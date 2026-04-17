Η Ράγιο Βαγιεκάνο…πίκρανε την ΑΕΚ, αλλά παρέδωσε μαθήματα – Η φιλοσοφία ομάδας και οπαδών, το αντιφασιστικό κίνημα και ο… Γρηγορόπουλος

Η ΑΕΚ έκανε τη ζωή δύσκολη χθες στη Ράγιο Βαγιεκάνο, αλλά οι Ισπανοί κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά του Conference League.

Παράλληλα όμως, κέρδισαν και την συμπάθεια των ΑΕΚτσήδων (και όχι μόνο) για την συμπεριφορά τόσο των ποδοσφαιριστών και του προπονητή τους, όσο και για τους οπαδούς τους.

Ξεκινώντας από τα χθεσινοβραδινά, όσοι πήγαν στο γήπεδο θα έχουν να θυμούνται τη στάση των ποδοσφαιριστών της Ράγιο.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ παρά τον αποκλεισμό αποθέωναν την ομάδα τους για την προσπάθειά τους και αφού ο αντίπαλος περίμενε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, όλοι οι παίκτες και το προπονητικό τιμ, πήγαν μπροστά στους οργανωμένους οπαδούς της Ένωσης και υποκλίθηκαν σε αυτούς, για να εισπράξουν την ίδια στιγμή ένα θερμό χειροκρότημα.

Μια κίνηση που σπάνια βλέπουμε από οποιονδήποτε αντίπαλο ομάδας σε γήπεδο (πόσω μάλλον στην Ελλάδα), δείχνοντας το τι σημαίνει ποδοσφαιρικός πολιτισμός.

Την αναγνώριση στην ΑΕΚ και την προσπάθειά της εξάλλου, έδωσε και ο προπονητής της Ράγιο, ο οποίος παραδέχτηκε στις δηλώσεις του, ότι η ΑΕΚ ήταν αυτή που άξιζε να προκριθεί και όχι η ομάδα του.

Οι οπαδοί της Ράγιο

Οι οπαδοί τους από την άλλη, έδειξαν τι θα πει και ανθρωπιά. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, οι οπαδοί της ομάδας από την Μαδρίτη, γνωστοί και ως… Bukaneros, πήγαν στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Αλέξης Γρηγορόπουλος και άπλωσαν ένα πανό. Το πανό έγραφε: «Δικαιοσύνη για τον Αλέξη» στα ελληνικά…

Οι Bukaneros είναι ένας σύνδεσμος της αριστεράς και της εργατιάς. Αντιφασίστες, σε μια συνοικία η οποία φημίζεται για την αντίστασή της τα χρόνια του Φράνκο, κατάφεραν από το 1992 που δημιουργήθηκαν, όχι μόνο να βλέπουν την ομάδα τους να παίζει στην Ευρώπη, αλλά να κερδίσουν και την εκτίμηση οπαδών σε άλλες χώρες. Πόσες ομάδες εξάλλου αυτού του βεληνεκούς, έχουν συνδέσμους φίλων στο εξωτερικό; Η Ράγιο λόγω κυρίως των πεποιθήσεων των οπαδών της, αλλά και της κουλτούρας της ομάδας, έχει σύνδεσμο ακόμη και στην Ελλάδα…

Και το παρελθόν τους εξηγεί και το γιατί.

Αντίσταση για το γήπεδο

Πρόκειται για έναν σύνδεσμο που στάθηκε απέναντι στην μετακόμιση του συλλόγου σε νέο γήπεδο, γιατί δεν ήθελε να γκρεμιστεί η γωνία η οποία στάθηκε… αφορμή για να γιγαντώσει η ομάδα. Μία κερκίδα στο Vallecas η οποία παραμένει ανέγγιχτη για να τους θυμίζει τις ρίζες τους. Μια γωνία που δημιουργήθηκε κυρίως για να θυμίζει σε μετανάστες και ντόπιους, τον αγώνα τους κατά του Φράνκο. 

Ο πρόεδρος της ομάδας Ραούλ Μαρ­τίν Πρένσα, είχε την επιθυμία να πάει σε μεγαλύτερο γήπεδο η ομάδα καθώς έχει πλέον ξεφύγει από τα όρια του συνοικιακού συλλόγου, αλλά για να φτιάξει νέο γήπεδο, έπρεπε να φύγει από τη γειτονιάς της. Αυτό τους βρήκε αντίθετους και έφτασαν στο σημείο να κάνουν αποχή από το γήπεδο, πείθοντας τον να μείνει τελικά εκεί η ομάδα. Του εξήγησαν ότι γι αυτούς προ­τε­ραιότητα είναι να σταθούν ενάντια στην εμπο­ρευ­μα­το­ποίηση του ποδο­σφαίρου και υπέρ της αλλη­λεγ­γύης στην κοι­νότητα. 

Μια κοινότητα που έχουν στηρίξει έμπρακτα. Παράδειγμα το 2017 όταν μια 84χρονη γυναίκα έχασε το σπίτι της λόγω χρεών. Οι Bukaneros και έπειτα η ομάδα στάθη­καν στο πλευρό της γυναίκας και τη βοήθη­σαν να βρει ένα νέο μέρος να μείνει πλη­ρώ­νο­ντάς της το ενοίκιο.

Συγκρούσεις με την ακροδεξιά

Τα ακροδεξιά τους αισθήματα έχουν προκαλέσει ωστόσο και συχνές συγκρούσεις με ακροδεξιούς συνδέσμους της Μαδρίτης. Ακροδεξιοί οπαδοί της Ρεάλ και της Ατλέτικο έχουν έρθει στα χέρια πολλές φορές. Το 2007 έχασαν έναν δικό τους οπαδό, τον 16χρονο Κάρλος Παλομίνο, ο οποίος σκοτώθηκε από τον ακροδεξιό Ζοσέ Εστεμπανές, ο οποίος πήγαινε σε συγκέντρωση υπέρ του φασισμού… Η δολοφονία έγινε μέσα σε βαγόνι ενός τρένου.

Από τότε, οι οπαδοί και η κοινότητα διορ­γα­νώ­νουν ποδο­σφαι­ρικά τουρ­νουά στη μνήμη του προ­ω­θώ­ντας τον αντι­φα­σι­σμό μέσω του αθλη­τι­σμού, ενώ κάθε χρόνο στις 11 Νοεμ­βρίου πραγ­μα­το­ποιούν μεγάλες πορείες στη γει­το­νιά, κρα­τώ­ντας ζωντανή τη μνήμη του.

Το Βαγιέκας είναι η πόλη που ο δικτάτορας Φράνκο συγκέντρωνε στρατεύματα και χτυπούσε ανηλεώς, με τα χτυπήματα να έχουν μείνει αναλλοίωτα στην περιοχή, εσκεμμένα σε κάποια κτίρια, για να θυμίζουν τους αγώνες που έδωσαν.

Πρόκειται για μία παραγκούπολη που τότε κυριαρχούσε η φτώχεια, η εγκληματικότητα και η διακίνηση ναρκωτικών. Τωρα, είναι μια συνοικία που μέσα από το ποδόσφαιρο βρήκε μια κοινωνική διέξοδο και αναπτύχθηκε, στον βαθμό που μπορούσε. Και παραμένει μια περιοχή που δέχεται τους πάντες με ανοιχτές αγκάλες, εκτός από δύο περιπτώσεις: τους φασίστες και τις δυνάμεις καταστολής, όπως περιγράφει ο Ρόμπι Νταν, συγ­γρα­φέας του «Working Class Heroes».

Δεν είναι τυχαίο πως στο γήπεδο υπάρχει πάντα η σημαία της Δεύτε­ρης Ισπα­νι­κής Δημο­κρα­τίας, σύμ­βολα κατά του φασι­σμού και την εικόνα του Τσε Γκεβάρα. 

Πρόκειται για οπαδούς που το 2017 επέβαλαν την απομάκρυνση ποδοσφαιριστή (Ζοζούλια) λόγω των ακροδεξιών ιδεών του.

Συμ­με­τέχουν ενεργά σε κινήματα υπέρ της Παλαι­στίνης και των Κούρ­δων, ενώ δια­τη­ρούν στε­νές σχέσεις με αντι­φα­σι­στι­κούς συν­δέσμους όπως η Ζανκτ Πάουλι, η Ομόνοια και στην Ελλάδα ο Ηρακλής. Τώρα κέρδισαν και τους οπαδούς της ΑΕΚ…

