαφορετικές μουσικές σχολές, γενιές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Τους συνοδεύουν διακεκριμένες ευρωπαϊκές ορχήστρες, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, η Ορχήστρα του Παρισιού, η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Στοκχόλμης, η Deutsche Kammer philharmonie Bremen, η Ορχήστρα Gulbenkian και άλλες σημαντικές συμφωνικές δυνάμεις της Ευρώπης, υπό τη διεύθυνση μαέστρων διεθνούς κύρους, ανάμεσά τους οι Klaus Mäkelä, Κωνσταντίνος Καρύδης, Hannu Lintu, Alain Altinoglu και Petr Popelka.

Το EUROPIANO αποτελεί μια από τις πλέον φιλόδοξες πολιτιστικές συμπράξεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής τηλεόρασης και μουσικής παραγωγής συνδέοντας ιστορικούς τόπους, σπουδαίες ορχήστρες και κορυφαίους καλλιτέχνες σε μια ενιαία ζωντανή εμπειρία που υπερβαίνει τα σύνορα και αναδεικνύει τον κοινό πολιτιστικό παλμό της Ευρώπης.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συμμετέχει στο europiano, ένα μοναδικό πανευρωπαϊκό μουσικό γεγονός που πραγματοποιείται για τον Γάλλο-γερμανικό τηλεοπτικό σταθμό ARTE σε συνεργασία με το ZDF και την Unitel blue.

Η είσοδος στον Κήπο θα είναι ελεύθερη, με ηλεκτρονική κράτηση.

