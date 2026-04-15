Στο φάιναλ φορ του BCL για δεύτερη διαδοχική χρονιά η ΑΕΚ, 72-67 τη Μπανταλόνα

Πανηγυρική πρόκριση στο φάιναλ φορ του Basketball Champions League (7-9/5), για δεύτερη διαδοχική χρονιά και τέταρτη στην Ιστορία της, πήρε η ΑΕΚ στη SUNEL Arena. Με τεράστια ψυχικά αποθέματα και απίστευτη ανατροπή, η Ένωση επικράτησε με 72-67 της Μπανταλόνα, στον τρίτο μεταξύ τους αγώνα στα προημιτελικά, γράφοντας το 2-1 στη σειρά και αποκλείοντας την «οικοδέσποινα» του φάιναλ φορ της διοργάνωσης. Στα ημιτελικά (7/5) η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τροπαίου, την ισπανική Μάλαγα.

Κορυφαίος για την ΑΕΚ ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 16 πόντους, ενώ ο ΡαϊΚουάν Γκρέι πρόσθεσε 15 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Κρεγκ Μπράουν σημείωσε 11. Από την πλευρά της ισπανικής ομάδας, ο Ρίκι Ρούμπιο είχε 17 πόντους και 8 ασίστ, ο Τζαμπάρι Πάρκερ 22 πόντους με 7 ριμπάουντ και ο Κάμερον Χαντ 12.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ, που δημιούργησαν θερμή ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Στις εξέδρες βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ, Τάισον Γουόρντ και Χαβιέ Ριμπάλτα, ενώ ο τεχνικός της Ένωσης Ντράγκαν Σάκοτα γνώρισε την αποθέωση.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55, 72-67

