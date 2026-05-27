ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 18:50
Η απάντηση του Γιαννακόπουλου στους αδελφούς Αγγελόπουλους για το τραπεζάκι με την κούπα της Euroleague

Μέσω Instagram επέλεξε να τοποθετηθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απέναντι στους αδελφούς Αγγελόπουλους, με αφορμή τη φωτογραφία που δημοσίευσαν μαζί με το τρόπαιο της Euroleague.

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, δημοσίευσαν στιγμιότυπο από το δείπνο της ομάδας του Πειραιά, στο οποίο ποζάρουν έχοντας την κούπα της Euroleague πάνω σε ένα τραπεζάκι που θυμίζει έντονα εκείνο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Η συγκεκριμένη εικόνα προκάλεσε την αντίδραση του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος απάντησε δημόσια με νέα ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Ανεξαρτήτως εάν για κάποιο λόγο η εικόνα βγάζει εμμονή και ανάγκη εκτόνωσης απέναντί μου, την υγιή καζούρα και την αποδέχομαι και τη συγχαίρω όταν είναι έξυπνη.

Μακάρι να γινόταν σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο στις νίκες σας… Καζούρα στις νίκες και στις ήττες καταγγελίες δεν πάνε μαζί.

Θα σας έφερνα και τον Φρι να γίνει 100/100 η εικόνα, αλλά μου είπε “φοβάμαι να πάω… δεν έχω γάτα δικηγόρο”.

Υ.Γ. Το τραπεζάκι σας είναι από την κρατική ενίσχυση για αναβάθμιση του σεφ ή πληρωμένο ιδιωτικά;».

