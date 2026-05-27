search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 18:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 17:27

Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Γιώργος Δριτσάκος

27.05.2026 17:27
dritsakos-234

Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), αντιπτέραρχος ε.α. Γεώργιος Δριτσάκος.

Ο Γεώργιος Δριτσάκος είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ενώ την 1η Απριλίου 2024 τοποθετήθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη θέση του προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Εισήλθε στην Πολεμική Αεροπορία το 1978 με την 54η σειρά της Σχολής Ικάρων. Αποχώρησε από το σώμα το 2015 με τον βαθμό του αντιπτεράρχου.

Ο Γεώργιος Δριτσάκος «αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, έχοντας υπηρετήσει με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα. Η απώλειά του αφήνει ένα αναντικατάστατο κενό για όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του», αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και ώρα 11:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στο Μπουρνάζι και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Περιστερίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας.

Διαβάστε επίσης

Γωγώ Μαστροκώστα: Ράγισε καρδιές ο επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα – Συγκλόνισε η κόρη τους (Videos)

Απάντηση Δημητριάδη για τη μήνυση Μαρινάκη: «Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι»

Δίκη για τα Τέμπη: Στις 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η διαδικασία – Ένταση με συγγενείς θυμάτων και την πρόεδρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ste sumboulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

Συμβούλιο της Επικρατείας: Προήχθησαν επτά πάρεδροι σε συμβούλους, μεταξύ τους και η αδελφή του Γιάνη Βαρουφάκη

putin russia
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτός σε συνομιλίες με την Ευρώπη δηλώνει ο Πούτιν

pelestinian
ΚΟΣΜΟΣ

«Ένιωθα ότι είμαι ζωντανός σε νεκρό σώμα»: Παλαιστίνιος κρατήθηκε για 15 ημέρες σε φέρετρο από τους IDF 

giannakopoulos dimitris 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η απάντηση του Γιαννακόπουλου στους αδελφούς Αγγελόπουλους για το τραπεζάκι με την κούπα της Euroleague

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για τον 10χρονο που βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

kalpi-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, με μονοψήφια νούμερα 4ο το ΠΑΣΟΚ - Κέρδη για ΝΔ

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 18:50
ste sumboulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

Συμβούλιο της Επικρατείας: Προήχθησαν επτά πάρεδροι σε συμβούλους, μεταξύ τους και η αδελφή του Γιάνη Βαρουφάκη

putin russia
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτός σε συνομιλίες με την Ευρώπη δηλώνει ο Πούτιν

pelestinian
ΚΟΣΜΟΣ

«Ένιωθα ότι είμαι ζωντανός σε νεκρό σώμα»: Παλαιστίνιος κρατήθηκε για 15 ημέρες σε φέρετρο από τους IDF 

1 / 3