Kάνιε Γουέστ: Μπλόκο στις συναυλίες του ράπερ στην Ευρώπη – Ακυρώθηκε εμφάνισή του και στην Πολωνία

Μετά τη Βρετανία και τη Γαλλία έρχονται και οι πολωνικές αρχές να ακυρώσουν συναυλία του Κάνιε Γουέστ στην πόλη Χορζόφ στην Πολωνία, επικαλούμενοι «τυπικούς και νομικούς λόγους».

Την ακύρωση της συναυλίας του ράπερ , που ήταν προγραμματισμένη για τις 19 Ιουνίου 2026, ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι του σταδίου Slaski, λίγες ημέρες μετά τη ματαίωση εμφάνισής του και στη Γαλλία, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στη Βρετανία για συμμετοχή σε φεστιβάλ.

Ο 48χρονος καλλιτέχνης, γνωστός ως Ye, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις διεθνώς εξαιτίας προηγούμενων αντισημιτικών δηλώσεων και τοποθετήσεων που ερμηνεύτηκαν ως υποστήριξη προς τον ναζισμό. Αν και τον Ιανουάριο είχε ζητήσει συγγνώμη, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στη διπολική διαταραχή, οι αντιδράσεις δεν έχουν κοπάσει.

Οι πολωνικές αρχές είχαν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να εμποδίσουν τη συναυλία. «Σε μια χώρα σημαδεμένη από την ιστορία του Ολοκαυτώματος, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε ως απλή ψυχαγωγία», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Μάρτα Τσιενκόφσκα.

Η Πολωνία φέρει έντονο ιστορικό φορτίο από τη φρίκη του Ολοκαυτώματος, με εκατομμύρια θύματα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητη τη δημόσια στάση απέναντι σε τέτοιου είδους δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στον καλλιτέχνη είχε απαγορευτεί και η είσοδος στην Αυστραλία το προηγούμενο διάστημα, μετά την κυκλοφορία τραγουδιού και προϊόντων που σχετίζονταν με ναζιστικά σύμβολα.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ye συνεχίζει τις εμφανίσεις του σε άλλες περιοχές, με συναυλίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ και το Μεξικό, ενώ παραμένει ασαφές εάν θα επηρεαστεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή του περιοδεία.

Φέτος έδωσε συναυλίες στις ΗΠΑ και την πόλη του Μεξικού, με περαιτέρω εμφανίσεις να έχουν προγραμματιστεί στην Ευρώπη και την Ασία.

