Νέο Peugeot 408: Εγγυημένα εντυπωσιακό! (photos)

Η PEUGEOT ανακοινώνει την έναρξη εμπορικής διάθεσης του νέου PEUGEOT 408 στην ελληνική αγορά, του μοντέλου που συνδυάζει μοναδικά fastback σχεδίαση, crossover χαρακτηριστικά και προηγμένη τεχνολογία, δημιουργώντας μία ξεχωριστή πρόταση στην αγορά.

Το νέο 408 εξελίσσει τη χαρακτηριστική του fastback σιλουέτα με νέα υπογραφή φωτισμού, που περιλαμβάνει φωτιζόμενα σήματα εμπρός και πίσω, καθώς και βελτιωμένη αεροδυναμική. Στο εσωτερικό, πιο κομψά υλικά και νέα γραφικά στον πίνακα οργάνων αναβαθμίζουν την υψηλής τεχνολογίας καμπίνα, ενώ το χαρακτηριστικό PEUGEOT i-Cockpit και η μεγάλη ποικιλία εξηλεκτρισμένων κινητήρων προσφέρουν εξαιρετική οδηγική απόλαυση.

Με τρία πλούσια εξοπλισμένα επίπεδα –STYLE, ALLURE και GT– το νέο 408 προσφέρει premium χαρακτηριστικά για άνεση πρώτης κατηγορίας, περισσότερες επιλογές και αξία με τιμές που ξεκινούν από 26.900€.

MADE IN FRANCE

Το νέο PEUGEOT 408 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Μυλούζ, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της PEUGEOT στην γαλλική κατασκευαστική αριστεία. Ο ηλεκτρικός κινητήρας που φιλοξενείται στο PEUGEOT E-408 παράγεται επίσης στη Γαλλία – στο Trémery από την κοινοπραξία STELLANTIS-NIDEC, ενώ το κιβώτιο ταχυτήτων κατασκευάζεται στο Valenciennes από την STELLANTIS.

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ FASTBACK ΣΙΛΟΥΕΤΑ ΜΕ SUV ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Με την πρώτη ματιά, το νέο PEUGEOT 408 ξεχωρίζει χάρη στις πρωτοποριακές του αναλογίες και τη δυναμική του παρουσία. Η δυναμική fastback γραμμή της οροφής συνδυάζεται αρμονικά με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και την τύπου SUV προστασία του αμαξώματος, δημιουργώντας ένα μοντέλο με ιδιαίτερα σύγχρονο και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα. Τα πλευρικά προστατευτικά αμαξώματος και θόλων εκτείνονται σε έναν στιβαρό μαύρο πίσω προφυλακτήρα, προστατεύοντας αποτελεσματικά το αμάξωμα από τα καθημερινά χτυπήματα.

Η σχεδιαστική προσέγγιση του νέου 408 αναδεικνύει τη σύγχρονη αισθητική της PEUGEOT μέσα από καθαρές επιφάνειες, δυναμικούς όγκους και έντονα σμιλευμένα στοιχεία. Το εμπρός μέρος με τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Μάρκας και τη φωτιστική υπογραφή με τα χαρακτηριστικά LED «νύχια», ενισχύουν τον σύγχρονο τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου και δημιουργούν μία άμεσα αναγνωρίσιμη εικόνα στον δρόμο.

Στις εκδόσεις GT, το νέο 408 διαθέτει φωτιζόμενο εμπρός έμβλημα PEUGEOT, ενώ γίνεται και το πρώτο μοντέλο της Μάρκας που ενσωματώνει φωτιζόμενο λογότυπο PEUGEOT στο πίσω μέρος του αμαξώματος. Το στοιχείο αυτό ενσωματώνεται αρμονικά σε μία μαύρη γυαλιστερή επιφάνεια που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του οχήματος, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύγχρονη και premium εικόνα του.

Το νέο αποκλειστικό χρώμα Flare Green αναδεικνύει ιδανικά τις έντονες επιφάνειες και τις δυναμικές γραμμές του αμαξώματος. Ανάλογα με το φως, η απόχρωση μεταβάλλεται από βαθύ πράσινο έως κίτρινο ιριδίζον, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Άλλες επιλογές χρώματος περιλαμβάνουν τα Okenite White, Selenium Grey, Perla Nera Black και Elixir Red.

ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

Στο εσωτερικό, το νέο PEUGEOT 408 προσφέρει μία εμπειρία ποιότητας και άνεσης που παραπέμπει σε μοντέλα ανώτερης κατηγορίας. Το PEUGEOT i-Cockpit® αποτελεί το επίκεντρο της εμπειρίας οδήγησης, σχεδιασμένο γύρω από τον οδηγό προσφέροντας εργονομία, τεχνολογία και άμεση αλληλεπίδραση.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10” (3D στην έκδοση GT), η κεντρική HD οθόνη αφής 10” και τα προσαρμόσιμα i-Toggles — συντομεύσεις αφής που παρέχουν γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες ρυθμίσεις κλιματισμού, πλοήγηση σε συχνούς προορισμούς, επαφές τηλεφώνου, αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και άλλα – δημιουργούν ένα σύγχρονο και διαισθητικό περιβάλλον, με εύκολη πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του οχήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ποιότητα των υλικών και στη συνολική αίσθηση φιλοξενίας στο εσωτερικό. Οι νέες επενδύσεις καθισμάτων, οι προσεγμένες λεπτομέρειες και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργούν μία εκλεπτυσμένη και σύγχρονη ατμόσφαιρα για όλους τους επιβάτες.

Χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο των 2,79 m, το νέο PEUGEOT 408 προσφέρει κορυφαίους χώρους για τους πίσω επιβάτες, με ιδιαίτερα αυξημένο χώρο για τα γόνατα (188mm) και υψηλό επίπεδο άνεσης σε κάθε διαδρομή. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών των 536 λίτρων ενισχύει τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου, καλύπτοντας ιδανικά τις ανάγκες της καθημερινότητας αλλά και των μεγάλων ταξιδιών.

Για να διατηρεί ένα υγιεινό περιβάλλον στο εσωτερικό του, το PEUGEOT 408 διαθέτει τα συστήματα AQS (Air Quality System) και Clean Cabin. Το σύστημα AQS παρακολουθεί συνεχώς τον εισερχόμενο αέρα και μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα την ανακυκλοφορία του αέρα. Το Clean Cabin προσφέρει επιπλέον ένα σύστημα επεξεργασίας αέρα που φιλτράρει ρύπους και σωματίδια, ενώ η ποιότητα του αέρα εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη αφής.

Η χαρακτηριστική οδηγική εμπειρία της PEUGEOT αποτελεί βασικό στοιχείο του νέου PEUGEOT 408. Η υπερυψωμένη θέση οδήγησης προσφέρει εξαιρετική ορατότητα, ενώ η προσεγμένη αρχιτεκτονική του πλαισίου και η ρύθμιση της ανάρτησης εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα σταθερότητας, άνεσης και ακρίβειας σε κάθε διαδρομή.

Το PEUGEOT i-Cockpit®, σε συνδυασμό με το συμπαγές τιμόνι, ενισχύει τη σύνδεση οδηγού και αυτοκινήτου, προσφέροντας μία δυναμική και άμεση αίσθηση οδήγησης, τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ή ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΟ: ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Αμιγώς ηλεκτρικό νέο PEUGEOT E-408

Με τον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα του, το PEUGEOT E-408 αποδίδει 213 PS (157 kW) και γενναιόδωρη ροπή 343 Nm. Πέρα από τις επιδόσεις, η αποδοτικότητα αποτελεί βασικό στόχο στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του νέου PEUGEOT E-408. Η αεροδυναμική έχει βελτιωθεί σχολαστικά – τόσο το αμάξωμα όσο και το κάτω μέρος του αμαξώματος – με αποτέλεσμα τον χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας (SCx: 0,66). Αυτό συμβάλλει σε χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόλις 14,7 kWh/100 km. Σε συνδυασμό με μια μπαταρία NMC υψηλής τάσης που προσφέρει 58,2 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, επιτυγχάνει αυτονομία 456 km (μικτός κύκλος WLTP).

Ο ενσωματωμένος φορτιστής του PEUGEOT E-408 υποστηρίζει ισχύ φόρτισης DC έως 120 kW, επιτρέποντας την επαναφόρτιση της μπαταρίας από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Διατίθενται τρία επίπεδα αναγεννητικής πέδησης, που επιλέγονται μέσω των paddles στο τιμόνι. Το νέο E-408 διαθέτει επίσης σύστημα προετοιμασίας της μπαταρίας και Vehicle to Load (V2L), το τελευταίο επιτρέπει στους χρήστες να τροφοδοτούν εξωτερικές συσκευές μέσω της μπαταρίας υψηλής τάσης του οχήματος — για παράδειγμα, φόρτιση ηλεκτρικού ποδηλάτου. Ο προσαρμογέας V2L διατίθεται ως αξεσουάρ από τους αντιπροσώπους PEUGEOT.

Ευελιξία Plug-In Hybrid: PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7

Το νέο σύστημα κίνησης, αποκλειστικά για το νέο PEUGEOT 408 στη γκάμα της PEUGEOT, συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 180 PS (132 kW) με έναν ηλεκτροκινητήρα 92 kW, σε συνδυασμό με το κιβώτιο 7 ταχυτήτων με διπλό συμπλέκτη (e-DCS7).

Ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις χάρη στην αυτονομία 85 km σε 100% ηλεκτρική λειτουργία, το νέο PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7 προσφέρει επίσης απόδοση και ευελιξία με συνδυασμένη ισχύ 240 PS (177 Kw), για μεγαλύτερες διαδρομές. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 14,6 kWh μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε 2 ώρες και 5 λεπτά χρησιμοποιώντας ένα Wall Box 7,4 kW (32 A).

Απρόσκοπτη υβριδική κίνηση: PEUGEOT 408 HYBRID 145 e-DCS6

Το PEUGEOT 408 Hybrid συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 145 PS (107 kW) με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων με διπλό συμπλέκτη. Η μπαταρία επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την οδήγηση, παρέχοντας επιπλέον ροπή για δυναμική επιτάχυνση, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτική κατανάλωση καυσίμου (5,0 l/100 km WLTP συνδυασμένος κύκλος). Σε αστικές συνθήκες, το PEUGEOT 408 HYBRID 145 e-DCS6 μπορεί να λειτουργεί αμιγώς ηλεκτρικά για έως και 50% του χρόνου οδήγησης σε αστικές συνθήκες.

PREMIUM ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Με την τοποθέτηση του πελάτη στον πυρήνα της στρατηγικής της PEUGEOT, το νέο 408 προσφέρει τρία επίπεδα πλούσια εξοπλισμένων εκδόσεων: STYLE, ALLURE και GT.

Style

Εκτός από τις προαναφερθείσες αναβαθμίσεις στο εξωτερικό και εσωτερικό, η έκδοση STYLE επωφελείται από τεχνολογία FULL LED προβολέων με αυτόματη λειτουργία και ενεργοποίηση μεγάλης σκάλας. Διαθέτει ηχομονωτικό παρμπρίζ, καθώς και σκουρόχρωμα πίσω τζάμια, ενισχύοντας τον premium χαρακτήρα του μοντέλου. Για μεγαλύτερη άνεση, παρέχει σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, καθώς και adaptive cruise control με λειτουργία Stop & Go. Διαθέτει επίσης διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω με κάμερα οπισθοπορείας HD και ηλεκτροχρωμικό εσωτερικό καθρέφτη, για ασφάλεια και πρακτικότητα. Τέσσερις υποδοχές USB-C (δύο μπροστά, δύο πίσω) εξασφαλίζουν σύνδεση για όλους τους επιβάτες. Επιπλέον, οι εκδόσεις Ε-408 διαθέτουν αντλία θερμότητας, 2 καλώδια φόρτισης (Mode2 και Mode3) καθώς και ζάντες αλουμινίου 19″ Graphite Diamantee.

Allure

Η έκδοση ALLURE εμπλουτίζει τα χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας με την προσθήκη συστημάτων ελέγχου τυφλής γωνίας καθώς και οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας. Ο πρόσθετος εξοπλισμός επίσης περιλαμβάνει το πακέτο 360 Vision με 4 ψηφιακές κάμερες καθώς και αισθητήρες στάθμευσης εμπρός/πίσω, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, ασύρματη φόρτιση smartphone και ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών Adakite Diamantee.

GT

Η έκδοση GT ενισχύει ακόμη περισσότερο τον premium χαρακτήρα του νέου PEUGEOT 408, με προσαρμοζόμενους προβολείς PEUGEOT Matrix LED, φωτιζόμενη μάσκα και εμπρός έμβλημα PEUGEOT, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με λειτουργία hands-free, σπορ καθίσματα με επενδύσεις σε συνδυασμό ύφασμα/τεχνητό δέρμα, και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης όπως ημιαυτόνομη διατήρηση πορείας σε αυτοκινητόδρομο. Το εσωτερικό αναβαθμίζεται με διακοσμητικές επενδύσεις GT, περφορέ δερμάτινο σπορ τιμόνι, καθώς επίσης με σύστημα Smart Multidrive: Εναλλαγή ατμοσφαιρικού φωτισμού ανάλογα με την επιλογή οδήγησης, και Driver Sport Pack: Sport χρωματισμός στον πίνακα οργάνων, δυναμική ρύθμιση συστήματος διεύθυνσης και κινητήρα.

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Με την εντυπωσιακή νέα σχεδίαση, την ευρεία γκάμα κινητήρων και την προηγμένη τεχνολογία, το νέο 408 διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή εκκίνησης σε σχέση με τον προκάτοχό του. Ξεκινώντας από 26.900€ (με προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος) και με μικρότερες διαφορές τιμής μεταξύ εκδόσεων, το νέο 408 είναι πιο εντυπωσιακό από ποτέ.

Οι αρχικές τιμές ανά κινητήρα διαμορφώνονται ως εξής:

NEO PEUGEOT 408 ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ HYBRID 145 e-DCS6 STYLE 26.900 € * PLUG-IN HYBRID 240hp e-DCS7 ALLURE 41.900 € * E-408 213hp STYLE 36.900 € **

*Με προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος

** Με προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος & επιδότηση προγράμματος ΚΗ3

Το νέο PEUGEOT 408 είναι πλέον διαθέσιμο στο Επίσημο Δίκτυο της PEUGEOT στην Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τη μοναδική του προσωπικότητα και να βιώσει τη χαρακτηριστική οδηγική εμπειρία της PEUGEOT μέσα από μία δοκιμή οδήγησης.

