Καταδικάστηκε η πιο καταζητούμενη γυναίκα της Γερμανίας μετά από τρεις δεκαετίες διαφυγής από την αστυνομία

Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε την Ντανιέλα Κλέτε, πρώην μέλος της Φράξιας Κόκκινου Στρατού, γνωστής και ως ομάδας Μπάαντερ-Μάινχοφ, σε 13 χρόνια φυλάκισης για ένοπλες ληστείες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια τριών δεκαετιών που κρυβόταν σε κοινή θέα.

Η Κλέτε, η πιο καταζητούμενη γυναίκα της Γερμανίας για πολύ καιρό, ήταν η τελευταία γυναίκα μέλος του ακροαριστερού τρομοκρατικού δικτύου που εξακολουθούσε να καταζητείται πριν από τη σύλληψή της στο σπίτι της στο Βερολίνο τον Φεβρουάριο του 2024.

Μετά από μια 14μηνη δίκη υπό αυστηρή ασφάλεια, το περιφερειακό δικαστήριο του Βέρντεν την έκρινε ένοχη για έξι κατηγορίες επιβαρυμένης ληστείας καθώς και για απαγωγή με λύτρα και κατοχή στρατιωτικών όπλων.

Η 67χρονη καταδικάστηκε για ληστείες που διαπράχθηκαν μεταξύ 1999 και 2016 μετά τη διάλυση της RAF, με σκοπό να χρηματοδοτήσουν τις ζωές των υπόλοιπων φυγάδων στο παρασκήνιο.

«Πραγματοποίησαν τις ληστείες τους με καταμερισμό εργασίας και με άκρως συνωμοτικό τρόπο», δήλωσε ο προεδρεύων δικαστής, Λαρς Ένγκελκε.

Καθώς το δικαστήριο απήγγειλε την ετυμηγορία ενοχής, η Κλέτε άκουγε απαθής ενώ ξέσπασε ταραχή στο θεωρείο, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι υποστηρικτές της αποδοκίμασαν τους δικαστές και φώναζαν «ελευθερία για τη Ντανιέλα». Μια ομάδα υποστηρικτών συγκεντρώθηκε έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου νωρίτερα κρατώντας πινακίδες που έγραφαν «αλληλεγγύη με τη Ντανιέλα».

Η Κλέτε πέρασε πάνω από 30 χρόνια αποφεύγοντας την αστυνομία μέχρι που εντοπίστηκε ζώντας με ψευδώνυμο στη γερμανική πρωτεύουσα.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν μια κρύπτη όπλων και ένα ψεύτικο μπαζούκα στο διαμέρισμά της στην περιοχή Κρόιτσμπεργκ, όπου είχε ζήσει για περίπου 20 χρόνια, καθώς και πλαστά έγγραφα ταυτότητας, περούκες, χρυσό και 240.000 ευρώ σε μετρητά που πιστεύεται ότι προέρχονταν από τα έσοδα των ληστειών.

Οι εισαγγελείς – οι οποίοι είχαν ζητήσει τη μέγιστη ποινή φυλάκισης 15 ετών – δήλωσαν ότι η Κλέτε και οι συνεργοί της, ο 57χρονος Μπούρκχαρντ Γκάρβεγκ και ο 72χρονος Ερνστ-Φόλκερ Στάουμπ, στόχευσαν οχήματα μεταφοράς μετρητών και σούπερ μάρκετ σε τρία κρατίδια. Πιστεύεται ότι οι τρείς τους δραπέτευσαν με περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι βρήκαν DNA και από τους δύο άνδρες στο διαμέρισμα της Κλέτε όταν συνελήφθη, συμπεριλαμβανομένου ενός δείγματος σε μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Ο Στάουμπ και ο Γκάρβεγκ εξακολουθούν να διαφεύγουν.

Η υπεράσπιση είχε υποστηρίξει την απαλλαγή της από τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις για την εμπλοκή της στις ληστείες και ότι τα όπλα δεν άξιζαν τίποτα περισσότερο από μια ποινή με αναστολή.

Στην έναρξη της διαδικασίας τον Μάρτιο του 2025, η Κλέτε έσπασε τη σιωπή της για να καταγγείλει αυτό που χαρακτήρισε ως πολιτικά υποκινούμενη δίκη και ορκίστηκε να παραμείνει πιστή στον αγώνα κατά του «καπιταλισμού και της πατριαρχίας».

