ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 18:02
Tο Ποντίκι Web

17.04.2026 17:27

Πωλήθηκε για 41 εκατ. δολάρια η θρυλική έπαυλη όπου έζησε ο Μπρους Γουίλις με την Έμα Χέμινγκ

17.04.2026 17:27
willis heming – new

Η πολυτελής έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς όπου έμενε ο Μπρους Γουίλις όταν παντρεύτηκε την Έμα Χέμινγκ, πουλήθηκε έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 41 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ).

Πρόκειται για τη δεύτερη ακριβότερη πώληση κατοικίας στην κομητεία του Λος ‘Αντζελες μέχρι στιγμής για φέτος.

Η επιβλητική ιδιοκτησία έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων στο Benedict Canyon πωλήθηκε χωρίς να βγει επίσημα στην αγορά αυτή την εβδομάδα από τον νυν ιδιοκτήτη και διευθύνοντα σύμβουλο της Guess, Κάρλος Αλμπερίνι και τη σύζυγό του Άντρεα, οι οποίοι την είχαν αγοράσει από τον σταρ το 2014 έναντι 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα αρχεία ιδιοκτησίας.

Όπως αναφέρει η «Independent», η αξία της εκτοξεύτηκε από τότε που ο Γουίλις την αγόρασε για 9 εκατομμύρια δολάρια το 2004, τέσσερα χρόνια μετά το διαζύγιό του από την πρώτη του σύζυγο, Ντέμι Μουρ.

Χτισμένη το 1928 η μεσογειακού στιλ έπαυλη επιφάνειας περίπου 957 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει επτά υπνοδωμάτια και 10 μπάνια, τραπεζαρία, κάβα κρασιών, αίθουσα προβολών καθώς και δύο ευρύχωρες γκαρνταρόμπες. Στον εξωτερικό χώρο, το κτήμα περιλαμβάνει γήπεδο τένις, πισίνα και μια εσωτερική αυλή με σιντριβάνι.

Ο Γουίλις και η Χέμινγκ οι οποίοι παντρεύτηκαν το 2009 επέκτειναν το σπίτι φτάνοντας τα 11 υπνοδωμάτια όσο ζούσαν εκεί με τις δύο κόρες τους και τα τρία παιδιά που έχει ο ηθοποιός από τον πρώτο του γάμο με τη Μουρ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η ταυτότητα του νέου αγοραστή δεν έχει αποκαλυφθεί.

Τον Μάρτιο του 2022, η οικογένεια Γουίλις αποκάλυψε ότι ο διάσημος ηθοποιός διαγνώστηκε με αφασία, μια νευρολογική πάθηση που επηρεάζει την ικανότητα επικοινωνίας ανακοινώνοντας παράλληλα την απόσυρσή του από την υποκριτική.

Ένα χρόνο αργότερα η σύζυγος του έκανε γνωστό πως η κατάστασή του είχε εξελιχθεί σε μετωποκροταφική άνοια ενώ πέρυσι αναφέρθηκε στη δύσκολη απόφαση να μεταφέρει τον ηθοποιό σε μια ξεχωριστή, ισόγεια κατοικία κοντά στην κύρια οικία της οικογένειας, επιδιώκοντας να δημιουργήσει για εκείνον ένα πιο «ήρεμο και γαλήνιο περιβάλλον».

«Η άνοια εξελίσσεται διαφορετικά στο σπίτι του καθενός και πρέπει να κάνεις ό,τι είναι σωστό για τη δυναμική της οικογένειάς σου και ό,τι είναι σωστό για τον άνθρωπό σου», είχε δηλώσει προσθέτοντας: «Είναι αποκαρδιωτικό για μένα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να στηρίξουμε ολόκληρη την οικογένειά μας, [και] αυτό άνοιξε τον κόσμο του Μπρους».

Μαρίνα Σταυράκη: Επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία – Οι πρώτες δηλώσεις τους στην κάμερα (Video)

Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Είχα μια αποβολή πριν από 2 χρόνια – Μας στοίχισε, μετά ήμουν σε άρνηση» (Video)

Χριστίνα Πολίτη: Απαντά με… Βανδή για το unfollow της Άννας Βίσση – «Έχει ο καιρός γυρίσματα» (Video)





trump2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διαψεύδει τα σενάρια συμφωνίας 20 δισ. δολαρίων για το ουράνιο του Ιράν – «Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ»

sloukas pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυλαία στην regular season της Euroleague με τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Εφές – Τo σενάριo για την 6η θέση

hormuz_tankers_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει για το Ιράν το «πλήρες άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ

Peugeot Sport_WEC_ Imola_Prologue_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ομάδα της Peugeot TotalEnergies ολοκλήρωσε παραγωγικά στην Ίμολα τις πρώτες επίσημες δοκιμές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) 2026

willis heming – new
LIFESTYLE

Πωλήθηκε για 41 εκατ. δολάρια η θρυλική έπαυλη όπου έζησε ο Μπρους Γουίλις με την Έμα Χέμινγκ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

gap rgvillage
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

lazaridis makarios
ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

tina new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 18:02
trump2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διαψεύδει τα σενάρια συμφωνίας 20 δισ. δολαρίων για το ουράνιο του Ιράν – «Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ»

sloukas pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυλαία στην regular season της Euroleague με τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Εφές – Τo σενάριo για την 6η θέση

hormuz_tankers_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει για το Ιράν το «πλήρες άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ

1 / 3