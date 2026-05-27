Η Κρίσταλ Πάλας αντιμετωπίζει απόψε τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό του Conference League στη Λειψία, με τις δύο ομάδες να δικεδικούν τον πρώτο τους ευρωπαϊκό τίτλο.

Μία αναμέτρηση Λονδίνου-Μαδρίτης, ανάμεσα σε δύο ομάδες που απολαμβάνουν μόνο τη δεύτερη ευρωπαϊκή τους πορεία και καμία τους δεν έχει τεράστια εμπειρία σε αυτό το επίπεδο. Δύο ομάδες που όμως έχουν εντυπωσιάσει την τρέχουσα σεζόν στη διοργάνωση, καταφέρνοντας να διανύσουν μεγάλη απόσταση ανεξάρτητα από αυτό.

Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ANT1 αλλά και το Cosmote Sport 1.

Κρίσταλ Πάλας: Με οδηγό την… Άιντραχτ Φρανκφούρτης του 2022

Στην πρώτη της ευρωπαϊκή σεζόν, και μετά τον… υποβιβασμό από το Europa League στο Conference League λόγω των κανονισμών της UEFA, η Κρίσταλ Πάλας έχει διανύσει μια μακρά, αλλά τελικά λαμπρή πορεία προς τον τελικό.

Ο Ισμαίλα Σαρ αποτέλεσε την κορυφαία φυσιογνωμία της στην Ευρώπη, σκοράροντας στον επαναληπτικό αγώνα της φάσης των «16», σε αμφότερους τους προημιτελικούς και σε αμφότερους τους ημιτελικούς. Τα εννέα γκολ του έχουν φέρει την Κρίσταλ Πάλας στην κορυφή των σκόρερ του τουρνουά.

Ο σύλλογος από τα νότια προάστια του Λονδίνου έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, έχοντας στον πάγκο της τον Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος οδήγησε την Κρίσταλ Πάλας στον πρώτο τίτλο του Κυπέλλου Αγγλίας τη σεζόν 2024/25 και τώρα στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό , ο οποίος θα είναι ο τελευταίος αγώνας του πριν φύγει. Ο Αυστριακός έχει…προηγούμενο, αφού η Άιντραχτ Φρανκφούρτης νίκησε τη Ρέιντζερς στον τελικό του Europa League του 2022.

Οι Λονδρέζοι έχουν επίσης τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης με εννέα γκολ, τον Ισμαΐλα Σαρ, αλλά όποιος περιμένει ένα άνετο παιχνίδι στη Λειψία δεν έχει μπερδευτεί ακόμα με τη Ράγιο.

Οι αμυντικοί Μαξένς Λακρουά και Τσάντι Ριάντ αγωνίστηκαν και οι δύο στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος της Κρίσταλ Πάλας εναντίον της Άρσεναλ, αφού αποβλήθηκαν στον προηγούμενο αγώνα εναντίον της Μπρέντφορντ.

Εν τω μεταξύ, αμφίβολος είναι ο αμυντικός Κρις Ρίτσαρντς και ο Όλιβερ Γκλάσνερ ελπίζει σε καλά νέα για τον Άνταμ Γουόρτον, αφού ο μέσος έφυγε από το γήπεδο εναντίον της Άρσεναλ με τραυματισμό στον αστράγαλο.

«Είκοσι πέντε χρόνια μετά, η Ευρώπη θα μας ξαναδεί», έγραφε το πανό στο μικροσκοπικό «σπίτι» της Ράγιο Βαγιεκάνο πριν από ένα χρόνο, καθώς οι οπαδοί ξεχύνονταν στο γήπεδο του «Estadio de vallecas» για να γιορτάσουν την επιστροφή του συλλόγου στο ηπειρωτικό ποδόσφαιρο.

Ράγιο Βαγιεκάνο: Για την εργατική γειτονιά του Βαγιέκας

Αυτό που ακόμη και οι πιο ρομαντικοί πιστοί σε αυτόν τον σύλλογο της εργατικής τάξης στα περίχωρα της Μαδρίτης ίσως να μην φαντάζονταν ήταν ότι 12 μήνες αργότερα η Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία απέκλεισε στον δρόμο της για τη Λειψία την ΑΕΚ, προετοιμάζεται για τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της.

Ο σύλλογος από την εργατική γειτονιά Βαγιέκας έχει ένα εξαιρετικό αδάμαστο πνεύμα, που καθοδηγεί ο προπονητής της Ίνιγκο Πέρεθ.

Ο πρώην μέσος της Ατλέτικ Μπιλμπάο έχει δημιουργήσει μια ομάδα που μπορεί να πανηγυρίζει γκολ από κάθε γραμμή της.

Για τη Ράγιο, δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Είναι μια δικαίωση της επιμονής της να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο.

Οι οπαδοί της αρέσκονται να αυτοαποκαλούνται «διαφορετικοί», οι τελευταίες από τις ομάδες της «γειτονιάς» – όχι μόνο στη γειτονιά, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή.

Κάποτε ξεχωριστός δήμος πριν απορροφηθεί από τη Μαδρίτη το 1950, παραμένει μια συνειδητά εργατική περιοχή όπου πολυκατοικίες συνωστίζονται γύρω από το στάδιο χωρητικότητας 14.700 θέσεων, με ρούχα να κρέμονται στα γειτονικά στενά δρομάκια.

Αυτή η οικειότητα έχει συχνά μετατραπεί σε οργή κατά τη διάρκεια μιας σεζόν στην οποία οι παίκτες, το προσωπικό και οι οπαδοί της Ράγιο συγκρούστηκαν με τον ιδιοκτήτη Ραούλ Μάρτιν Πρέσα.

Τον Φεβρουάριο, η Ράγιο αναγκάστηκε να παίξει με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο στάδιο «Butarque» της Λεγκανές, αφού η LaLiga έκρινε ότι το γήπεδο της Vallecas δεν ήταν κατάλληλο για αγώνες. Ο αγώνας μεταφέρθηκε και η ισπανική αστυνομία απαγόρευσε την πώληση εισιτηρίων για λόγους ασφαλείας, με την προσέλευση να περιορίζεται σε κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

Η ομάδα των ultras του συλλόγου, Los Bukaneros, προέτρεψε σε μποϊκοτάζ και μόνο λίγο περισσότεροι από 5.000 οπαδοί παρευρέθηκαν. Όσοι το έκαναν εξέφρασαν τα συναισθήματά τους, πρώτα έξω από το γήπεδο και στη συνέχεια μέσα σε αυτό.

Η Ράγιο κέρδισε με 3-0, αλλά μετά από κάθε γκολ το soundtrack δεν ήταν πανηγυρισμός. Ήταν ένα ενιαίο σύνθημα «Πρέσα: φύγε τώρα!».

Οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο της Ράγιο έχουν παραπονεθεί για «απαρχαιωμένες υποδομές» τόσο στο Estadio de Vallecas όσο και στο προπονητικό κέντρο, λέγοντας ότι το τελευταίο ήταν άχρηστο για μήνες κατά την προετοιμασία.

Περιέγραψαν επίσης «ανεπαρκείς συνθήκες, που επιδεινώνονταν καθώς προχωρούσε η σεζόν» στην έδρα τους, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ζεστού νερού σε ορισμένες ημέρες και του ανεπαρκούς καθαρισμού των αποδυτηρίων.

Ωστόσο, xάρη στην ανθεκτικότητα των παικτών της και το έργο του προπονητή Ινίγκο Πέρεθ, ο σύλλογος απέχει πλέον μία νίκη από ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Όπως και για την Κρίσταλ Πάλας, αυτός θα είναι ο πρώτος της αγώνας στη Γερμανία και όλοι θα είναι πρόθυμοι να τον κάνουν έναν αγώνα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Διαιτητής θα είναι ο 44χρονος Ιταλός διαιτητής Μαουρίτσιο Μαριάνι, που θα διευθύνει τον πρώτο του τελικό διαγωνισμού συλλόγων της UEFA.

Πιθανές συνθέσεις:

Κρίσταλ Πάλας (όλιβερ Γκλάσνερ): Χέντερσον, Κλάιν, Λακρουά, Κανβό, Μουνιόθ, Γουόρτον, Καμάντα, Μίτσελ, Σαρ, Πίνο, Τεστς

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ίνιγκο Πέρεθ): Μπατάγια, Ρατίου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Όσκαρ Βαλεντίν, Λόπεθ, Ίσι Παλαθόν, Γκαρθία, Ντε Φρούτος, Αλεμάο.

Διαβάστε επίσης:

Τα συλλυπητήρια της UEFA για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα

Αλαφούζος για Βοτανικό: «Από το νέο γήπεδο θα φαίνεται η Ακρόπολη, θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας»

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε κι επίσημα ο Γιάκομπ Νίστρουπ στον «πράσινο» πάγκο