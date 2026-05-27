search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 17:08
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 15:44

SWAN: Το ακροβατικό υπερθέαμα της Κίνας που κατέκτησε το Μπολσόι έρχεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

27.05.2026 15:44
POSTER 2

Το φθινόπωρο του 2026, η Ελλάδα υποδέχεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά και βραβευμένα ακροβατικά θεάματα της εποχής: το SWAN. Μια ακροβατική θεατρική παραγωγή από την Κίνα που έχει συγκλονίσει κοινό σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου — από το Mariinsky της Αγίας Πετρούπολης έως το θρυλικό Bolshoi της Μόσχας.

Υπάρχουν παραστάσεις που απλώς βλέπεις. Και υπάρχουν παραστάσεις που σε συγκλονίζουν.

Το SWAN ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Μια καθηλωτική ακροβατική θεατρική παραγωγή από την Κίνα, που συνδυάζει τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, την ποίηση της κίνησης και την εκρηκτική ομορφιά της σκηνής, σε ένα θέαμα που μιλά κατευθείαν στην καρδιά.

Save the date

Θεσσαλονίκη | Megaron Concert Hall | 3–6 Σεπτεμβρίου

Αθήνα | Christmas Theater | 10–14 Σεπτεμβρίου

Προπώληση: more.com

Η Ιστορία

Βασισμένο στην αληθινή καλλιτεχνική διαδρομή πίσω από το περίφημο «Shoulder Ballet» — τη μοναδική σκηνική σύνθεση που έχει χαρακτηριστεί ως «η κομψότητα του μπαλέτου και η αγωνία του ακροβατικού» — το SWAN αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής ακροβάτισσας που ονειρεύεται να φτάσει ψηλά.

Μέσα από σκληρή προπόνηση, συνεργασία, έρωτα, απογοήτευση, πτώση και επανεκκίνηση, το έργο γίνεται ένας ύμνος σε όλους όσοι τολμούν να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

Με έμπνευση από τη δυτική κλασική μουσική και με αναφορές σε εμβληματικά έργα όπως ο Κύκνος του Saint-Saëns και η ατμόσφαιρα της Λίμνης των Κύκνων, η παράσταση δημιουργεί έναν ονειρικό κόσμο όπου η μουσική, ο χορός και τα ακροβατικά γίνονται ένα.

Το SWAN δεν είναι μόνο ένα θέαμα δεξιοτεχνίας. Είναι μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία γεμάτη συμβολισμό, συναίσθημα και εσωτερική ένταση. Η εικόνα του κύκνου μετατρέπεται σε σύμβολο αναγέννησης, ελπίδας και αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης.

Κάθε βλέμμα, κάθε ισορροπία, κάθε κίνηση πάνω στη σκηνή μοιάζει να αφηγείται χωρίς λόγια μια ιστορία επιμονής, ομορφιάς και μεταμόρφωσης.

Ταυτότητα παραστάσεων:

Πότε: 3- 6 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη

            10-14 Σεπτεμβρίου Αθήνα

Πού: Θεσσαλονίκη: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη (25ης Μαρτίου &, Θεσσαλονίκη)

         Αθήνα: Christmas Theater Λεωφ Βεΐκου 139

Εισιτήρια: από 13 ευρώ

Προπώληση: more.com

Διάρκεια: 90’

Early Bird Προσφορές

Προσφορά «4+1»: Αγοράστε 5 εισιτήρια — το 1 δωρεάν
Προσφορά «6+2»: Αγοράστε 8 εισιτήρια — τα 2 δωρεάν

Ισχύουν για όλες τις κατηγορίες εισιτηρίων.

Η παράσταση είναι κατάλληλη από 5 έως 95 χρονών.

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ Θεσσαλονίκης μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 2310895800

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες: 2310895800

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑ μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 2117701700 

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες: 2117701700 & [email protected]

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
matthewperry_new
LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Βοηθός του κατηγορείται ότι κατέστρεψε αποδείξεις για τη χρήση κεταμίνης μετά τον θάνατο του ηθοποιού

PEUGEOT408_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Peugeot 408: Εγγυημένα εντυπωσιακό! (photos)

pier deny ithopoios – new
LIFESTYLE

«Emily in Paris»: Θλίψη στη Γαλλία για τον θάνατο του Πιερ Ντενί στα 69 του, μετά από μάχη με την ALS

PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρηκτών που «άνοιγε» πολυτελείς βίλες σε βόρεια και νότια προάστια 

RAF Germany
ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικάστηκε η πιο καταζητούμενη γυναίκα της Γερμανίας μετά από τρεις δεκαετίες διαφυγής από την αστυνομία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

tsipras karamanlis dendias doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη για τη δεύτερη θέση, η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα, χωρίς άγχος η Καρυστιανού, η κοινή γραμμή Καραμανλή – Δένδια, η κυβερνητική ομολογία για «μπλοκ» στον Δούκα    

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 17:08
matthewperry_new
LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Βοηθός του κατηγορείται ότι κατέστρεψε αποδείξεις για τη χρήση κεταμίνης μετά τον θάνατο του ηθοποιού

PEUGEOT408_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Peugeot 408: Εγγυημένα εντυπωσιακό! (photos)

pier deny ithopoios – new
LIFESTYLE

«Emily in Paris»: Θλίψη στη Γαλλία για τον θάνατο του Πιερ Ντενί στα 69 του, μετά από μάχη με την ALS

1 / 3