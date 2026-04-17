Άρης Μουγκοπέτρος: Επέστρεψε στο στούντιο ηχογράφησης έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό των δαχτύλων του

Στο στούντιο ηχογράφησης επέστρεψε ο Άρης Μουγκοπέτρος έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε σε γλέντι, το Πάσχα του 2025, με συνέπεια τον ακρωτηριασμό δυο δαχτύλων του χεριού του.

Μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι ετοιμάζει το νέο του τραγούδι, το οποίο πρόκειται, μάλιστα, να κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ένα χρόνο μετά πάλι στο στούντιο. Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει το καινούργιο μου τραγούδι με τίτλο ”COMEBACK”» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε τη φωτογραφία του όπου ο ίδιος ποζάρει χαμογελαστός μέσα από το στούντιο.

