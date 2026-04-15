ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 23:27
Στο φάιναλ φορ του BCL για δεύτερη διαδοχική χρονιά η ΑΕΚ, 72-67 τη Μπανταλόνα

aekf4

Πανηγυρική πρόκριση στο φάιναλ φορ του Basketball Champions League (7-9/5), για δεύτερη διαδοχική χρονιά και τέταρτη στην Ιστορία της, πήρε η ΑΕΚ στη SUNEL Arena. Με τεράστια ψυχικά αποθέματα και απίστευτη ανατροπή, η Ένωση επικράτησε με 72-67 της Μπανταλόνα, στον τρίτο μεταξύ τους αγώνα στα προημιτελικά, γράφοντας το 2-1 στη σειρά και αποκλείοντας την «οικοδέσποινα» του φάιναλ φορ της διοργάνωσης. Στα ημιτελικά (7/5) η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τροπαίου, την ισπανική Μάλαγα.

Κορυφαίος για την ΑΕΚ ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 16 πόντους, ενώ ο ΡαϊΚουάν Γκρέι πρόσθεσε 15 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Κρεγκ Μπράουν σημείωσε 11. Από την πλευρά της ισπανικής ομάδας, ο Ρίκι Ρούμπιο είχε 17 πόντους και 8 ασίστ, ο Τζαμπάρι Πάρκερ 22 πόντους με 7 ριμπάουντ και ο Κάμερον Χαντ 12.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ, που δημιούργησαν θερμή ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Στις εξέδρες βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ, Τάισον Γουόρντ και Χαβιέ Ριμπάλτα, ενώ ο τεχνικός της Ένωσης Ντράγκαν Σάκοτα γνώρισε την αποθέωση.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55, 72-67

Διαβάστε επίσης:

Champions League: Με ντοπιέτα Ντεμπελέ η Παρί άνετα στους «4», 2-0 τη Λίβερπουλ – Προκρίθηκε και η Ατλέτικο παρά την ήττα της με 2-1 από τη Μπαρτσελόνα

Euroleague: Σταθερά στις 20 ομάδες, νέο οικονομικό μοντέλο και «άνοιγμα» σε NBA

Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: «Εγκατάλειψη» ή «δολοφονία»; Στο εδώλιο επτά υγειονομικοί

google_news_icon

netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές δηλώσεις Νετανιάχου μετά τις συνομιλίες με τον Λίβανο: «Στόχος η διάλυση της Χεζμπολάχ»

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για τον 26χρονο που εμπλέκεται στον θάνατο της Μυρτούς: «Έβαλε χάπι βιασμού στο ποτό μου»

kylian real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ματσάρα στο Μόναχο Μπάγερν – Ρεάλ 2-3, Άρσεναλ – Σπόρτινγκ 0-0

aekf4
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Μυλωνάκη: O χρόνος σήμερα πάγωσε λίγο πριν τις 09:00

eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

doukas-1
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

de-grece-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

natura
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές δηλώσεις Νετανιάχου μετά τις συνομιλίες με τον Λίβανο: «Στόχος η διάλυση της Χεζμπολάχ»

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για τον 26χρονο που εμπλέκεται στον θάνατο της Μυρτούς: «Έβαλε χάπι βιασμού στο ποτό μου»

kylian real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ματσάρα στο Μόναχο Μπάγερν – Ρεάλ 2-3, Άρσεναλ – Σπόρτινγκ 0-0

