Πωλήθηκε για 41 εκατ. δολάρια η θρυλική έπαυλη όπου έζησε ο Μπρους Γουίλις με την Έμα Χέμινγκ

Η πολυτελής έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς όπου έμενε ο Μπρους Γουίλις όταν παντρεύτηκε την Έμα Χέμινγκ, πουλήθηκε έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 41 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ).

Πρόκειται για τη δεύτερη ακριβότερη πώληση κατοικίας στην κομητεία του Λος ‘Αντζελες μέχρι στιγμής για φέτος.

The deal for Carlos Alberini’s estate, which used to belong to Bruce Willis, is one of L.A. County’s priciest of the year. https://t.co/l9vyQ3g9pc — The Wall Street Journal (@WSJ) April 16, 2026

Η επιβλητική ιδιοκτησία έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων στο Benedict Canyon πωλήθηκε χωρίς να βγει επίσημα στην αγορά αυτή την εβδομάδα από τον νυν ιδιοκτήτη και διευθύνοντα σύμβουλο της Guess, Κάρλος Αλμπερίνι και τη σύζυγό του Άντρεα, οι οποίοι την είχαν αγοράσει από τον σταρ το 2014 έναντι 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα αρχεία ιδιοκτησίας.

Exclusive: Bain Capital’s David Gross is the buyer of a Beverly Hills, Calif., mansion that just sold for $41.25 million in an off-market transaction. The deal is one of the priciest in Los Angeles County this year. https://t.co/6Tt8ZFyoiR — The Wall Street Journal (@WSJ) April 16, 2026

Όπως αναφέρει η «Independent», η αξία της εκτοξεύτηκε από τότε που ο Γουίλις την αγόρασε για 9 εκατομμύρια δολάρια το 2004, τέσσερα χρόνια μετά το διαζύγιό του από την πρώτη του σύζυγο, Ντέμι Μουρ.

Χτισμένη το 1928 η μεσογειακού στιλ έπαυλη επιφάνειας περίπου 957 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει επτά υπνοδωμάτια και 10 μπάνια, τραπεζαρία, κάβα κρασιών, αίθουσα προβολών καθώς και δύο ευρύχωρες γκαρνταρόμπες. Στον εξωτερικό χώρο, το κτήμα περιλαμβάνει γήπεδο τένις, πισίνα και μια εσωτερική αυλή με σιντριβάνι.

Ο Γουίλις και η Χέμινγκ οι οποίοι παντρεύτηκαν το 2009 επέκτειναν το σπίτι φτάνοντας τα 11 υπνοδωμάτια όσο ζούσαν εκεί με τις δύο κόρες τους και τα τρία παιδιά που έχει ο ηθοποιός από τον πρώτο του γάμο με τη Μουρ.

Bruce Willis : son ancienne villa hollywoodienne vendue en toute discrétion pour 35 millions d'euros https://t.co/LlirxFNJpt April 16, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η ταυτότητα του νέου αγοραστή δεν έχει αποκαλυφθεί.

Τον Μάρτιο του 2022, η οικογένεια Γουίλις αποκάλυψε ότι ο διάσημος ηθοποιός διαγνώστηκε με αφασία, μια νευρολογική πάθηση που επηρεάζει την ικανότητα επικοινωνίας ανακοινώνοντας παράλληλα την απόσυρσή του από την υποκριτική.

Ένα χρόνο αργότερα η σύζυγος του έκανε γνωστό πως η κατάστασή του είχε εξελιχθεί σε μετωποκροταφική άνοια ενώ πέρυσι αναφέρθηκε στη δύσκολη απόφαση να μεταφέρει τον ηθοποιό σε μια ξεχωριστή, ισόγεια κατοικία κοντά στην κύρια οικία της οικογένειας, επιδιώκοντας να δημιουργήσει για εκείνον ένα πιο «ήρεμο και γαλήνιο περιβάλλον».

«Η άνοια εξελίσσεται διαφορετικά στο σπίτι του καθενός και πρέπει να κάνεις ό,τι είναι σωστό για τη δυναμική της οικογένειάς σου και ό,τι είναι σωστό για τον άνθρωπό σου», είχε δηλώσει προσθέτοντας: «Είναι αποκαρδιωτικό για μένα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να στηρίξουμε ολόκληρη την οικογένειά μας, [και] αυτό άνοιξε τον κόσμο του Μπρους».

