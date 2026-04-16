Conference League: Η ΑΕΚ ψάχνει το θαύμα κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο

Να κάνει μια τεράστια υπέρβαση θέλει απόψε (16/4, 22:00) η ΑΕΚ στη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τους «8» του Conference League.

Το 3-0 του πρώτου αγώνα φέρνει την Ένωση αντιμέτωπη με μία πρόκληση που δεν μοιάζει ιδιαίτερα πιθανή: να ανατρέψει διαφορά τριών τερμάτων στην «Αγιά Σοφιά», απέναντι σε μία ισπανική ομάδα, έστω και μέσω της διαδικασίας της παράτασης ή των πέναλτι.

Η τελευταία νίκη της ΑΕΚ επί ομάδας της La Liga χρονολογείται το 1988. Τότε, στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της πρώτης θητείας του Ντούσαν Μπάγεβιτς ως προπονητή, επικράτησε 1-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο, αλλά ηττήθηκε 2-0 στη ρεβάνς και αποκλείστηκε από το κύπελλο UEFA. Αυτή τη φορά δεν της φτάνει μόνο μία νίκη, αλλά πρέπει να πετύχει τουλάχιστον τρία γκολ, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ σε επίσημο αγώνα νοκ άουτ φάσης.

Δεν έχει καταφέρει ποτέ να αποκλείσει ισπανική ομάδα, ωστόσο είχε σκοράρει τρεις φορές στο αξέχαστο 3-3 με τη Ρεάλ στο «Νίκος Γκούμας» για τους ομίλους του Champions League το 2002.

Στην προσπάθειά της αυτή η πρωτοπόρος της Super League δεν θα έχει στη διάθεσή της τον πρώτο σκόρερ της, Λούκα Γιόβιτς που συμπλήρωσε κάρτες στο Βαγέκας.

Από την άλλη πλευρά η Ράγιο δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο ματς της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι ο προπονητής της Ινίγκο Πέρεθ έκανε εκτεταμένο rotation αφήνοντας εκτός επτά βασικούς στο ματς πρωταθλήματος με την Μαγιόρκα και το… πλήρωσε με ήττα 3-0. Παρότι δεν έχει διασφαλίσει την παραμονή της στη La Liga και βρίσκεται μόνο τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ο Πέρεθ… διάλεξε Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης:

