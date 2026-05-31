Την ώρα που οι περισσότερες χώρες του πλανήτη απαγορεύουν τις συναυλίες του Κάνιε Γουέστ λόγω των φιλοναζικών συναισθημάτων του, η Τουρκία όχι μόνο του επέτρεψε να κάνει συναυλία, αλλά… γέμισε και με 118.000 κόσμο το στάδιο «Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης.

Ο Αμερικανός ράπερ που έχει φτάσει στο σημείο να κυκλοφορήσει τραγούδι με τον τίτλο «Χάιλ Χίλτερ» πήρε άδεια για να πραγματοποιήσει συναυλία και γέμισε το στάδιο καθώς λόγω των πολύ περιορισμένων κρατών που του επιτρέπουν να κάνει συναυλίες, ταξίδεψαν φαν του από διάφορες χώρες του κόσμου.

Kanye West has broken the stadium concert record



The artist’s performance in Istanbul gathered 118,000 spectators.



The concert is being described as the most attended paid stadium show in music history. pic.twitter.com/ODKSou83tb — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2026

Να σημειωθεί πως και η Ολλανδία τον έχει κάνει δεκτό και μάλιστα εκεί θα πραγματοποιήσει δύο συναυλίες, στις 6 και 8 Ιουνίου.

