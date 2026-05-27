Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Γιώργος Δριτσάκος

Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), αντιπτέραρχος ε.α. Γεώργιος Δριτσάκος.

Ο Γεώργιος Δριτσάκος είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ενώ την 1η Απριλίου 2024 τοποθετήθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη θέση του προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Εισήλθε στην Πολεμική Αεροπορία το 1978 με την 54η σειρά της Σχολής Ικάρων. Αποχώρησε από το σώμα το 2015 με τον βαθμό του αντιπτεράρχου.

Ο Γεώργιος Δριτσάκος «αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, έχοντας υπηρετήσει με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα. Η απώλειά του αφήνει ένα αναντικατάστατο κενό για όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του», αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και ώρα 11:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στο Μπουρνάζι και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Περιστερίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας.

