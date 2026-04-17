Γιάννης Μπέζος: «Πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι όταν επιλέγουμε ποιους θα έχουμε πάνω από το κεφάλι μας να μας κυβερνούν»

Στην εικόνα που παρατηρεί σήμερα στην κοινωνία αναφέρθηκε ο Γιάννης Μπέζος σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Real life, με αφορμή το νέο σίριαλ «Σούπερ ήρωες» στον ΑΝΤ1.

Ο ηθοποιός μίλησε -μεταξύ άλλων- για το Μεσανατολικό το οποίο -όπως τόνισε- αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα που βρίσκεται δίπλα μας. Οι πόλεμοι δεν σταμάτησαν ποτέ -επισημαίνει- υπογραμμίζοντας ότι το γεγονός ότι πρόκειται για λαούς με διαφορετικές πολιτισμικές αξίες και με άλλο αξιακό καθεστώς, δεν σημαίνει ότι δεν μας αφορά ή ότι δεν θα πρέπει να μας αγγίζει. Αντί να μας απασχολεί η ουσία, αρχίζουμε και το συνηθίζουμε και αυτό είναι πολύ άσχημο, σημειώνει.

«Δεν υπήρξε ημέρα στον πλανήτη που να μην διεξάγεται κάποιος πόλεμος. Μην κοιτάτε που μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δεν είχαμε τον πόλεμο στη δική μας “γειτονιά”. Οι πόλεμοι, όμως, υπάρχουν. Το Μεσανατολικό, για παράδειγμα, είναι ένα φλέγον ζήτημα και βρίσκεται δίπλα μας. Απλώς, επειδή πρόκειται για λαούς με διαφορετικές πολιτισμικές αξίες και με άλλο αξιακό καθεστώς, δεν μας αγγίζει τόσο έντονα. Οι πόλεμοι είναι καθημερινό φαινόμενο, είτε σε μικρή κλίματα είτε σε μεγαλύτερη, όπως συμβαίνει τώρα. Υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος και επιμένω: αντί να μας απασχολεί η ουσία, αρχίζουμε και το “συνηθίζουμε” και αυτό είναι πολύ άσχημο. Πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι όταν επιλέγουμε ποιους θα έχουμε “πάνω από το κεφάλι μας” να μας κυβερνούν. Αν ανατρέξει κανείς στην Ιστορία, θα δει ότι όλες οι χώρες είχαν αυτοκρατορικές βλέψεις και εμείς δεν εξαιρεθήκαμε από αυτόν τον κανόνα. Είναι η γοητεία της δύναμης» είπε αρχικά.

«Όταν κάποιος κατέχει δύναμη, έστω και πρόσκαιρη, αυτή θέλει τους ανθρώπους περισσότερο από την ελευθερία. Προτιμάμε να “ζεσταθούμε” στη φωλιά του ισχυρού ανθρώπου και όχι του δημοκράτη, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της δυτικής κοινωνίας. Αυτή η στάση όμως είναι ολέθρια, διότι ο πολιτισμός και ο τρόπος ζωής μας έχουν στηριχτεί πάνω σε δημοκρατικές αξίες. Όταν αυτές αρχίζουν να υποχωρούν, όλο το οικοδόμημα κλυδωνίζεται και η κατάληξη δεν μου φαίνεται ευοίωνη. Δεν αναφερόμαστε συχνά στο μέλλον και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα των καιρών μας, γιατί έχει αλλάξει ο ρυθμός του κόσμου. Με την τεχνολογία, την ενημέρωση, την ψευτοενημέρωση και την προπαγάνδα (που πάντοτε υπήρχε, αλλά τώρα βρίσκεται στα μεγάλα της κέφια) δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. Ο πυρήνας του φιλελευθερισμού, της δημοκρατίας και του δικαίου, που ήταν πάντα η Ευρώπη, αρχίζει πλέον να κλυδωνίζεται» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Ξανά ερωτευμένος ο Γιάννης Αϊβάζης, σχεδόν δύο χρόνια μετά το διαζύγιο από τη Μαρία Κορινθίου (Video)

Η Φαίη Σκορδά πήγε για πρόβα νυφικού – Ποια σχεδιάστρια θα εμπιστευτεί για τον γάμο της

Πέδρο Πασκάλ εναντίον… Πέδρο Πισκάλ: Νομική διαμάχη του ηθοποιού με brand ποτού στη Χιλή



