ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 15:10
13.04.2026 13:52

Τάε Κβον Ντο: «Χάλκινος» ο Γιαννουχίδης στο Παγκόσμιο εφήβων

Το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των +78 κιλών κατέκτησε ο Πέτρος Γιαννουχίδης, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ταε Κβον Ντο εφήβων, το οποίο διεξάγεται στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν.

Ο έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε την προσπάθειά του από τον γύρο των «32», όπου επιβλήθηκε με 2-0 του Γερμανού Κοχ.

Στους «16» αντιμετώπισε τον Καναδό Σίνκλερ και επικράτησε με 2-0 και πήρε το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά. Εκεί αντιμετώπισε τον Ρώσο Ρασούλοβ και έχασε τον πρώτο γύρο με 6-0, αλλά ο Γιαννουχίδης πήρε τους επόμενους δύο (5-3 και 3-1) και εξασφάλισε το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά «χρώματα» στη διοργάνωση.

Στον ημιτελικό ο Γιαννουχίδης αντιμετώπισε τον -μετέπειτα κάτοχο του τίτλου- Κορεάτη Εόμ και, παρά την προσπάθειά του, ηττήθηκε με 2-0, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

