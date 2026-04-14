Champions League: Μάχη «γιγάντων» για την  πρόκριση στα ημιτελικά – Ατλέτικο με Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ με Παρί

Βραδιά Champions League ενόψει, με τέσσερα θηρία του ποδοσφαίρου σε μια μάχη μέχρις εσχάτων καθώς τα δύο ζευγάρια θα παλέψουν για να βρεθούν στην Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου, στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Απόψε θα δοθούν τα δύο πρώτα εισιτήρια για τη Βουδαπέστη, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, η οποία θέλει να πάρει τη ρεβάνς, καθώς οι Μαδριλένοι έχουν προβάδισμα μετά το 2-0 από το πρώτο παιχνίδι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε αποφασιστικό βήμα στο Παρκ Ντε Πρενς, επικρατώντας 2-0 της Λίβερπουλ στο πρώτο παιχνίδι. Στη ρεβάνς, οι Παριζιάνοι θέλουν να δείξουν την ίδια υπεροχή, όπως και στην αναμέτρηση της προηγούμενης εβδομάδας. Oι Reds, από την πλευρά τους, δεν διανύουν την καλύτερή τους περίοδο, ωστόσο έχουν ακόμη την ελπίδα πως κάτι μπορούν να πετύχουν.

