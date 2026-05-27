SWAN: Το ακροβατικό υπερθέαμα της Κίνας που κατέκτησε το Μπολσόι έρχεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το φθινόπωρο του 2026, η Ελλάδα υποδέχεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά και βραβευμένα ακροβατικά θεάματα της εποχής: το SWAN. Μια ακροβατική θεατρική παραγωγή από την Κίνα που έχει συγκλονίσει κοινό σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου — από το Mariinsky της Αγίας Πετρούπολης έως το θρυλικό Bolshoi της Μόσχας.

Υπάρχουν παραστάσεις που απλώς βλέπεις. Και υπάρχουν παραστάσεις που σε συγκλονίζουν.

Το SWAN ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Μια καθηλωτική ακροβατική θεατρική παραγωγή από την Κίνα, που συνδυάζει τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, την ποίηση της κίνησης και την εκρηκτική ομορφιά της σκηνής, σε ένα θέαμα που μιλά κατευθείαν στην καρδιά.

Η Ιστορία

Βασισμένο στην αληθινή καλλιτεχνική διαδρομή πίσω από το περίφημο «Shoulder Ballet» — τη μοναδική σκηνική σύνθεση που έχει χαρακτηριστεί ως «η κομψότητα του μπαλέτου και η αγωνία του ακροβατικού» — το SWAN αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής ακροβάτισσας που ονειρεύεται να φτάσει ψηλά.

Μέσα από σκληρή προπόνηση, συνεργασία, έρωτα, απογοήτευση, πτώση και επανεκκίνηση, το έργο γίνεται ένας ύμνος σε όλους όσοι τολμούν να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

Με έμπνευση από τη δυτική κλασική μουσική και με αναφορές σε εμβληματικά έργα όπως ο Κύκνος του Saint-Saëns και η ατμόσφαιρα της Λίμνης των Κύκνων, η παράσταση δημιουργεί έναν ονειρικό κόσμο όπου η μουσική, ο χορός και τα ακροβατικά γίνονται ένα.

Το SWAN δεν είναι μόνο ένα θέαμα δεξιοτεχνίας. Είναι μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία γεμάτη συμβολισμό, συναίσθημα και εσωτερική ένταση. Η εικόνα του κύκνου μετατρέπεται σε σύμβολο αναγέννησης, ελπίδας και αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης.

Κάθε βλέμμα, κάθε ισορροπία, κάθε κίνηση πάνω στη σκηνή μοιάζει να αφηγείται χωρίς λόγια μια ιστορία επιμονής, ομορφιάς και μεταμόρφωσης.

Ταυτότητα παραστάσεων:

Πότε: 3- 6 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη

10-14 Σεπτεμβρίου Αθήνα

Πού: Θεσσαλονίκη: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη (25ης Μαρτίου &, Θεσσαλονίκη)

Αθήνα: Christmas Theater Λεωφ Βεΐκου 139

Εισιτήρια: από 13 ευρώ

Προπώληση: more.com

Διάρκεια: 90’

Early Bird Προσφορές

Προσφορά «4+1»: Αγοράστε 5 εισιτήρια — το 1 δωρεάν

Προσφορά «6+2»: Αγοράστε 8 εισιτήρια — τα 2 δωρεάν

Ισχύουν για όλες τις κατηγορίες εισιτηρίων.

Η παράσταση είναι κατάλληλη από 5 έως 95 χρονών.

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ Θεσσαλονίκης μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 2310895800

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες: 2310895800

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑ μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 2117701700

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες: 2117701700 & [email protected]