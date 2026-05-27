«Δικαιώματα» της Άγκυρας σε Αιγαίο, Ανατ. Μεσόγειο και Κύπρο «βλέπει» ο Τούρκος υπουργός Άμυνας – «Ιστορικά και νόμιμα»

Σε μια προκλητική δήλωση για «ιστορικά και νόμιμα δικαιώματα» της Τουρκίας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο προέβη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, σε εκδήλωση για την εορτή Eid al-Adha (Ιντ αλ-Άντχα / Γιορτή της Θυσίας), στα σύνορα με την Ελλάδα.



Κατά τη διάρκεια της τελετής ο Τούρκος υπουργός, συνοδευόμενος από το επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων (TSK) και στρατιώτες στο Αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Άρδα, τόνισε μεταξύ άλλως πως: «τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια».

Turkish Defense Minister Yaşar Güler:



Our rights and interests in the Aegean Sea, the Eastern Mediterranean, and Cyprus are based on historical, legal, and legitimate foundations.



In this framework, I want to emphasize once again that we do not accept maximalist initiatives… pic.twitter.com/DmWumdKUcZ May 27, 2026

«Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν αποδεχόμαστε τις ακραίες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, τα οποία δε συμφωνούν με το πνεύμα διεθνών συμφωνιών.



Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατιωτικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο.





Πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν θα παραμείνουμε ποτέ αδιάφοροι απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα που στοχεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας».



Ο Γκιουλέρ υπογράμμισε ότι: «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, με την υψηλή επιχειρησιακή τους ικανότητα, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, την ισχυρή δομή προσωπικού και την εμπειρία τους στο πεδίο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε απειλή κατά της χώρας μας.

Ως Τουρκία, ενεργούμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, υποστηρίζοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα, και δίνοντας προτεραιότητα στην επίλυση των ζητημάτων μέσω διαλόγου σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την περιοχή μας.



Ομοίως, η στάση μας όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας, της ειρήνης και των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων αδελφών και αδελφών μας είναι σαφής. Η Τουρκία, όπως πάντα, σήμερα και αύριο, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των συγγενών μας ως κράτος εγγυητής και θα συνεχίσει να προστατεύει την ασφάλεια και τα δικαιώματά τους».

Διαβάστε επίσης:

«Ο ριζοσπαστικός, αριστερός ηγέτης επιστρέφει» – Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για την επαναφορά Τσίπρα με την ΕΛΑΣ

Κίνα: Εντυπωσιάστηκε ο Βούτσιτς από τα ρομπότ στο εργοστάσιο της Xiaomi – Η χιουμοριστική ανάρτηση

Ο Ζελένσκι ζητά από τον Τραμπ περισσότερους πυραύλους Patriot με επιστολή











