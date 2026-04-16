Εuroleague: Στην κορυφή της κανονικής περιόδου ο Ολυμπιακός – Υπέταξε την Αρμάνι στο ΣΕΦ με 85-76

Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε αντίσταση από την Αρμάνι Μιλάνο στο κατάμεστο ΣΕΦ και η λήξη της κανονικής περιόδου της Euroleague τον βρήκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

O Σάσα Βεζένκοβ ήταν πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους με 20 πόντους.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 85-76 των Ιταλών, για την 38η αγωνιστική, ολοκληρώνοντας με ρεκόρ 26-12. Πλέον οι Πειραιώτες περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους στα πλέι οφ, που θα προκύψει από τα play in (θα είναι η ομάδα που θα καταλάβει την όγδοη θέση). Στον αντίποδα, οι Ιταλοί είδαν το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους να ολοκληρώνεται με ρεκόρ 17-21.

