ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 13:55
Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Είχα μια αποβολή πριν από 2 χρόνια – Μας στοίχισε, μετά ήμουν σε άρνηση» (Video)

Τον έκτο μήνα της δεύτερης εγκυμοσύνης της διανύει η Ελεάνα Παπαϊωάννου, με την τραγουδίστρια να κάνει λόγο για μια ιδιαίτερη και πολύ ξεχωριστή περίοδο της ζωής της.

Αν και δεν ήταν προγραμματισμένο, ένα παιδί είναι ευλογία, τονίζει, και κάτι που δίνει απίστευτη χαρά σε όλη την οικογένεια.

«Ένα μωρό σε μία οικογένεια είναι ευλογία. Μπορεί καμιά φορά να μην είναι κάτι που το προγραμματίζεις. Δόξα τω Θεώ, ήρθε ξαφνικά και αβίαστα. Αυτό μας δένει ακόμα πιο πολύ σαν οικογένεια. Τώρα διανύω τον έκτο μήνα, είμαι προς το τέλος. Είναι κοριτσάκι, οπότε θα ‘χουν και μεγάλη διαφορά με την κόρη μου, η οποία είναι 8 ετών. Έχει κατενθουσιαστεί» είπε αρχικά, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day.

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Παπαϊωάννου αναφέρθηκε σε μια κύηση που είχε κατά το παρελθόν και η οποία δεν προχώρησε, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία που της στοίχισε.

«Είχαμε περάσει ένα θεματάκι υγείας με την κόρη μου και ήμουν σε μια έτσι ζόρικη περίοδο, ψυχολογική, και ήταν η στιγμή που έμαθα ότι είμαι έγκυος. Πιστεύω πιο πολύ, αφού γνώρισα τον άντρα μου. Ανήκω κι εγώ στις γυναίκες, νομίζω στην πλειοψηφία των γυναικών, που κάποια στιγμή είχα κι εγώ μία ατυχή εγκυμοσύνη. Είχα μία αποβολή πριν περίπου δύο χρόνια. Μας στοίχισε, στενοχωρηθήκαμε, και δεν σου κρύβω ότι πήγα μετά στο άλλο άκρο. Ήμουν στην άρνηση μετά. Μάλλον ήταν άμυνα» εξομολογήθηκε.

Νικολάκης Ζεγκίνογλου: «Μεγαλώνουμε για να ευχαριστούμε τους πάντες και όταν αρχίσεις να εκτιμάς τον εαυτό σου, δυσαρεστείς άλλους»

Άρης Μουγκοπέτρος: Επέστρεψε στο στούντιο ηχογράφησης έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό των δαχτύλων του

Μαρία Ιωαννίδου: Σκληρή απάντηση στον Δημήτρη Παπάζογλου – «Κλείσε το στόμα σου, εσύ δεν έκανες καριέρα» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Αθήνα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη μετεωρολογική «γλώσσα» στην Ιαπωνία – Ο νέος όρος για τον καύσωνα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση: Ιστορικό sold out η συναυλία στο ΟΑΚΑ – Πωλήθηκαν πάνω από 70.000 εισιτήρια σε λιγότερο από 24 ώρες (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ρεσιτάλ σκληρότητας στον Βόλο: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μαμάς τους

ADVERTORIAL

Ο Τάσος Δέδες στο Allwyn Game Time περιγράφει αγώνα της ΑΕΚ και υποδύεται τον Θανάση Βέγγο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρατόμηση» εξπρές του διοικητή της ΕΥΠ στα Ιωάννινα

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

