Η Ράγιο Βαγιεκάνο…πίκρανε την ΑΕΚ, αλλά παρέδωσε μαθήματα – Η φιλοσοφία ομάδας και οπαδών, το αντιφασιστικό κίνημα και ο… Γρηγορόπουλος

Η ΑΕΚ έκανε τη ζωή δύσκολη χθες στη Ράγιο Βαγιεκάνο, αλλά οι Ισπανοί κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά του Conference League.
Παράλληλα όμως, κέρδισαν και την συμπάθεια των ΑΕΚτσήδων (και όχι μόνο) για την συμπεριφορά τόσο των ποδοσφαιριστών και του προπονητή τους, όσο και για τους οπαδούς τους.
Ξεκινώντας από τα χθεσινοβραδινά, όσοι πήγαν στο γήπεδο θα έχουν να θυμούνται τη στάση των ποδοσφαιριστών της Ράγιο.
Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ παρά τον αποκλεισμό αποθέωναν την ομάδα τους για την προσπάθειά τους και αφού ο αντίπαλος περίμενε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, όλοι οι παίκτες και το προπονητικό τιμ, πήγαν μπροστά στους οργανωμένους οπαδούς της Ένωσης και υποκλίθηκαν σε αυτούς, για να εισπράξουν την ίδια στιγμή ένα θερμό χειροκρότημα.
Μια κίνηση που σπάνια βλέπουμε από οποιονδήποτε αντίπαλο ομάδας σε γήπεδο (πόσω μάλλον στην Ελλάδα), δείχνοντας το τι σημαίνει ποδοσφαιρικός πολιτισμός.
Την αναγνώριση στην ΑΕΚ και την προσπάθειά της εξάλλου, έδωσε και ο προπονητής της Ράγιο, ο οποίος παραδέχτηκε στις δηλώσεις του, ότι η ΑΕΚ ήταν αυτή που άξιζε να προκριθεί και όχι η ομάδα του.
Οι οπαδοί τους από την άλλη, έδειξαν τι θα πει και ανθρωπιά. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, οι οπαδοί της ομάδας από την Μαδρίτη, γνωστοί και ως… Bukaneros, πήγαν στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Αλέξης Γρηγορόπουλος και άπλωσαν ένα πανό. Το πανό έγραφε: «Δικαιοσύνη για τον Αλέξη» στα ελληνικά…
Rayo Vallecano supporter group Bukaneros, who went to Greece for the AEK Athens match, visited the memorial of Alexis Grigoropoulos, who was killed by police at the age of 15. — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) April 16, 2026
Οι Bukaneros είναι ένας σύνδεσμος της αριστεράς και της εργατιάς. Αντιφασίστες, σε μια συνοικία η οποία φημίζεται για την αντίστασή της τα χρόνια του Φράνκο, κατάφεραν από το 1992 που δημιουργήθηκαν, όχι μόνο να βλέπουν την ομάδα τους να παίζει στην Ευρώπη, αλλά να κερδίσουν και την εκτίμηση οπαδών σε άλλες χώρες. Πόσες ομάδες εξάλλου αυτού του βεληνεκούς, έχουν συνδέσμους φίλων στο εξωτερικό; Η Ράγιο λόγω κυρίως των πεποιθήσεων των οπαδών της, αλλά και της κουλτούρας της ομάδας, έχει σύνδεσμο ακόμη και στην Ελλάδα…
Και το παρελθόν τους εξηγεί και το γιατί.
Πρόκειται για έναν σύνδεσμο που στάθηκε απέναντι στην μετακόμιση του συλλόγου σε νέο γήπεδο, γιατί δεν ήθελε να γκρεμιστεί η γωνία η οποία στάθηκε… αφορμή για να γιγαντώσει η ομάδα. Μία κερκίδα στο Vallecas η οποία παραμένει ανέγγιχτη για να τους θυμίζει τις ρίζες τους. Μια γωνία που δημιουργήθηκε κυρίως για να θυμίζει σε μετανάστες και ντόπιους, τον αγώνα τους κατά του Φράνκο.
Ο πρόεδρος της ομάδας Ραούλ Μαρτίν Πρένσα, είχε την επιθυμία να πάει σε μεγαλύτερο γήπεδο η ομάδα καθώς έχει πλέον ξεφύγει από τα όρια του συνοικιακού συλλόγου, αλλά για να φτιάξει νέο γήπεδο, έπρεπε να φύγει από τη γειτονιάς της. Αυτό τους βρήκε αντίθετους και έφτασαν στο σημείο να κάνουν αποχή από το γήπεδο, πείθοντας τον να μείνει τελικά εκεί η ομάδα. Του εξήγησαν ότι γι αυτούς προτεραιότητα είναι να σταθούν ενάντια στην εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου και υπέρ της αλληλεγγύης στην κοινότητα.
Μια κοινότητα που έχουν στηρίξει έμπρακτα. Παράδειγμα το 2017 όταν μια 84χρονη γυναίκα έχασε το σπίτι της λόγω χρεών. Οι Bukaneros και έπειτα η ομάδα στάθηκαν στο πλευρό της γυναίκας και τη βοήθησαν να βρει ένα νέο μέρος να μείνει πληρώνοντάς της το ενοίκιο.
Τα ακροδεξιά τους αισθήματα έχουν προκαλέσει ωστόσο και συχνές συγκρούσεις με ακροδεξιούς συνδέσμους της Μαδρίτης. Ακροδεξιοί οπαδοί της Ρεάλ και της Ατλέτικο έχουν έρθει στα χέρια πολλές φορές. Το 2007 έχασαν έναν δικό τους οπαδό, τον 16χρονο Κάρλος Παλομίνο, ο οποίος σκοτώθηκε από τον ακροδεξιό Ζοσέ Εστεμπανές, ο οποίος πήγαινε σε συγκέντρωση υπέρ του φασισμού… Η δολοφονία έγινε μέσα σε βαγόνι ενός τρένου.
Από τότε, οι οπαδοί και η κοινότητα διοργανώνουν ποδοσφαιρικά τουρνουά στη μνήμη του προωθώντας τον αντιφασισμό μέσω του αθλητισμού, ενώ κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου πραγματοποιούν μεγάλες πορείες στη γειτονιά, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του.
Το Βαγιέκας είναι η πόλη που ο δικτάτορας Φράνκο συγκέντρωνε στρατεύματα και χτυπούσε ανηλεώς, με τα χτυπήματα να έχουν μείνει αναλλοίωτα στην περιοχή, εσκεμμένα σε κάποια κτίρια, για να θυμίζουν τους αγώνες που έδωσαν.
Πρόκειται για μία παραγκούπολη που τότε κυριαρχούσε η φτώχεια, η εγκληματικότητα και η διακίνηση ναρκωτικών. Τωρα, είναι μια συνοικία που μέσα από το ποδόσφαιρο βρήκε μια κοινωνική διέξοδο και αναπτύχθηκε, στον βαθμό που μπορούσε. Και παραμένει μια περιοχή που δέχεται τους πάντες με ανοιχτές αγκάλες, εκτός από δύο περιπτώσεις: τους φασίστες και τις δυνάμεις καταστολής, όπως περιγράφει ο Ρόμπι Νταν, συγγραφέας του «Working Class Heroes».
Δεν είναι τυχαίο πως στο γήπεδο υπάρχει πάντα η σημαία της Δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας, σύμβολα κατά του φασισμού και την εικόνα του Τσε Γκεβάρα.
Πρόκειται για οπαδούς που το 2017 επέβαλαν την απομάκρυνση ποδοσφαιριστή (Ζοζούλια) λόγω των ακροδεξιών ιδεών του.
Συμμετέχουν ενεργά σε κινήματα υπέρ της Παλαιστίνης και των Κούρδων, ενώ διατηρούν στενές σχέσεις με αντιφασιστικούς συνδέσμους όπως η Ζανκτ Πάουλι, η Ομόνοια και στην Ελλάδα ο Ηρακλής. Τώρα κέρδισαν και τους οπαδούς της ΑΕΚ…
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
