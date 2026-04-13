Τάε Κβον Ντο: «Χάλκινος» ο Γιαννουχίδης στο Παγκόσμιο εφήβων

Το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των +78 κιλών κατέκτησε ο Πέτρος Γιαννουχίδης, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ταε Κβον Ντο εφήβων, το οποίο διεξάγεται στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν.

Ο έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε την προσπάθειά του από τον γύρο των «32», όπου επιβλήθηκε με 2-0 του Γερμανού Κοχ.

Στους «16» αντιμετώπισε τον Καναδό Σίνκλερ και επικράτησε με 2-0 και πήρε το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά. Εκεί αντιμετώπισε τον Ρώσο Ρασούλοβ και έχασε τον πρώτο γύρο με 6-0, αλλά ο Γιαννουχίδης πήρε τους επόμενους δύο (5-3 και 3-1) και εξασφάλισε το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά «χρώματα» στη διοργάνωση.

Στον ημιτελικό ο Γιαννουχίδης αντιμετώπισε τον -μετέπειτα κάτοχο του τίτλου- Κορεάτη Εόμ και, παρά την προσπάθειά του, ηττήθηκε με 2-0, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

