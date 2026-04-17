ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 21:46
17.04.2026 20:21

Kάνιε Γουέστ: Μπλόκο στις συναυλίες του ράπερ στην Ευρώπη – Ακυρώθηκε εμφάνισή του και στην Πολωνία

Μετά τη Βρετανία και τη Γαλλία έρχονται και οι πολωνικές αρχές να ακυρώσουν συναυλία του Κάνιε Γουέστ στην πόλη Χορζόφ στην Πολωνία, επικαλούμενοι «τυπικούς και νομικούς λόγους».

Την ακύρωση της συναυλίας του ράπερ , που ήταν προγραμματισμένη για τις 19 Ιουνίου 2026, ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι του σταδίου Slaski, λίγες ημέρες μετά τη ματαίωση εμφάνισής του και στη Γαλλία, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στη Βρετανία για συμμετοχή σε φεστιβάλ.

Ο 48χρονος καλλιτέχνης, γνωστός ως Ye, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις διεθνώς εξαιτίας προηγούμενων αντισημιτικών δηλώσεων και τοποθετήσεων που ερμηνεύτηκαν ως υποστήριξη προς τον ναζισμό. Αν και τον Ιανουάριο είχε ζητήσει συγγνώμη, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στη διπολική διαταραχή, οι αντιδράσεις δεν έχουν κοπάσει.

«Σε μια χώρα σημαδεμένη από την ιστορία του Ολοκαυτώματος, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε ως απλή ψυχαγωγία»

Οι πολωνικές αρχές είχαν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να εμποδίσουν τη συναυλία. «Σε μια χώρα σημαδεμένη από την ιστορία του Ολοκαυτώματος, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε ως απλή ψυχαγωγία», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Μάρτα Τσιενκόφσκα.

Η Πολωνία φέρει έντονο ιστορικό φορτίο από τη φρίκη του Ολοκαυτώματος, με εκατομμύρια θύματα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητη τη δημόσια στάση απέναντι σε τέτοιου είδους δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στον καλλιτέχνη είχε απαγορευτεί και η είσοδος στην Αυστραλία το προηγούμενο διάστημα, μετά την κυκλοφορία τραγουδιού και προϊόντων που σχετίζονταν με ναζιστικά σύμβολα.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ye συνεχίζει τις εμφανίσεις του σε άλλες περιοχές, με συναυλίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ και το Μεξικό, ενώ παραμένει ασαφές εάν θα επηρεαστεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή του περιοδεία.

Φέτος έδωσε συναυλίες στις ΗΠΑ και την πόλη του Μεξικού, με περαιτέρω εμφανίσεις να έχουν προγραμματιστεί στην Ευρώπη και την Ασία.

Διαβάστε επίσης:

Πωλήθηκε για 41 εκατ. δολάρια η θρυλική έπαυλη όπου έζησε ο Μπρους Γουίλις με την Έμα Χέμινγκ

Μαρίνα Σταυράκη: Επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία – Οι πρώτες δηλώσεις τους στην κάμερα (Video)

Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Είχα μια αποβολή πριν από 2 χρόνια – Μας στοίχισε, μετά ήμουν σε άρνηση» (Video)





Σάντρα Μπούλοκ: «Έχω την πολυτέλεια σε αυτή τη δουλειά να μεγαλώνω εγώ τα παιδιά μου, αλλοι δεν την έχουν»

«Θολό τοπίο» με το άνοιγμα του Ορμούζ – Ασάφεια και αμφιβολίες για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων

Τέλος σε ένα μυστήριο σχεδόν επτά δεκαετιών: DNA έριξε «φως» στην εξαφάνιση οικογένειας στις ΗΠΑ που αγνοείτο από το 1958 (Photos)

Μητσοτάκης για Ορμούζ: Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς τέλη διέλευσης ή άλλα εμπόδια

Η Κιμ Καρντάσιαν στα πόδια του Λιούις Χάμιλτον – Το φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε από την Coachella

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 21:42
sandra bullock 99- new
LIFESTYLE

Σάντρα Μπούλοκ: «Έχω την πολυτέλεια σε αυτή τη δουλειά να μεγαλώνω εγώ τα παιδιά μου, αλλοι δεν την έχουν»

hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

«Θολό τοπίο» με το άνοιγμα του Ορμούζ – Ασάφεια και αμφιβολίες για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων

dna-analysis
ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος σε ένα μυστήριο σχεδόν επτά δεκαετιών: DNA έριξε «φως» στην εξαφάνιση οικογένειας στις ΗΠΑ που αγνοείτο από το 1958 (Photos)

1 / 3